اینطور که به نظر می‌رسد، تمام ۳ تلاش قبلی سامسونگ برای حل مشکل نمایشگر گلکسی S20 فن ادیشن با شکست همراه بود تا این شرکت مجاب شود چهارمین به‌روزرسانی را نیز منتشر کند.

سامسونگ با گوشی‌های سری گلکسی S20، نتوانست آنطور که باید توجه کاربران را به خود جلب کند که از مهم‌ترین دلایل این اتفاق، قیمت بسیار بالای محصولات این سری بود. شرکت کره‌ای اما برای جبران این موضوع، گلکسی S20 فن ادیشن را با مشخصات فنی تقریبا مشابه نظیر پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵/اگزینوس ۹۹۰ و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و قیمت بسیار پایین‌تر راهی بازار کرد تا بدین ترتیب کاربران را به خرید این گوشی ترغیب کند.

این اقدام سامسونگ موفقیت‌آمیز بود اما طولی نکشید تا تعداد زیادی از کاربران از مشکل نمایشگر ۶.۵ اینچی این گوشی شکایت کنند. این مشکلات مربوط به تاچ گوشی بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به لمس تصادفی، عدم تشخیص ضربه و سوایپ و همچنین در برخی موارد شدید، از کار افتادن لحظه‌ای تاچ نمایشگر اشاره کرد. مشکلی که حتی بعد از ۳ بار ارائه‌ی به‌روزرسانی هنوز هم حل نشده تا کاربران بیش از پیش نگران و عصبانی باشند. مشخص نیست آیا این مشکل سخت‌افزاری است یا نرم‌افزاری اما خب سامسونگ تسلیم نشده و چهارمین به‌روزرسانی را نیز برای حل این مشکل منتشر کرد که در بین قابلیت‌های جدید آن، عبارت «پایداری صفحه‌ی لمسی» بیشتر جلب توجه می‌کند.

به‌روزرسانی جدید سامسونگ که ۲۶۰ مگابایت حجم دارد، شامل بسته‌ی امنیتی ژانویه‌ی ۲۰۲۱ و همچنین بهبود نرم‌افزاری و پایداری کلی گوشی نیز می‌شود. اما متاسفانه این به‌روزرسانی برای همه‌ی افراد جهان منتشر نشده و خب بسیاری‌ها بی‌صبرانه منتظر این اتفاق هستند تا ببینند آیا مشکل نمایشگر گلکسی S20 فن ادیشن حل می‌شود یا خیر.

خوشبختانه به گزارش یک سری از کاربران مدل ۵G این گوشی در انگلستان که با مشکل مشابهی مواجه شده بودند، بعد از دریافت به‌روزرسانی چهارم همه چیز به روال عادی بازگشت. مشخص نیست آیا این موضوع موقتی بوده یا دائمی چون پیش‌تر هم تصور می‌شد این مشکل حل شده اما به نظر می‌رسد فعلا مشکلی وجود ندارد تا انتظار برای دریافت به‌روزرسانی جدید بیهوده نباشد.

متاسفانه مشکل نمایشگر گلکسی S20 فن ادیشن به یکی دو مورد هم خلاصه نمی‌شود و کاربران در ماه اکتبر سال گذشته نیز به بسیاری از این مشکلات اشاره کرده بودند. به نظر می‌رسد غول کره‌ای در عرضه‌ی محصولی برای بهبود شرایط بد پرچم‌دارهای سری S20 کمی عجله کرد. با این حال امیدواریم این شرکت هرچه زودتر در حل مشکل مربوط به نمایشگر و دیگر مشکلات این گوشی بسیار ارزشمند اقداماتی را انجام دهد. چون اگر به‌روزرسانی چهارم هم نتواند به صورت دائمی مشکل نمایشگر را حل کند، ممکن است مشکلات زیادی را برای شرکت بوجود بیاورد.

در این رابطه که به‌روزرسانی جدید توانسته مشکل نمایشگر گلکسی S20 فن ادیشن را حل کند یا خیر نمی‌توانیم به طور حتم نظر دهیم و باید منتظر بمانیم در ابتدا این به‌روزرسانی برای همه‌ی کاربران منتشر شود و در درجه‌ی دوم چند ماهی از آن بگذرد تا مطمئن شویم آیا مشکل به صورت دائمی حل شده یا خیر.

