دقایقی قبل شرکت کوالکام از جدیدترین تراشه‌ی خود به نام اسنپدراگون ۸۷۰ رونمایی کرد که به نوعی جانشین تراشه‌های اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس محسوب می‌شود. البته این تراشه برخلاف اسنپدراگون ۸۸۸ مبتنی بر طراحی جدیدی نیست.

روی هم رفته اسنپدراگون ۸۷۰ تقریبا همان اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس محسوب می‌شود و به همین خاطر از هسته‌های پردازشی Kryo 585 و پردازنده‌ی گرافیکی Adreno 650 بهره می‌برد. البته حداکثر سرعت پردازنده‌ی این تراشه به ۳.۲ گیگاهرتز می‌رسد که این یعنی ۱۰ درصد سریع‌تر از ۸۶۵ و حدود ۳ درصد سریع‌تر از ۸۶۵ پلاس است.

کوالکام اعلام کرده که این تراشه را به دلیل تقاضای بازار تولید کرده است. این تراشه مناسب شرکت‌هایی است که برای گوشی‌های خود می‌خواهند از تراشه‌ی بسیار قدرتمندی استفاده کنند ولی در عین حال نیازی به ویژگی‌های اسنپدراگون ۸۸۸ ندارند. طبق اعلام کوالکام، اسنپدراگون ۸۷۰ مناسب گوشی‌های با قیمت زیر ۸۰۰ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر باید به جنبه‌ی بازاریابی این قضیه هم نگاه کنیم. همین نام جدید و بهبود نسبی در مقایسه با ۸۶۵ پلاس به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که گوشی‌های خود را با تراشه‌ی «جدید» راهی بازار کنند و دیگر بابت استفاده از تراشه‌های قدیمی مانند اسنپدراگون ۸۶۵ یا ۸۶۵ پلاس مورد قضاوت کاربران قرار نمی‌گیرند.

گفته می‌شود اولین گوشی‌های مبتنی بر این تراشه در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ از طرف شرکت‌هایی مانند موتورولا، وان‌پلاس، اوپو و شیائومی راهی بازار خواهند شد.

چرا کوالکام ۱٫۴ میلیارد دلار برای خرید شرکت Nuvia هزینه کرده است؟

منبع: The Verge

The post کوالکام از تراشه اسنپدراگون ۸۷۰ رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala