طبق گفته‌های مدیرعامل شرکت TSMC، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۲ شاهد تولید پردازنده‌های A16 اپل با لیتوگرافی ۳ نانومتری خواهیم بود.

TSMC امسال تراشه‌هایی با لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید کرد که اولین گوشی هوشمند مجهز به آن هم گوشی‌های سری آیفون ۱۲ اپل هستند که از پردازنده‌ی A14 استفاده می‌کنند. قدرت پردازشی و گرافیکی این پردازنده آنقدری بالاست که اپل حتی از آن برای تبلت آیپد Air خود نیز استفاده می‌کند.

A14 تغییرات مثبت زیادی به نسبت قبل دارد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به حضور ۱۳۴ میلیون ترانزیستور به ازای هر میلی‌متر مربع اشاره کرد که این مقدار در پردازنده‌ی ۷ نانومتری A13 به ۸۹.۹۷ میلیون می‌رسید. تعداد کل ترانزیستورها در پردازنده‌ی جدید به ۱۱.۸ میلیارد می‌رسد در حالی که در سری قبل، تنها ۸.۵ میلیارد ترانزیستور در A13 قرار گرفته شد. بدین ترتیب پردازنده‌ی جدید هم از لحاظ پردازشی و هم از لحاظ مصرف انرژی، یک سر و گردن بالاتر از نسل قبل خود قرار گرفت.

در دنیای اندرویدی‌ها هم از چیپ ۵ نانومتری استفاده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به کرین ۹۰۰۰، اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ اشاره کرد. به جز کرین ۹۰۰۰، دو پردازنده‌ی دیگر با لیتوگرافی ۵ نانومتری و توسط سامسونگ ساخته می‌شوند تا بدین ترتیب قدرت پردازشی آن‌ها در گوشی‌های سری گلکسی S21 که به‌تازگی نیز معرفی شده‌اند تا حد زیادی برابر باشد.

اما اینطور که شنیده می‌شود، TSMC می‌خواهد امسال تولید آزمایشی تراشه‌های ۳ نانومتری را آغاز کند و در نیمه‌ی دوم سال بعد هم آن‌ها را به تولید انبوه برساند. سی‌سی وید، مدیرعامل TSMC در جریان گزارش میزان درآمد فصلی شرکت، به این موضوع نیز اشاره کرد که تولید تراشه‌های ۳ نانومتری با سرعت خوبی در حال انجام است. او همچنین مدعی شد مصرف‌کنندگان بسیار زیادی به این فناوری مورد انتظار به نسبت فناوری‌های ۵ و ۷ نانومتری تمایل نشان داده‌اند.

اگر TSMC چنین برنامه‌ای در سر داشته باشد، به احتمال بسیار فراوان گوشی‌های سری آیفون ۱۴ با پردازنده‌های ۳ نانومتری A16 راهی بازار می‌شوند و اولین گوشی‌هایی لقب خواهند گرفت که از چنین پردازنده‌ای بهره می‌برند. TSMC قصد داشت تولید آزمایشی تراشه‌های ۳ نانومتری را اواخر سال ۲۰۲۰ انجام دهد اما به خاطر مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا بوجود آورد چنین اتفاقی رخ نداد تا این اتفاق یک سال به تعویق بیانجامد.

اینطور که به نظر می‌رسد، رقیب اصلی TSMC در تولید پردازنده‌های ۳ نانومتری سامسونگ خواهد بود که ۱۱۶ میلیارد دلار برای این هدف هزینه کرده. تنها تفاوتی هم که بین دو شرکت وجود دارد این است که TSMC از ترانزیستورهای FinFET در تراشه‌ی ۳ نانومتری خود استفاده می‌کند در حالی که سامسونگ به فناوری جدیدتر GAA روی می‌آورد. فناوری که گفته می‌شود TSMC برای تولید پردازنده‌های ۲ نانومتری به آن روی می‌آورد. البته فعلا زود است بخواهیم در رابطه با تراشه‌های ۲ نانومتری صحبت کنیم چرا که در نزدیک‌ترین زمان ممکن، احتمالا سال ۲۰۲۴ شاهد تولید انبوه آن‌ها خواهیم بود.

