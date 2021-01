اگر به کاربران بگویید که قیمت گوشی‌های سری گلکسی S طی سال‌های گذشته فقط روند صعودی داشته، احتمالا حرف شما را باور خواهند کرد. با این حال این موضوع صحت ندارد. گاهی اوقات طی سال‌های گذشته، مانند امسال، قیمت این گوشی‌ها نسبت به نسل قبلی کاهش داشته است.

با توجه به اینکه سامسونگ بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود و سری گلکسی S هم محبوب‌ترین گوشی‌های ساخت این شرکت هستند، تصمیم گرفتیم روند تغییر قیمت آن‌ها را از ابتدا بررسی کنیم. باید خاطرنشان کنیم در این مطلب تمام مدل‌های این سری را لحاظ نخواهیم کرد. به عنوان مثال می‌توانیم به مدل‌های فن ادیشن، لایت، اکتیو و دیگر موارد این‌چنینی اشاره کنیم و روی هم رفته تمرکز این مطلب معطوف به مدل‌های اصلی است.

گلکسی S – قیمت: ۳۹۹ دلار

نخستین گوشی سری گلکسی S در بازارهای مختلف با نام‌های گوناگونی ارائه شد ولی در هر صورت از آن به عنوان گلکسی S یاد می‌کنیم. کاربران آمریکایی در سال ۲۰۱۰ به راحتی نمی‌توانستند نسخه‌ی آنلاک شده‌ی آن را خریداری کنند و تقریبا چاره‌ای جز خرید آن از طریق اپراتورهای مخابراتی نداشتند. در نتیجه طی دو سال به صورت ماهانه مبلغ اندکی را به‌عنوان قسط این گوشی پرداخت می‌کردند. به همین خاطر تعیین قیمت دقیق این گوشی در بازار آمریکا کار سختی محسوب می‌شود.

با این حال، طبق بررسی‌های انجام شده این گوشی با میانگین قیمت ۳۹۹ دلار به دست کاربران رسیده است. به نظر می‌رسد این گوشی نسبت به گوشی‌های امروزی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر بوده است اما به یاد داشته باشید که این گوشی امکانات چندان پیشرفته‌ای نداشته و در آن دوران تولید گوشی بسیار ارزان‌تر تمام می‌شده است.

گلکسی S2 – قیمت: ۵۴۹ دلار

گوشی گلکسی S از همان ابتدا مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفت و به همین خاطر بسیاری از کاربران چشم‌انتظار نسل دوم آن بودند که در سال ۲۰۱۱ عرضه شد. متأسفانه سامسونگ برای این گوشی رویکرد عجیب و غریبی را اتخاذ کرد و چند گوشی مختلف با نام گلکسی S2 راهی بازار شدند. این یعنی برخی اپراتورها گوشی‌های مختلفی را با این نام به دست کاربران می‌رساندند.

با این وجود، گوشی موردنظر هم فروش بسیار بالایی داشت و حتی از نسل قبلی هم محبوب‌تر شد. با وجود اینکه قیمت آن نسبت به نسل قبلی افزایش قابل توجهی داشت، اما با توجه به اینکه اکثر کاربران آن را به صورت قسطی خریداری می‌کردند، چندان متوجه این موضوع نشدند.

گلکسی S3 – قیمت: ۵۹۹ دلار

سامسونگ در سال ۲۰۱۲ یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های تاریخ یعنی گلکسی S3 را عرضه کرد. خوشبختانه سامسونگ در این سال عادت عرضه‌ی گوشی‌های مختلف با یک نام را کنار گذاشت. البته این گوشی در بازارهای مختلف با مشخصات سخت‌افزار گوناگونی ارائه شد که البته این خود موضوع دیگری است. با وجود اینکه این گوشی نسبت به نسل قبلی از طراحی و سخت‌افزار بهتری بهره می‌برد، اما قیمت آن با افزایش قابل توجهی مواجه نشد.

گلکسی S4 – قیمت: ۶۴۹ دلار

از نظر آماری، نسل چهارم گلکسی S پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی تاریخ محسوب می‌شود که حدود ۸۰ میلیون واحد از آن به دست کاربران رسیده است. برای مقایسه می‌توانیم به آیفون ۵ اس اشاره کنیم که در همان سال عرضه شد ولی فقط ۵۲ میلیون واحد از آن به فروش رسید. این گوشی هم نسبت به S3 افزایش قیمت اندکی داشت.

گلکسی S5 – قیمت: ۶۴۹ دلار

تا این تاریخ، قیمت گوشی‌های سری گلکسی S روند صعودی داشت اما در سال ۲۰۱۴، سامسونگ برای اولین بار قیمت نسل پنجم سری گلکسی S را افزایش نداد و با قیمت ۶۴۹ دلار راهی بازار شد. اگرچه قیمت این گوشی ثابت ماند، ولی سامسونگ برای آن چندین ویژگی جدید را ارائه کرد. به عنوان مثال می‌توانیم به حسگر اثر انگشت تعبیه شده در دکمه‌ی هوم و دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی اشاره کنیم. متأسفانه آمار فروش گلکسی S5 به S4 حتی نزدیک هم نشد و به همین خاطر سامسونگ بعد از آن زبان طراحی گوشی‌های سری گلکسی S را تغییر داد.

سری گلکسی S6 – قیمت: از ۶۴۹ تا ۷۹۹ دلار

در فهرست‌های رده‌بندی گوشی‌های سری گلکسی S، گوشی S6 معمولا رتبه‌ی چندان خوبی ندارد. این گوشی هم در مقایسه با نسل قبلی افزایش قیمت نداشت که البته با توجه به حذف درگاه کارت microSD و ضد آب نبودن، احتمالا برخی کاربران انتظار داشتند که با قیمت پایین‌تری عرضه شود.

همچنین در این سال، سامسونگ برای اولین بار مدل گران‌تری از یک گوشی سری گلکسی S را معرفی کرد. گلکسی S6 اج اساساً تفاوتی با برادر خود نداشت ولی با نمایشگر نسبتاً بزرگ‌تر دارای لبه‌های خمیده راهی بازار شد. با وجود اینکه این مدل روی هم رفته تفاوت زیادی با مدل استاندارد نداشت، اما ۱۰۰ دلار گران‌تر بود و مدتی بعد، سامسونگ گلکسی S6 اج پلاس را با قیمت ۷۹۹ دلار به دست کاربران رساند.

همچنین باید خاطرنشان کنیم به دلیل تقاضای پایین برای گلکسی S6، سامسونگ مدتی پس از عرضه‌ی آن قیمت این گوشی را به ۵۷۹ دلار کاهش داد.

سری گلکسی S7 – قیمت: از ۶۶۹ تا ۷۶۹ دلار

با فروش ناامیدکننده‌ی سری گلکسی S6، سامسونگ باید هر چه زودتر پرچم‌داران موفقی را راهی بازار می‌کرد. گلکسی S7 و S7 اج نقاط قوت نسل قبلی را حفظ کردند و برخی ویژگی‌های حذف شده مانند درگاه کارت حافظه و مقاومت در برابر نفوذ آب را برگرداندند.

خانواده‌ی S7 روی هم رفته با استقبال بسیار بهتری مواجه شدند و با قیمت پایه ۶۶۹ دلاری، تفاوت قیمت چندانی بین آن‌ها با نسل قبلی وجود نداشت. همچنین مدل اج هم با ۱۰۰ دلار قیمت بیشتر به دست کاربران رسید. البته آمار فروش این دو گوشی پایین‌تر از حد انتظار سامسونگ بود و این شرکت مدتی بعد از عرضه‌ی آن‌ها ناچار شد قیمت این گوشی‌ها را کاهش دهد.

سری گلکسی S8 – قیمت: ۷۴۹ تا ۸۴۹ دلار

در سال ۲۰۱۷ سامسونگ برند اج را کنار گذاشت و در عوض از گلکسی S8 و S8 پلاس رونمایی کرد. مدل پلاس اندازه‌ی بزرگ‌تری داشت و گران‌تر بود و به همین خاطر انتخاب پسوند پلاس یک انتخاب منطقی محسوب می‌شد.

همچنین در سری S8 برای اولین بار حسگر اثر انگشت به پنل پشتی منتقل شد و به این گوشی‌ها اجازه داد در پنل جلویی نمایشگر بزرگ‌تری داشته باشند. روی هم رفته به نظر می‌رسید سامسونگ نسبت به موفقیت این گوشی اطمینان زیادی دارد و به همین خاطر قیمت پایه به ۷۴۹ دلار افزایش یافت. البته احتمالا رسوایی گلکسی نوت ۷ در افزایش قیمت سری S8 تأثیرگذار بوده است.

سری گلکسی S9 – قیمت: ۷۱۹ تا ۸۳۹ دلار

گلکسی S9 از نظر طراحی تفاوت قابل توجهی با نسل قبلی نداشت و مهم‌ترین تغییر مربوط به قرارگیری حسگر اثر انگشت از کنار دوربین به زیر آن بود. همچنین گلکسی S9 پلاس هم برای نخستین بار در بین گوشی‌های سری گلکسی S با دوربین دوگانه معرفی شد. شاید به دلیل همین تفاوت‌های ناچیز، سامسونگ قیمت مدل پایه را به ۷۱۹ دلار رساند ولی مدل پلاس ۱۲۰ گران‌تر از آن بود. به نظر می‌رسید سامسونگ فکر می‌کرده وجود دوربین ثانویه در مدل پلاس می‌تواند این تفاوت قیمت را توجیه کند.

سری گلکسی S10 – قیمت: ۷۴۹ تا ۱۲۹۹ دلار

سامسونگ بعد از چند سال عرضه‌ی دو مدل اصلی سری گلکسی S، در سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفت به طور همزمان ۴ مدل این خانواده را معرفی کند. دو مدل اصلی مانند روند سال‌های گذشته با نام S10 و S10 پلاس معرفی شدند که به ترتیب با قیمت ۸۹۹ و ۹۹۹ دلار به دست کاربران رسیدند. همچنین سامسونگ یک مدل کوچک‌تر و ارزان‌تر به نام S10e هم معرفی کرد که ۷۴۹ دلار قیمت داشت.

اما از طرف دیگر، سامسونگ از یک گوشی بسیار گران‌قیمت به نام گلکسی S10 5G رونمایی کرد که به‌نوعی پیش درآمد S20 اولترا بود و با قیمت ۱۲۹۹ دلار به دست کاربران رسید. در سال ۲۰۲۰ بعد از معرفی سری S20، سامسونگ تولید سری S10 را متوقف نکرد و در عوض قیمت آن‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش داد تا کاربران طرفدار گوشی‌های ارزان‌تر بتوانند آن‌ها را خریداری کنند.

سری گلکسی S20 – قیمت: ۹۹۹ تا ۱۳۹۹ دلار

در سال ۲۰۲۰ سامسونگ تصمیم گرفت عرضه‌ی مدل مقرون به صرفه را کنار بگذارد و برای تمام گوشی‌های خانواده S20 قیمت بالایی را در نظر گرفت. به همین خاطر ارزان‌ترین گوشی این خانواده گلکسی S20 با قیمت ۹۹۹ دلار بود و کاربران برای خرید S20 پلاس باید حداقل مبلغ ۱۱۹۹ دلار می‌پرداختند.

قیمت عجیب و بسیار بالایی S20 اولترا هم با اعتراضات زیادی روبرو شد. این گوشی با قیمت پایه ۱۳۹۹ دلاری راهی بازار شد و حتی مدل ۱۵۹۹ دلاری آن هم وجود داشت که از حافظه رم و حافظه داخلی بیشتری بهره می‌برد.

البته مطمئناً سامسونگ نمی‌توانسته پدیدار شدن بحران کرونا را پیش‌بینی کند ولی در هر صورت قیمت بالای این گوشی‌ها در کنار بحران جهانی اقتصاد، باعث شد که خانواده‌ی S20 فروش پایینی داشته باشند. خوشبختانه سامسونگ از اشتباه خود درس گرفت و در سال ۲۰۲۱ دوباره مرتکب آن نشده است.

سری گلکسی S21 – قیمت: ۷۹۹ تا ۱۱۹۹ دلار

بعد از فروش پایین گوشی‌های سری S20، سامسونگ برای جبران اشتباه خود تصمیم گرفته قیمت گوشی‌های سری S21 را تا حد زیادی کاهش بدهد. حالا ارزان‌ترین مدل این خانواده با قیمت ۷۹۹ دلار به دست کاربران می‌رسد. با این قیمت، تراشه اسنپدراگون ۸۸۸ یا اگزینوس ۲۱۰۰ و همچنین دوربین سه‌گانه‌ی باکیفیت نصیب کاربران می‌شود و در ضمن باید به طراحی جذاب هم اشاره کنیم.

از طرف دیگر، سامسونگ برای S21 اولترا هم به هیچ‌عنوان کم‌کاری نکرده و با این حال ۲۰۰ دلار ارزان‌تر از نسل قبلی محسوب می‌شود. باید ببینیم آیا این گوشی‌ها با استقبال کاربران مواجه می‌شوند یا نه.

سخن آخر

در ادامه می‌توانید نمودار مربوط به قیمت مدل‌های اصلی سری گلکسی S در طول ۱۱ سال گذشته را مشاهده کنید. همان‌طور که می‌بینید، قیمت این گوشی‌ها در کل روند صعودی داشته اما گاهی اوقات با نوساناتی هم روبرو شده است که در این میان، نوسان مربوط به امسال قابل توجه محسوب می‌شود.

اگرچه نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم، ولی به نظر می‌رسد اگر اقتصاد جهانی طی ۱۰ ماه آینده به طور جادویی بهبود پیدا نکند، سامسونگ در سال آینده هم از قیمت‌های سری S20 استفاده نخواهد کرد. با وجود اینکه در حال حاضر دیگر در بین مدل‌های اصلی سری گلکسی S قیمت زیر ۷۰۰ دلار پیدا نمی‌شود، اما سامسونگ برای تصاحب این بخش از بازار سال گذشته مدل فن ادیشن را معرفی کرد که باید ببینیم S21 فن ادیشن با چه ویژگی‌هایی راهی بازار می‌شود.

