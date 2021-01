چگونه ایرپادز پرو اصل اپل را از مدل تقلبی تشخیص دهیم؟

ایرپادز پرو یکی از محبوب‌ترین و باکیفیت‌ترین هدفون‌های بی‌سیم موجود در بازار است که به نسبت سایر هدفون‌های هم‌رده، قیمت بالاتری دارد. محبوبیت بالای این محصول اما باعث شده برخی از فروشگاه‌ها نسخه‌ی تقلبی آن را به فروش برسانند که متاسفانه تعداد آن‌ها روز به روز در حال افزایش است. از طرفی کاربرانی که بابت خرید این محصول هزینه می‌کنند می‌خواهند مطمئن شوند کالای خریداری شده اصل است و نه تقلبی که بعد از مدتی از کار بیفتد. خوشبختانه برای تشخیص ایرپادز پرو اصل اپل از مدل تقلبی راه‌های زیادی وجود دارد که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت.

از زمانی که اینترنت و فروشگاه‌های اینترنتی وارد زندگی کاربران شدند، دسترسی به بسیاری از کالاها ممکن شد. کاربران زیادی به دنبال محصولاتی بودند که فروشگاه‌های فیزیکی بنا به دلایلی آن‌ها را در اختیار نداشتند و به همین خاطر بسیاری از آن‌ها به فروشگاه‌های اینترنتی روی آوردند که هم تنوع بیشتری از محصولات را ارائه می‌دهند و هم قیمت مناسب‌تری دارند. اما این موضوع علی‌رغم تمام مزیت‌هایی که دارد، مشکلاتی را هم به دنبال دارد. یکی از بارزترین آن‌ها، عرضه‌ی محصولات تقلبی به جای اصلی است و از آن جایی هم که کاربر شانسی برای دیدن محصول ندارد، بدون اطلاع آن را خریداری کرده و بعدا متوجه‌ی تقلبی بودن کالا می‌شود.

این مسئله به خصوص برای کالاهایی که طرفداران بسیار زیادی دارند بیشتر اتفاق می‌افتد. محصولاتی نظیر لوازم جانبی گوشی‌های هوشمند که در صدر همه‌ی آن‌ها، هدفون‌های بی‌سیم قرار می‌گیرند. متاسفانه در این روزها عرضه‌ی کالای تقلبی تقریبا به یک امر عادی تبدیل شده اما نکته‌ی مثبت اینجاست که کاربر می‌تواند از روش‌هایی برای تشخیص کالای اصلی و تقلبی استفاده کند.

در این مطلب، به بررسی مدل تقلبی و اصلی ایرپادز پرو می‌پردازیم. هدفون بی‌سیم محبوب اپل که کیفیت فوق‌العاده بالا و البته نسخه‌های تقلبی فراوانی هم دارد. برای مقایسه، هدفون بی‌سیم TWS i500 Pro را در مقابل ایرپادز پرو قرار داده و تفاوت این دو را از کیس گرفته تا خود ایرپاد بررسی می‌کنیم.

البته اگر بخواهیم منصفانه به این مقایسه نگاه کنیم باید بگوییم TWS i500 Pro در هیچ فروشگاه معتبری با نام ایرپادز پرو به فروش نمی‌رسد اما شباهت بسیار زیادی با آن دارد و به همین خاطر در تبلیغات و یک سری فروشگاه‌های اینترنتی نامعتبر، به عنوان ایرپادز پرو به کاربران فروخته می‌شود. به همین خاطر تصمیم گرفتیم این محصول را برای مقایسه با نماینده‌ی اپل بررسی کنیم. این مقایسه در چندین بخش صورت می‌گیرد که شامل موارد زیر می‌شود:

بخش جلویی کیس

بخش پشتی کیس

بخش زیرین کیس

درب کیس

اتصال به آیفون از طریق بلوتوث

شماره سریال

سری‌های ایرپادز

کیفیت صدا

چگونه ایرپادز پرو اصلی اپل را از مدل تقلبی تشخیص دهیم؟

به صورت کلی اگر قصد خرید ایرپادز پرو از فروشگاه‌های اینترنی را دارید، در درجه‌ی اول تلاش کنید آن را از فروشگاه‌های معتبر خریداری کنید. در غیر این صورت حتما با فروشنده در تماس باشید و درخواست کنید تصاویر محصولی که قرار است به دستتان برسد را برایتان ارسال کند. چون قرار دادن تصاویر ایرپادز پرو اصلی برای محصولی تقلبی کار سختی نیست. اگر هم فروشنده به هر دلیلی از انتشار تصاویر واقعی سر باز زد، از خرید صرف نظر کنید چون ایرپادز پرو محصول ارزان‌قیمتی نیست. اما بعد از خرید این گجت، از روش‌های زیر برای مطمئن شدن از کیفیت و اصل بودن آن استفاده کنید.

بخش جلویی کیس

اگرچه معمولا شکل کلی کیس ایرپادز و خطوط روی درب آن مشخص کننده‌ی اصل یا تقلبی بودن محصول است، اما جزئیاتی وجود دارد که باید به آن‌ها نیز دقت کرد. یکی از مواردی که بسیار جزئی است و خوشبختانه شرکت‌های سازنده‌ی مدل تقلبی نتوانسته‌اند آن را کپی کنند، حفره‌ای است که چراغ LED در آن بکار رفته. در مدل اصلی، این حفره توسط یک لایه‌ی نازک پلاستیکی پوشانده می‌شود و در واقع به نظر نمی‌رسد که واقعا یک حفره روی محصول وجود دارد. اما در مدل تقلبی این پوشش پلاستیکی را شاهد نیستیم و گویا واقعا یک حفره درون کیس وجود دارد. اگر روی تصاویر زیر کلیک کنید، کاملا متوجه این موضوع می‌شوید.

علاوه بر این‌ها، وقتی کیس ایرپادز پرو اصلی را باز می‌کنید، نوری که از LED ساطع می‌شود بسیار متمرکز و به عبارتی کاملا نقطه‌ای است. اما روی محصول تقلبی، نور پخش می‌شود و به همین خاطر بزرگ‌تر هم به نظر می‌رسد. حتی نور سبز رنگ از درون بدنه‌ی کیس هم قابل مشاهده است که خب به جنس ضعیف کیس برمی‌گردد.

بخش پشت کیس

یکی دیگر از جاهایی که ایرپادز اصلی و تقلبی در آن با یکدیگر متفاوت هستند، بخش پشتی کیس است. در واقع در این بخش سه مورد است که باید به آن‌ها دقت کنید. اولین مورد لولای نگه‌دارنده است. کیفیت و زیبایی لولای کیس اصلی حتی به ظاهر هم کاملا مشخص است. مورد دیگری که معمولا به آن اشاره می‌شود، هم سطح بودن لولا با بدنه است که خب در این تصویر حتی ایرپادز پرو هم خیلی این موضوع را رعایت نکرده بنابراین به دنبال شواهد بیشتر می‌رویم.

مورد بعدی، عبارت «Designed by Apple in California, Assembled in China» است به معنای «طراحی توسط اپل در کالیفرنیا و مونتاژ چین». در این بخش یک تفاوت ریز و حساس وجود دارد. شرکت‌هایی که نسخه‌ی تقلبی ایرپادز را تولید می‌کنند یا همچین عبارتی را روی کیس درج نمی‌کنند یا اینکه اگر هم این کار را انجام دهند، کمی بالاتر یا پایین‌تر از آن بخشی که باید آن را می‌نویسند. در واقع فاصله‌ی این متن با لولای کیس باید با فاصله‌ی قسمت بالایی لولا و بخش پایینی آن به یک اندازه باشد. برای تشخیص این موضوع ابتدا باید یک ایرپادز پروی اصلی را در اختیار داشته باشید که خب تصویر زیر کاملا می‌تواند به شما کمک کند.

نکته‌ی سوم برای تشخیص ایرپادز پرو اصل اپل بررسی کیفیت کلی کیس است. هرآنچه که روی کیس تعبیه شده را با دقت بررسی کنید. حتی کلیدی که پشت کیس قرار دارد. این کلید نقشی اساسی در تشخیص اصلی یا تقلبی بودن محصول ایفا می‌کند چرا که در نسخه‌ی اصلی، هیچ برآمدگی یا فرورفتگی روی کیس ایجاد نمی‌کند و کاملا هم سطح با بدنه است.

در واقع اگر دایره‌ی دور آن نبود، نمی‌شد تشخیص داد اصلا کلیدی در این قسمت وجود دارد. در مدل تقلبی اما همانطور که در تصویر سمت چپ پیداست، این کلید برآمدگی مشخصی دور خود دارد و به سادگی می‌توان آن را تشخیص داد.

بخش پایینی کیس

با نگاهی به بخش زیرین کیس هم می‌توان تفاوتی جزئی را مشاهده کرد. اگر روی تصویر بزرگ‌نمایی کنید می‌بینید که در کیس تقلبی هم حلقه‌‌ای دور پورت شارژر دیده می‌شود. اما این حلقه اصلا نمی تواند فضای خالی ایجاد شده ناشی از تعبیه‌ی این پورت درون جعبه را بپوشاند و اینطور به نظر می‌رسد که پورت مورد نظر درون حفره‌ فرو رفته و گوشه‌های حفره هم کاملا مشخص هستند.

اما ایرپادز پرو اصلی با حلقه‌‌‌ کاملا این حفره را پوشانده به گونه‌ای به نظر می‌رسد پورت شارژر بخشی از خود کیس است نه پورتی که درون یک حفره تعبیه شده. همچنین این حلقه در محصول اصلی کاملا دور پورت قرار می‌گیرد و مسطح می‌شود اما در مدل تقلبی به این شکل نیست. حتی درون پورت‌ها نیز با یکدیگر متفاوت هستند که در تصویر بالا می‌توان آن را به خوبی مشاهده کرد.

حقیقت جالب در رابطه با ایرپادزهای تقلبی این است که شرکت‌های سازنده این زحمت را به خود نمی‌دهند که حداقل کابل لایتنینگ اصلی را همراه محصول قرار دهند و خوشبختانه همین موضوع باعث می‌شود تشخیص ایرپادز پرو اصلی از تقلبی راحت‌تر شود. در جعبه‌ی محصول تقلبی، کاربر یک کابل USB-A به لایتنینگ دریافت می‌کند، می‌تواند کیس را با شارژر اصلی یا تقلبی شارژ کند اما دستگاه‌های اصلی اپل به هیچ عنوان شارژر تقلبی را به عنوان کالای اصلی تشخیص نمی‌دهند و از آن جایی هم که اکثرا دارندگان محصولات اپل به خرید ایرپادز پرو علاقه نشان می‌دهند، بنابراین نباید تست چنین موردی سخت باشد.

درب کیس

از زمانی که اپل نسخه‌ی اولیه‌ی ایرپادز را راهی بازار کرد تاکنون، یکی از مشخصه‌های دوست‌داشتنی این محصولات، صدای بسته شدن درب کیس آن‌هاست. به گونه‌ای که وقتی آن را می‌بندید یک صدای شبیه به کلیک می‌شنوید. این درب به راحتی باز می‌شود و باز می‌ماند.

اما در ایرپادز پرو تقلبی، درب کیس اصلا کیفیت درب محصول اصلی را ندارد و وقتی بسته می‌شود، به اصطلاح چفت و بست نیست. به گونه‌ای که حتی در حالت بسته هم می‌توان لق بودن آن را کاملا حس کرد. حتی وقتی آن را باز می‌کنید، شاید باز نماند و فنرهای تعبیه شده در پشت کیس، باعث بسته شدن آن شوند.

اتصال به آیفون از طریق بلوتوث

به خاطر داشته باشید حتی ایرپادز پرو تقلبی هم می‌تواند با آیفون شما از طریق بلوتوث متصل شود. بدین ترتیب به محض اینکه درب کیس را باز کنید، آیفون آن را به عنوان ایرپادز پرو شناسایی می‌کند. در واقع آیفون حتی TWS i500 را هم به عنوان ایرپادز اصلی می‌شناسد و این می‌تواند کمی عجیب و البته دردسرساز باشد.

با این حال اگر ایرپادز پرو را خریداری کرده باشید و این متن را هم خوانده باشید، احتمالا تا به این لحظه توانسته‌اید تقلبی یا اصلی بودن آن را تشخیص دهید. اما خب اگر محصول مورد نظر از لحاظ ظاهری خیلی شبیه به ایرپادز پرو اصلی بود و بنابراین نتوانسته‌اید تا به این لحظه مورد مشکوکی را شناسایی کنید، در این بخش خواهید توانست.

همانطور که گفته شد، عملیات اتصال ایرپادز پرو تقلبی (حداقل TWS i500) با آیفون بلافاصله بعد از باز کردن درب کیس اتفاق می‌افتد. اما گوشی هیچ محتوای رسانه‌ای را پخش نمی‌کند و دائما کرش می‌کند. از اپل موزیک گرفته تا یوتیوب، به محض لمس گزینه‌ی پخش (Play)، برنامه فریز شده و چیزی پخش نمی‌شود. با این حال راهی برای پخش موسیقی وجود دارد اما خب اگر این کار را هم انجام دهید، کیفیت صدا گویای تفاوت خواهد بود. متاسفانه در این بخش تشخیص تفاوت زمانی به‌راحتی ممکن خواهد بود که یک ایرپادز پرو هم در اختیار داشته باشید.

هیچ نور اضافه‌ای نباید وجود داشته باشد

ایرپادز پرو اپل درون یک کیس قرار دارد و در مرکز این کیس هم یک حفره‌ی بسیار کوچک که در آن یک چراغ LED سبز رنگ هم تعبیه شده. جز این چراغ LED کوچک، هیچ چراغ دیگری نباید درون کیس، روی ایرپادز یا هرجای دیگری وجود داشته باشد. همانطور که می‌بینید، TWS i500 درون کیس یک چراغ دارد که بعد از اتصال با گوشی از طریق بلوتوث به نشانه‌ی تایید اتصال، به رنگ آبی و قرمز در می‌آید. در حالی که ایرپادز پرو اصلی از چنین قابلیتی بی‌بهره است.

شماره سریال

یکی دیگر از فاکتورهای مهم تشخیص ایرپادز پرو اصل اپل از مدل تقلبی این است که به درون درب کیس نگاه کنید. در محصولات اصلی، در بخش داخلی این درب شماره سریالی درج شده که می‌توانید با وارد کردن آن در این وب‌سایت از اصلی بودن محصول خود مطمئن شوید. بدین ترتیب حتی اگر شماره سریالی هم روی محصول تقلبی درج شده باشد، باز هم سیستم اپل آن را به عنوان ایرپادز اصلی شناسایی نمی‌کند.

بررسی ایرپادز پرو

هر سری ایرپادز پرو یک بخش مشکی‌رنگ با حفره‌هایی روی آن دارد که سنسورهای میکروفون در آن تعبیه شده‌اند. این بخش از ایرپادز فلزی است و با پوششی که روی آن قرار گرفته کاملا هم‌رنگ است. در واقع هم پوشش محافظ و هم خود میکروفون کاملا به رنگ مشکی یکدست هستند. اما روی ایرپادز تقلبی، رنگ این بخش اصلا مشکی واقعی نیست و بسیار روشن‌تر است. حتی حفره‌ای هم روی آن وجود ندارد و گویا این بخش با بدنه در یک سطح قرار دارد.

در واقع اگر دقیق‌تر هم به این بخش از ایرپادز پرو تقلبی نگاه کنید، به نظر می‌رسد که یک طرح دکوری روی محصول باشد نه اینکه کار مهمی را انجام دهد. البته این موضوع کاملا بدیهی هم هست چرا که ایربادزهای تقلبی از بارزترین ویژگی ایرپادز پرو یعنی حذف نویز اکتیو بی‌بهره هستند و وجود این میکروفون‌ها هم نباید دلیلی داشته باشد.

همچنین روی بخش پایینی این ایرپادزها، یک سنسور اپتیکال هم وجود دارد که تشخیص می‌دهد آیا ایرپادز درون گوش قرار دارد یا خیر. اما خب مدل تقلبی از چنین سنسوری برخوردار نیست و خوشبختانه این می‌تواند یک تفاوت کاملا واضح بین دو محصول باشد و به شما در تشخیص ایرپادز پرو اصل اپل کمک کند.

آیا کیفیت صدای ایرپادز پرو اصلی و تقلبی برابر است؟

خیر! این تنها پاسخی است که می‌توان با قاطعیت به این پرسش داد. قطعا کیفیت صدای مدل اصلی و تقلبی ایرپادز پرو مشابه نیست. بارها مقایسه‌های اینچنینی بین ایرپادز پرو و هدفون‌های بی‌سیم مشابه صورت گرفت که در تمام آن‌ها ایرپادز پرو کیفیت غیرقابل مقایسه‌ای با مدل‌های تقلبی داشت و خب این موضوع هنوز هم به همین صورت است.

صدای ایجاد شده توسط ایرپادز پرو تقلبی تحت هیچ شرایطی کیفیت ایرپادز پرو اصلی را ندارد و در برخی موارد حتی آزاردهنده است. در نقطه اوج گوش دادن به موسیقی انتظار شفافیت و وضوح بالا را نداشته باشید. همچنین قابلیت حذف نویز اکتیو هم در این محصولات تقلبی وجود ندارد و خب هنگام صحبت کردن هیچ چیزی مانع ورود نویزها نخواهد شد. همچنین با قرار دادن این گوشی‌ها درون گوش، اگر محصول تقلبی باشد، شاید به‌راحتی درون گوش نشیند. در عوض ایرپادز پرو در این بخش عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

علاوه بر این‌ها، اگر محصول تقلبی باشد، سیستم‌عامل هم آن را به عنوان محصول تقلبی می‌شناسد. همانطور که در بالا اشاره شد، وقتی موسیقی را پخش کنید، چه از طریق یوتیوب چه از طریق اپل موزیک، برنامه فریز می‌شود و چیزی پخش نخواهد شد چرا که به نظر می‌رسد کوپرتینویی‌ها به خاطر جلوگیری از فروش محصولات تقلبی، یک ابزار داخلی جهت چک کردن اصل بودن کالا به محصولات خود اضافه کرده‌اند.

موضوع جالب اینجاست که اگر شرکت‌ها این ایرپادزهای تقلبی را به گونه‌ای طراحی نمی‌کردند که به عنوان ایرپادز پرو اصلی به آیفون متصل شوند مشکلی وجود نداشت. اما دقیقا مشکل اینجاست که شرکت‌های سازنده می‌خواهند تا لحظه‌ی آخر، کاربر اینطور فکر کند که گجتی که خریداری کرده یک ایرپادز پرو اصلی است و در حالی که حتی گزینه‌های برای قابلیت‌هایی نظیر حذف نویز اکتیو و مواردی از این دست وجود دارد، باز هم آیفون فریب نمی‌خورد.

آیا ایرپادز پرو تقلبی با اندروید سازگار است؟

هدفون‌های بی‌سیمی که به عنوان مدل‌های تقلبی ایرپادز فروخته می‌شوند به احتمال بسیار زیاد با اندروید سازگار بوده و در گوشی‌های اندرویدی بدون مشکل می‌توان با آن‌ها به موسیقی گوش داد. عالی خواهد بود اگر هدفونی بی‌سیم به همراه کیس شارژی را با قیمت باورنکردنی ۲۵ دلار در اختیار داشت و خب به عنوان یک گزینه‌ی مقرون به صرفه، خرید این هدفون‌ها بسیار خوب است. اما می‌توان با پرداخت مبلغی بیشتر به نسخه‌های اصلی و قابل اعتمادتری دسترسی داشت. بنابراین به نظر می‌رسد اگر از لحاظ بودجه در محدودیت زیادی قرار ندارید می‌توانید با پرداخت کمی مبلغ بیشتر، هدفون‌های بی‌سیم بهتری خریداری کنید.

