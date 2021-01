جدیدترین پردازنده‌ی میان‌رده‌ی شرکت اینتل که یک محصول بسیار قدرتمند و خوش قیمت است، Core i5-10400 نام دارد. محصولی با ۶ هسته و ۱۲ رشته که از فرکانس پایه‌ی ۲.۹ گیگاهرتز بهره می‌برد. در آن سو، نماینده‌ی نه چندان جدید اما بسیار قدرتمند AMD را در اختیار داریم که Ryzen 5 3600 نام دارد و یکی از بهترین پردازنده‌های میان‌رده‌ی بازار به حساب می‌آید. از آن جایی که Core i5-10400 و Ryzen 5 3600 محصولات اقتصادی بازار به حساب می‌آیند و طرفداران بسیار زیادی هم دارند، تصمیم گرفتیم در این مطلب به مقایسه‌ی آن‌ها بپردازیم تا ببینیم در نهایت کدام یک از آن‌ها می‌توانند به شکل بهتری نیاز کاربران را برطرف کنند.

اینتل Core i5-10400 جدیدترین پردازنده‌‌ای است که شرکت آمریکایی راهی بازار کرده. محصولی که برخلاف پردازنده‌های i5 نسل قبل از قابلیت هایپرتردینگ بهره برده و به ۶ هسته و ۱۲ رشته مجهز شده. فرکانس پایه‌ی این پردازنده ۲.۹ گیگاهرتز است که در بیشترین حالت به ۴.۳ گیگاهرتز می‌رسد. به خاطر همین فرکانس پایین است که توان مصرفی این پردازنده تنها ۶۵ وات است تا با یکی از کم‌مصرف‌ترین و خنک‌ترین پردازنده‌های میان‌رده اما قدرتمند روبرو باشیم.

اما نماینده‌ی AMD هم پردازنده‌ی بسیار پرطرفدار و قدرتمندی است. مانند رقیب، Ryzen 5 3600 هم ۶ هسته‌ای است و از ۱۲ رشته بهره می‌برد. اما فرکانس پایه‌ی آن روی ۳.۶ گیگاهرتز تنظیم شده که در نهایت به ۴.۲ گیگاهرتز می‌رسد. با این حال توان مصرفی این پردازنده نیز ۶۵ وات است تا هر دو محصول از این حیث با یکدیگر برابر باشند. اما خب نماینده‌ی اینتل مبتنی بر لیتوگرافی ۱۴ نانومتری است در حالی که AMD پردازنده‌ی خود را با معماری ساخت ۷ نانومتری تولید کرده. البته از مزیت‌های پردازنده‌ی AMD می‌توان به قابلیت اورکلاک کردن آن و همچنین پشتیبانی از حافظه‌های رم پرسرعت‌تر اشاره کرد. در طرف مقابل پردازنده‌ی اینتل تنها برتری که دارد بهره‌مندی از پردازنده‌ی گرافیکی داخلی است.

اینطور که به نظر می‌رسد، پردازنده‌ی اینتل در مجموع باید ضعیف‌تر از رقیب بسیار قدرتمند و خوش‌نام خود قرار داشته باشد. اما خب با این حال به سراغ بنچمارک‌های مختلف می‌رویم تا ثابت شود کدام یک واقعا از دیگری عملکرد بهتری دارد. شاید یک یا دو بنچمارک تعیین کننده‌ی قدرت اصلی یک پردازنده نباشند، بنابراین در این مقایسه، عملکرد دو پردازنده را در چندین بنچمارک مختلف، از نرم‌افزار گرفته تا بازی‌های سنگین روز مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در این تست، تمام پردازنده‌های رایزن روی مادربرد X570 Aorus Master گیگابایت تست شده‌اند و تمام پردازنده‌های نسل ۸ و ۹ اینتل روی مادربرد Z390 Aorus Ultra گیگابایت. پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل هم از جمله Core i5-10400 که بخش اصلی این مقایسه را تشکیل می‌دهد، روی مادربرد ایسوس ROG Maximus XII Extreme تست شده.

برای نماینده‌ی AMD از حافظه‌ی رم ۳۲ گیگابایتی DDR4 از برند کورسیر با سرعت ۳۲۰۰ مگاهرتز و با زمان تاخیر CL14 استفاده شده چرا که این اجازه را می‌دهد تا از چنین رم‌هایی با این سرعت استفاده شود. اما Core i5-10400 به سرعت ۲۶۶۶ مگاهرتز محدود می‌شود بنابراین در آن هم از ۳۲ گیگابایت رم DDR4 با فرکانس ۲۶۶۶ مگاهرتز استفاده شده و هم ۳۲ گیگابایت رم با فرکانس ۳۲۰۰ مگاهرتز. دیگر مشخصات سیستم تست که برای دو پردازنده مشترک است، گرافیک GeForce RTX 2080Ti و خنک کننده‌ی مایع از برند کورسیر، مدل Hydro H150i Pro AIO هستند. اما می‌پردازیم به مقایسه‌ی عملکرد این پردازنده‌ها در بنچمارک‌ها.

مقایسه‌ی Core i5-10400 با Ryzen 5 3600 در بنچمارک

بنچمارک Cinebench R20 – تک هسته‌ای (بیشتر بهتر است)

بنچمارک Cinebench به طور اختصاصی به بررسی قدرت پردازشی پردازنده با استفاده از رندر کردن واقع‌گرایانه توسط Cinema 4D R20 می‌پردازد. بنابراین امتیاز کسب شده که اگر بیشتر باشد بهتر هم هست، تنها مختص پردازنده بوده و دیگر قطعات را شامل نمی‌شود. بنابراین می‌بینیم که فرکانس رم روی عملکرد نماینده‌ی اینتل تاثیری نداشت و امتیاز تقریبا مشابهی بدست آمد. اما این پردازنده با هر دو رم، به شکل محسوسی در بخش چند هسته‌ای پایین‌تر از نماینده‌ی AMD قرار می‌گیرند که حتی از Core i5-10600K هم امتیاز بیشتری کسب کرد. با کسب امتیاز ۳۲۰۰، پردازنده‌ی Core i5-10400 حدودا ۱۵ درصد ضعیف‌تر از Ryzen 5 3600 ظاهر شد که خب عملکرد خوبی نیست.

بنچمارک Cinebench R20 – تک هسته‌ای (بیشتر بهتر است)

وقتی تست روی حالت تک هسته‌ای انجام گرفت، فاصله‌ی عملکرد دو پردازنده تقریبا مشابه آن چیزی بود که در حالت چند هسته‌ای دیده بودیم. لازم به ذکر است باز هم فرکانس رم تاثیر چندانی روی عملکرد نماینده‌ی اینتل نداشت و این پردازنده در هر دو حالت تقریبا امتیاز مشابهی را کسب کرد. اما به نسبت Ryzen 5 3600، حدودا ۱۳ درصد عملکرد ضعیف‌تری داشت.

فشرده‌سازی فایل ۳۲ مگابایتی (بیشتر بهتر است)

در فشرده سازی یک فایل ۳۲ مگابایتی، حافظه ی رم سریع‌تر کمی تفاوت ایجاد کرد (حدودا ۵ درصد) که خب در مقابل افزایش میزان فرکانس رم آنقدرها زیاد محسوب نمی‌شود. در واقع افزایش فرکانس رم حدودا ۲۰ درصد بوده اما بهبود عملکرد تنها ۵ درصد. با این حال اینبار فرکانس رم تفاوت بیشتری را رقم زد. در مقابل Ryzen 5 3600 اما نماینده‌ی تیم آبی با رم مشابه، ۸ درصد عملکرد ضعیف‌تری داشت که این میزان اختلاف با رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی به ۱۲ درصد رسید.

خارج کردن فایل ۳۲ مگابایتی از حالت فشرده (بیشتر بهتر است)

در این تست، فایل فشرده شده‌ در تست قبلی از حالت فشرده خارج می‌شود که خب می‌بینیم اختلاف‌ها بسیار بیشتر شده. اینطور که به نظر می‌رسد، نماینده‌های اینتل به طور کلی در این بخش عملکرد خیلی خوبی ندارند و برعکس، رایزن‌ها بسیار عالی ظاهر شدند. فاصله‌ای که Ryzen 5 3600 توانست در این بخش ایجاد کند حدودا ۲۲ درصد است.؛ به این معنا که در خارج کردن فایل از حالت فشرده حدودا ۲۲ درصد سریع‌تر عمل کرد.

فتوشاپ (بیشتر بهتر است)

خوب یا بد بودن پردازنده در بنچمارک ادوبی فتوشاپ بیشتر به عملکرد تک هسته‌ای آن بستگی دارد. همانطور که می‌بینید، اینبار حافظه‌ی رم سریع‌تر بسیار موثرتر از قبل ظاهر شد و توانست ۱۰ درصد عملکرد بهتری به نسبت ترکیب i5-10400 با رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی از خود به نمایش بگذارد. اما در هر دو حالت، Ryzen 5 3600 بهتر ظاهر شد منتها تفاوت آن با ترکیب i5-10400 و رم ۳۲۰۰ مگاهرتزی تنها ۸ درصد بود. در حالی که اگر رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی را با پردازنده‌ی اینتل ترکیب کنیم، اختلاف عملکرد آن‌ها با Ryzen 5 3600 در این بخش به ۱۹ درصد می‌رسد.

داوینچی ریزالو (نرم‌افزار ویرایش و تدوین فیلم – بیشتر بهتر است)

داوینچی ریزالو یکی از بهترین اپلیکیشن‌های مخصوص ویرایش و تدوین فیلم است که از آن برای ویرایش فیلم‌های حرفه‌ای مختلف نظیر فیلم‌های هالیوودی نیز استفاده می‌شود. برای چنین فعالیت‌هایی در اختیار داشتن یک سیستم قدرتمند قطعا نتیجه‌ی بهتری را در پی خواهد داشت و به نظر می‌رسد پردازنده به تنهایی نقش خیلی زیادی در این بخش ایفا نمی‌کند. چرا که عملکرد تمام پردازنده‌ها بسیار نزدیک به هم بوده.

حتی رم با حافظه‌ی سریع‌تر هم عملا هیچ تاثیری نداشته. در مقایسه با Ryzen 5 3600 اما همچنان ۸ درصد اختلاف عملکرد وجود دارد اما این فاصله آنقدری نیست که حس شود. با این حال برای پردازنده‌ای که قیمت کمتری دارد و قدیمی‌تر است، عملکرد این چنینی بسیار خوب محسوب می‌شود.

بنچمارک بلندر (سرعت رندر شدن فایل – کمتر بهتر است)

وقتی عملکرد Core i5-10400 و Ryzen 5 3600 را در مدت زمان رندر شدن یک فایل بسنجیم، تفاوت در تعداد هسته کاملا اهمیت خود را نشان می‌دهد و این یعنی قدرت پردازنده بسیار در این بخش اهمیت پیدا می‌کند و باید به دنیال پردازنده‌ای باشید که از تعداد هسته و فرکانس بالایی برخوردار باشد.

در این تست هم سرعت فرکانس رم هیچ تفاوت خاصی را رقم نزد اما خب نماینده‌ی اینتل با هر دو فرکانس رم از Ryzen 5 3600 عملکرد ضعیف‌تری داشت. این پردازنده با رم ۳۲۰۰ مگاهرتزی توانست امتیاز ۱۴۴۳ و با رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی امتیاز ۱۴۷۷ را کسب کند که به ترتیب ۸ و ۱۰ درصد ضعیف‌تر از امتیازی است که رایزن کسب کرده.

توان مصرفی (کمتر بهتر است)

در بخش توان مصرفی متوجه شدیم Core i5-10400 و Ryzen 5 3600 تقریبا عملکرد مشابهی دارند. البته نماینده‌ی تیم آبی با رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی در بین این سه مدل کمترین میزان مصرفی و با رم ۳۲۰۰ مگاهرتزی بیشترین توان مصرفی را داشت. Ryzen 5 3600 هم در بین آن‌ها قرار می‌گیرد. به طور کلی، عملکرد رایزن در بنچمارک‌های نرم‌افزاری با توان مصرفی تقریبا مشابه، ۱۰ درصد بهتر از نماینده‌ی اینتل (با رم ۳۲۰۰ مگاهرتزی) بود.

مقایسه‌ی اینتل Core i5-10400 با Ryzen 5 3600 در بازی

اما می‌پردازیم به مقایسه‌ی اینتل Core i5-10400 با Ryzen 5 3600 در بازی تا ببینیم تفاوت بین آن‌ها تا چه اندازه است و آیا صرفا ارتقای یک پردازنده می‌تواند در کیفیت یک بازی تاثیرگذار باشد یا خیر. در ابتدا بازی‌ها را با کیفیت ۱۰۸۰p و اعمال آخرین تنظیمات اجرا کرده و سپس در تست بعدی همان بازی را در وضوح ۱۴۴۰p اجرا خواهیم کرد تا عملکرد پردازنده‌ها در کنار کارت گرافیک به خوبی بررسی شود.

بتلفیلد V

باز هم رسیدیم به بنچمارک‌های بازی و باز هم این پردازنده‌های اینتل هستند که عملکرد بهتری نشان می‌دهند. در این بازی، عملکرد پردازنده‌ی اینتل با رم ۳۲۰۰ مگاهرتزی تقریبا برابر با پردازنده‌ی بسیار قدرتمند Core i7-8700K است. در مقایسه با رایزن نیز ۵ درصد اختلاف عملکرد را به نفع Core i5-10400 شاهد هستیم. اما خب اگر فرکانس رم به ۲۶۶۶ مگاهرتز کاهش پیدا کند، تفاوت عملکرد بین Ryzen 5 و Core i5 مورد نظر بسیار ناچیز می‌شود.

اما وقتی به وضوح ۱۴۴۰P می‌رسیم اختلاف عملکرد کمی کمتر می‌شود اما می‌بینیم که نماینده‌ی اینتل با رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی توانست به نسبت قبل فاصله‌ی بیشتری با Ryzen 5 3600 ایجاد کند. به طور کلی اختلاف فریم کمتر از ۱۰ را در این سطح نمی‌توان خیلی چشمگیر دانست.

فارکرای نیو دان (Far Cry New Dawn)

در بازی فارکرای نیو دان که یکی از بازی‌های قدرتمند روز به حساب می‌آید، Ryzen 5 3600 توانست عملکرد تقریبا مشابهی را با پردازنده‌ی رقیب از خود به نمایش بگذارد. اگر بخواهیم دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، با رم ۳۲۰۰ مگاهرتزی، با پردازنده‌ی اینتل حدودا ۲ فریم بیشتر دریافت می‌کنید ولی با رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی، رایزن با ۳ فریم بیشتر پیش می‌افتد.

دقیقا همین اختلاف عملکرد در وضوح ۱۴۴۰P نیز دیده می‌شود بنابراین می‌توان گفت در وضوح ۱۰۸۰P و ۱۴۴۰P، حداقل در بازی فارکرای نیو دان هیچ تفاوتی بین Ryzen 5 3600 و اینتل Core i5-10400 دیده نمی‌شود.

رینبو سیکس سیج (Rainbow Six Siege)

در بازی محبوب رینبو سیکس سیج، Ryzen 5 3600 توانست بسیار عالی ظاهر شود و تقریبا عملکرد مشابهی به نسبت نماینده‌ی اینتل داشته باشد. این پردازنده اگرچه میزان فریم متوسط را به Core i510400 با رم ۳۲۰۰ مگاهرتزی واگذار کرد اما در کمترین میزان فریم‌ریت ۱۱ درصد از آن و ۲۰ درصد از Core i5 با رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی سریع‌تر بود.

اما وقتی به وضوح تصویر ۱۴۴۰P می‌رسیم، تفاوت‌ها بین Core i5-10400 و Ryzen 5 3600 به کمترین میزان خود می‌رسند. چه در بدترین حالت و چه در حالت متوسط. حتی سرعت فرکانس رم هم آنقدرها تاثیر خاصی در دریافت فریم‌ریت بیشتر ایفا نکرد و باید گفت در این وضوح عملا سه پردازنده مشابه یکدیگر عمل کردند.

Shadow of the Tomb Raider

در سری بازی‌های Tomb Raider اگرچه گرافیک بسیار قدرتمند بیشترین تاثیر را دارد، اما خب در اختیار داشتن یک پردازنده‌ی سریع با حداقل ۴ هسته‌ی سریع با فرکانس بالا هم نیاز است تا در درجه‌ی اول گلوگاهی پیش نیاید و در درجه‌ی دوم، بازی سنگینی چون Tomb Raider را پردازش کند. همانطور که قبلا هم اشاره شد، اگر سری بازی‌های Tomb Raider را تجربه کرده باشید، قطعا می‌دانید که تا چه اندازه حین اجرای این بازی پردازنده تحت فشار قرار می‌گیرد، خصوصا در بخش جهان‌باز. به طور کلی وقتی بحث تست عملکرد پردازنده باشد، این بازی حتما پای ثابت بنچمارک‌ها است چون شدیدا پردازنده محور است.

در این بازی، عملکرد بین Core i5-10400 با حافظه‌ی رم ۲۶۶۶ و ۳۲۰۰ مگاهرتزی محسوس است. در میزان فریم متوسط حدودا ۱۱ درصد و در کمترین حالت فریم هم ۱۳ درصد بین این دو تفاوت وجود دارد. اما در مقایسه با Ryzen 5 3600 مثل همیشه Core i5-10400 با رم ۳۲۰۰ مگاهرتزی حدودا ۴ درصد عملکرد بهتری داشت در حالی که نماینده‌ی AMD توانست Core i5-10400 با رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی را با اختلاف ۷ فریم شکست دهد.

در وضوح ۱۴۴۰P اما این گرافیک است که بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد و می‌بینیم که هر سه پردازنده کاملا نزدیک به یکدیگر بوده و عملکرد مشابهی از خود به نمایش می‌گذارند. حالا به جای ۱۱ درصد، Core i5-10400 با رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی تنها ۳ درصد ضعیف‌تر از Core i5-10400 با رم ۳۲۰۰ مگاهرتزی است که خب اصلا اختلاف محسوسی به حساب نمی‌آید.

نتیجه

در نهایت اما می‌رسیم به اینکه کدام پردازنده ارزش خرید بیشتری دارد. برای پاسخ به این پرسش اما باید به قیمت آن‌ها نگاه کنیم. Core i5-10400 اندکی ارزان‌تر از رقیب خود قیمت‌گذاری شده و حتی اگر در برخی فروشگاه‌ها گران‌تر هم باشد، کاربر می‌تواند برای نسخه‌ی بدون گرافیک آن یعنی Core i5-10400F هزینه کند. به نظر می‌رسد بین این دو پردازنده حداقل ۲۰ دلاری اختلاف قیمت وجود داشته باشد؛ یعنی Ryzen 5 3600 گران‌تر است. اما خب آیا این اختلاف قیمت به خوبی توجیه می‌شود یا ارزش نماینده‌ی اینتل بیشتر است؟

همانطور که مشاهده کردید، در تست مربوط به بازی، Core i5-10400 و Ryzen 5 3600 در مجموع عملکرد کاملا مشابهی را از خود به نمایش گذاشت. اما خب وقتی به نرم‌افزار می‌رسیم، نماینده‌ی AMD در مجموع ۱۰ درصد بهتر ظاهر می‌شود در حالی که به همان میزان نماینده‌ی اینتل توان مصرفی دارد. با این حال به نظر می‌رسد اگر نسخه‌ی Core i5-10400F را خریداری کنید، هوشمندانه‌ترین خرید را داشته‌اید. خصوصا اینکه اگر در محدودیت بودجه قرار دارید و قصد دارید با کمترین هزینه بهترین عملکرد را در تمامی بخش‌ها دریافت کنید.

اما خب از طرفی اگر بخواهید به صورت کلی پلتفرم را در نظر بگیرید، مادربردهایی که از پردازنده‌های AMD پشتیبانی می‌کنند ارزان‌تر از مادربردهای مبتنی بر اینتل هستند و خب به نظر می‌رسد باز هم هزینه‌ای که برای Core i5-10400 و Ryzen 5 3600 و پلتفرم مربوط به آن‌ها پرداخت می‌کنید در نهایت برابر شود. اگر هم به دنبال خرید مادربرد باکیفیت مبتنی بر اینتل هستید، احتمالا Core i5-10400 برایتان بیشتر هزینه در پی خواهد داشت، خصوصا اینکه بخواهید رم با میزان فرکانس سریع‌تر هم خریداری کنید.

با این حال قیمت پردازنده و مادربرد در بازارهای مختلف بنا به دلایلی می‌تواند متفاوت با قیمت جهانی باشد. بنابراین کاربر باید با در نظر داشتن این موضوع دست به انتخاب بزند. اما صرف نظر از انتخابی که بین دو پلتفرم انجام می‌دهید این موضوع را به خاطر داشته باشید که بردهای رده‌بالا اما بسیار ارزان‌قیمت همیشه انتخاب هوشمندانه‌ای نیستند. برای مثال، در بازار مادربردهای سری Z490 به وفور یافت می‌شوند و برخی از آن‌ها حتی ۱۵۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند. اما خب به خاطر داشته باشید این بردها اصلا کیفیتی را که از یک برد Z490 انتظار دارید در اختیارتان قرار نمی‌دهند و بسیار ضعیف هستند.

بنابراین در پلتفرم اینتل، یا به سراغ بردهای حرفه‌ای با قیمت حداقل ۲۰۰ دلار بروید، یا بهترین بردهای سری B460 را خریداری کنید. این موضوع در رابطه با رایزن هم کاملا صادق است. به جای خرید بردهای ارزان‌قیمت سری X570، بهتر است یک برد قدرتمند B450 را خریداری کنید که هم می‌تواند تمام پتانسیل پردازنده‌ی میان‌رده‌ای چون Ryzen 5 3600 را در اختیارتان قرار دهد هم اینکه هزینه‌ی کمتری را در پی دارد. با در نظر گرفتن این انتخاب، قیمت دو پلتفرم با یکدیگر برابر می‌شود و اینجاست که سلیقه و همین بنچمارک‌ها می‌توانند کاملا در انتخاب نهایی تاثیرگذار باشند.

به خاطر داشته باشد اگر Core i5-10400 را با حافظه‌ی رم ۲۶۶۶ مگاهرتز خریداری کنید، اختلاف عملکرد با Ryzen 5 3600 به ۲۰ درصد در نرم‌افزارها افزایش پیدا می‌کند (رایزن بهتر است) و در بازی‌ها نیز اکثرا رایزن پیروز است. بنابراین اگر قصد خرید پلتفرم اینتل را دارید، حداقل از رم با فرکانس سریع‌تر استفاده کنید که تفاوت عملکرد زیادی را شاهد نباشید. به طور کلی هر کدام از این دو پردازنده را انتخاب کنید قطعا با عملکرد خوب آن خوشحال خواهید شد. فراموش نکنید اگر سیستم شما از گرافیک مجزا بهره می‌برد، حتما برای کاهش هزینه از مدل Core i5-10400F استفاده کنید.

