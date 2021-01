در این نمایشگاه برای نخستین بار محصولاتی رونمایی شد که می‌توانند به محبوب‌ترین تلویزیون‌ها، لپ‌تاپ‌ها و گجت‌های سال ۲۰۲۱ تبدیل شوند. ایده‌ها و طرح‌های مفهومی بلندپروازانه‌ای ارائه شد که شاید هرگز در بازار عرضه نشوند و البته روبات‌های پرکاربردی به نمایش درآمد و هواگردهای جدیدی معرفی شد.

هرچند در نمایشگاه CES 2021 غرفه‌ها و سالن‌های پر زرق‌وبرق جای خود را به پخش زنده و ارائه‌های مجازی دادند، اما هم‌چنان با یک نمایشگاه فناوری قوی روبه‌رو بودیم که شرکت‌های گوناگون آخرین و بهترین دستاوردهای فناورانه‌ی خود را به نمایش گذاشتند.

نکته‌ای که CES 2021 را برای همیشه از نمایشگاه‌های دیگر متمایز می‌کند، این بود که بسیاری از شرکت‌ها از تلاش‌های کوچک و بزرگ خود برای رفع همه‌گیری جهانی کرونا رونمایی کردند. اگرچه افراد بدبین این محصولات را صرفا یک بازاریابی می‌دانند اما تردیدی نیست که برخی از بهترین ذهن‌ها و استعدادها در دنیای فناوری، پشت این محصولات برای حل مشکلات جامعه و خدمت به بشریت به‌کار گرفته شده‌اند.

از میان محصولاتی که در CES 2021 رونمایی شد، برخی از بهترین فناوری‌ها را در این مقاله مرور می‌کنیم.

ماسک N95 پیشرفته‌ی ریزر

شرکت ریزر (Razer) که در صنعت بازی نام شناخته‌شده‌ای است، از طرح مفهومی با نام Project Hazel رونمایی کرد که یک ماسک صورت با فناوری بالا شامل سیستم تهویه‌ی فعال و یک محافظ شفاف است که می‌توان صورت را هنگام صحبت کردن دید. این ماسک از یک جعبه برای شارژ استفاده می‌کند که با استفاده از چراغ‌های پرتو فرابنفش ماسک را ضدعفونی هم می‌کند. این ماسک همچنین از چراغ‌های نوری LED بهره می‌برد که به آن ظاهری علمی-تخیلی می‌دهد.

ماسک هوشمند ریزر برای گیمرها قابلیت‌هایی عجیب و پیشرفته دارد

لپ‌تاپ دراگون‌فلای HP با وبکم ۵ مگاپیکسلی

در میان لپ‌تاپ‌های قدرتمند دراگون‌فلای مکس اچ‌پی در CES 2021، این شرکت با توجه به فناوری Tile Tracker، طراحی جذاب آبی و همچنین اینکه یکی از معدود لپ‌تاپ‌ها با وبکم به‌روزشده‌ی ۵ مگاپیکسلی است و چهار میکروفن برد بالا هم دارد. با توجه به اینکه در زمان همه‌گیری کرونا استفاده از کلاس‌های آنلاین و وبینارها افزایش یافته، انتظار می‌رود بسیاری از مردم از این مدل تازه‌ی HP استقبال کنند.

بهترین لپ‌تاپ‌های سال ۲۰۲۰

گوشی رول‌شونده‌ی ال‌جی

در یکی از نخستین کنفرانس‌های نمایشگاه امسال گوشی رول‌شدنی ال‌جی معرفی شد که با گسترده شدن این امکان را فراهم می‌کند تا کاربر تصویر بزرگ‌تری را ببیند. این گوشی هم مانند گوشی‌های لمسی تاشو، فناوری آینده‌نگرانه‌ای به‌نظر می‌رسد اما هیچ کدام از این‌ها ویژگی‌های عالی گسترده‌ای ندارند. اگرچه طبق گفته‌ها این یک طرح مفهومی نخواهد بود و LG قصد دارد در سال ۲۰۲۱ آن را در بازار عرضه کند.

گوشی ال‌جی با نمایشگر رول‌شدنی اوایل سال آینده راهی بازار می‌شود

هواگرد شهری الکتریکی کادیلاک

در نمایشگاه CES 2021 جنرال موتورز اعلام کرد که در حال حرکت گسترده به سمت تولید خودروهای الکتریکی (EV) و تبدیل شدن به یک شرکت مخصوص این نوع خودروهاست. اما جالب‌ترین بخش حضور این شرکت در نمایشگاه امسال، معرفی تاکسی هوایی الکتریکی کادیلاک بود. این هواگرد شهری الکتریکی (eVTOL) بیشتر مانند یک پهپاد عظیم است تا یک خودروی پرنده اما از جمله چیزهایی است که مخاطبان نمایشگاه می‌پسندند.

جزئیات راه‌اندازی تاکسی هوایی در ایران

ریموت کنترل خورشیدی سامسونگ

یکی از برترین‌های نمایشگاه امسال، سامسونگ بود. این شرکت تلویزیون‌های جدید زیادی را به نمایش گذاشت، اما آنچه واقعا توجه ما را به خود جلب کرد، چیزی بسیار ساده‌تر بود: یک کنترل از راه دور تلویزیون که با انرژی خورشیدی کار می‌کند و بنابراین دیگر نیازی به جایگزین کردن و دور ریختن باتری‌های قلیایی نیست. درعوض، می‌توانید این ریموت کنترل را باز کرد تا با استفاده از پانل کوچک خورشیدی خود شارژ شود. هم‌چنین علاوه بر انرژی خورشیدی، می‌توان آن را برای شارژ به پورت USB-C متصل کرد.

طرح مفهومی نمایشگاه شفاف OLED ال‌جی

در نگاه به تلویزیون‌های نمایشگاه CES 2021، همان‌طور که انتظار می‌رفت، ال‌جی با تلویزیون شفاف OLED خود، یکی از درخشان‌ترین نمایش‌ها را داشت. در حالی که هنوز یک طرح مفهومی است، LG چند کاربرد چشمگیر این فناوری را در پنجره‌های قطار، پارتیشن‌های رستوران و جای پا در تختخواب نشان داد.

LG جزئیات تلویزیون‌های OLED سال ۲۰۲۱ خود را منتشر کرد

تلویزیون ۸۵ اینچی و ۸k تی‌سی‌ال

در نمایشگاه امسال TCL از تلویزیون ۸۵ اینچی خود با وضوح ۸k رونمایی کرد که احتمالا از نظر قیمت قابل رقابت با بسیاری از مدل‌ها فعلی است و بدین ترتیب در سال ۲۰۲۱ ابعاد گسترده‌تر و کیفیت بالاتر تصویر را برای افراد بیشتری به ارمغان می‌آورد. همچنین با توجه به همه‌گیری کرونا و انجام بسیاری از فعالیت‌های سرگرمی در خانه، زمان‌بندی ارائه‌ی این محصول هم بسیار مناسب است.

چراغ سقفی حسگر سقوط نوبی

افراد سالخورده یکی از گروه‌های در معرض خطر به‌ویژه در زمان همه‌گیری کرونا بوده‌اند و یک محصول هوشمند می‌تواند برای مراقبت از آن‌ها کمک‌کننده باشد: هوشمندترین چراغ سقفی که تاکنون دیده‌ایم. این چراغ که «نوبی» (Nobi) نامیده می‌شود، از حسگرها و هوش مصنوعی برای نظارت فعال استفاده می‌کند و می‌تواند سقوط سالمندان و خطرات دیگر را تشخیص داده و هشدار ارسال کند. این چراغ همچنین دارای حسگر داخلی دود، سنسور کیفیت هوا و سیم‌کارت ۴G برای قطع بودن احتمالی Wi-Fi است.

آیفون تصویری بدون لمس آلارم

به جای فشار دادن یک دکمه، این زنگ در جدید Alarm.com با استفاده از یک پادری و هوش مصنوعی برای تشخیص اینکه شخصی دم در حضور دارد، استفاده می‌کند. به کمک دوربین داخلی و میکروفون و توسط یک اپلیکیشن می‌توان با شخصی که البته زنگ نزده است، صحبت کرد. این یک سیستم بدون لمس برای دوران کرونا است.

ربات خدمتکار سامسونگ

در کمال تعجب، محور اصلی فعالیت سامسونگ در CES 2021 بیشتر از تلویزیون‌ها و گجت‌ها، ربات‌ها بودند. جالب‌ترین ربات، دستیار هوشمند با نام «بات هندی» (Bot Handy) بود که می‌تواند به انجام کارهای خانه کمک کند و برای شما نوشیدنی بیاورد. ویدیوی نمایشی منتشر شده، نشان می‌دهد که این ربات ظرف‌ها را از داخل سینک ظرفشویی بیرون می‌آورد و در ماشین ظرفشویی می‌گذارد. از چند سال پیش که رباتی برای خشک‌شویی و تا کردن لباس معرفی شده بود، چنین محصولی را از شرکت‌کنندگان CES ندیده بودیم.

کروم بوک اسپن ۵۱۴ ایسر

با تبدیل شدن کروم‌بوک (Chromebook) به محور آموزش بسیاری از دانش‌آموزان دبستان و دبیرستان، در CES 2021 محصولی معرفی شد که احتمالا بسیاری از والدین از آن استقبال خواهند کرد. شرکت Acer از لپ‌تاپ Chromebook Spin 514 رونمایی کرد که ظاهری مانند جت و بدنه‌ای مانند تانک دارد. با نمایشگر گوریلا گلس که ۱۸۰ درجه می‌چرخد و سازگاری با استاندارد نظامی MIL-STD 810H1 این دستگاه روحیه‌ای به شدت تخریب‌ناپذیر دارد.

توالت بدون لمس کوهلر

ورود فناوری‌های سرویس بهداشتی و حمام به CES از چند سال گذشته آغاز شد و نمایشگاه ۲۰۲۱ هم با معرفی توالت «کوهلر» (Kohler) با اهرم جادویی از این قاعده مستثنی نیست. به سادگی می‌توانید دست خود را جلوی اهرم تکان دهید تا سیفون به شکل خودکار فعال شود. مانند زنگ بدون لمسی که در بالا اشاره شد، هدف از این دستگاه، کاهش انتشار میکروب‌ها از سطوح مشترک است.

توالت ۲۳ میلیون دلاری ناسا در ایستگاه فضایی بین‌المللی

جت‌بات سامسونگ ۹۰ AI

یکی دیگر از ربات‌های سامسونگ، جاروبرقی مجهز به هوش مصنوعی آن بود که به سامانه‌ی لیدار و دوربین مجهز شده است تا هوشمندتر و خودکارتر از ربات‌های جاروبرقی سنتی باشد. JetBot 90 AI همچنین به عنوان یک دوربین امنیتی متحرک برای مراقبت از حیوانات خانگی و خانه، هنگامی که در آن نیستید، البته پس از دوران کرونا که می‌توان از با خیال آسوده از خانه خارج شد، عمل می‌کند. همچنین با کمک برنامه‌ی SmarThings سامسونگ و از طریق اندروید اتو می‌توان حالت آماده شدن ربات‌های هوشمند را پیش از رسیدن به خانه فعال کرد.

بازی رومیزی اینفینیتی

یکی از سرگرم‌کننده‌ترین موارد CES 2021 بازی رومیزی «اینفینیتی» (Infinity) بود که برخی از محبوب‌ترین بازی‌های رومیزی جهان را روی یک میز نمایشگر لمسی دیجیتال اجرا می‌کند. شما می‌توانید در مقابل یکی از اعضای خانواده یا دوستان خود به بازی «مونوپولی» (Monopoly) دیجیتال بپردازید و لازم نیست هیچ کس بانکدار باشد. همچنین اگر دیگران هم این میز را داشته باشند، می‌توان به صورت آنلاین در مقابل سایر دوستان و اعضای خانواده بازی کرد.

جعبه‌گشایی و بررسی بازی فکری Game Of Thrones

عکس کاور: پوستر CES 2021 که به صورت مجازی برگزار شد.

Credit: Consumer Technology Association

منبع: CNet

The post بهترین فناوری‌های معرفی شده در نمایشگاه CES 2021 appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala