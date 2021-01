شرکت شیائومی در گذشته برخی از لپ‌تاپ‌های می نوت‌بوک را بدون وجود وب‌کم به فروش رسانده بود. بدون شک عدم قرار داشتن وب‌کم در لپ‌تاپ در زمان کنونی که بسیاری از افراد از این دوربین برای انجام کار‌ها و شرکت در کلاس‌های آنلاین استفاده می‌کنند، ایده‌ی خوبی نیست.

در نتیجه این شرکت تصمیم گرفته است که از نسخه‌ی جدید لپ‌تاپ می نوت‌بوک ۱۴ رونمایی کند که دارای دوربین وب‌کم در حاشیه‌ی بالایی نمایشگر است. از دیگر مشخصات سخت‌افزاری این لپ‌تاپ می‌توان به برخورداری از پردازنده‌ی نسل دهمی اینتل Core i5 و قیمت بسیار خوب ۶۰۰ تا ۶۸۰ دلار با توجه به نوع سخت‌افزار به کار رفته، اشاره کرد.

اسم کامل این لپ‌تاپ جدید شیائومی می نوت‌بوک ۱۴ است و در سه نسخه عرضه خواهد شد. شیائومی در ارزان‌ترین مدل این لپ‌تاپ از ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی استفاده کرده و این نسخه‌ دارای واحد گرافیک اینتل UHD Graphics 620 است.

دیگر نسخه‌ی این لپ‌تاپ که دارای قیمت بیشتری هم هست دارای حافظه‌ی داخلی با اندازه‌ی دو برابری نسبت به ارزان‌ترین مدل است. در نهایت گران‌ترین نسخه‌ی این لپ‌تاپ دارای حافظه‌ی داخلی ۵۱۲ گیگابایتی و کارت گرافیک GeForce MX250 است.

از دیگر مشخصات سخت‌افزاری این لپ‌تاپ می‌توان به نمایشگر ۱۴ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p و نسبت تصویر ۱۶:۹ اشاره کرد. حافظه‌ی داخلی استفاده شده در این لپ‌تاپ SATA 3 SSD است و باتری به کار رفته در این لپ‌تاپ دارای ظرفیت ۴۶ وات‌ساعت است.

از لحاظ قابلیت‌های ارتباطی هم این لپ‌تاپ هیچ کم و کاستی را ندارد و دارای بلوتوث ۵، Wi-Fi 802.11ac، سه پورت USB، یک پورت HDMI و جک هدفون ۳٫۵ میلی‌متری است.

این لپ‌تاپ دارای وزن ۱٫۵ کیلوگرمی و دارای ضخامت ۱۸ میلی‌متر است. با وجود اینکه این لپ‌تاپ ابعاد کوچکی را دارد اما نمونه‌‌های کوچک‌تر و باریک‌تر از این لپ‌تاپ هم در بازار موجود هستند. کاربران هم اکنون می‌توانند که لپ‌تاپ می نوت‌بوک ۱۴ را از سایت شیائومی هند، سایت آمازون و Flipkart تهیه کنند.

