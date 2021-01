دونالد ترامپ مهندس سابق گوگل را عفو کرد

دونالد ترامپ در روز آخر کار خود به عنوان رییس جمهور آمریکا، نفرات زیادی را عفو کرده که نام مهندس سابق گوگل هم در بین آن‌ها دیده می‌شود. آنتونی لواندوفسکی یکی از مهندسان شاغل در بخش اتومبیل‌های خودران گوگل بوده که حالا Waymo نام دارد. او سپس گوگل را برای تاسیس شرکت Otto ترک کرد که در زمینه‌ی کامیون‌های خودران فعالیت دارد و مدتی بعد، اوبر این شرکت را خریداری کرد. ماه‌ها قبل آقای لواندوفسکی به دلیل سرقت اسرار تجاری به ۱۸ ماه زندان محکوم شد و قاضی پرونده آن را به عنوان «بزرگ‌ترین سرقت اسرار تجاری که تا حالا دیده‌ام» توصیف کرده است.

لواندوفسکی پیش از ترک گوگل هزاران فایل مهم را در لپتاپ خود قرار داده است.

طبق این پرونده، آنتونی لواندوفسکی پیش از ترک گوگل هزاران فایل مهم را در لپتاپ خود قرار داده است و بعد از شکایت گوگل، اوبر او را اخراج کرد و او هم از شرکت اوبر شکایت کرده و گفته که این کمپانی باید ۱۷۹ میلیون دلار جریمه‌ی مربوط به پرونده‌ی گوگل را پرداخت کند. همچنین در یک شکایت جداگانه، او اعلام کرده که در رابطه با قرارداد تصاحب شرکت Otto، اوبر باید میلیاردها دلار به او پرداخت کند.

به دلیل بحران کرونا، آقای لواندوفسکی هیچوقت دوران محکومیت خود را آغاز نکرد و طبق بیانیه‌ی منتشر شده از طرف کاخ سفید، عفو او مورد حمایت چهره‌های مهمی از دنیای فناوری بوده است. در کنار آنتونی لواندوفسکی، ترامپ ۷۲ نفر دیگر را هم عفو کرده و مجازات زندان ۷۰ نفر را کاهش داده است. در این فهرست نام افرادی مانند یک رپر به نام Lil Wayne دیده می‌شود که سال گذشته به اتهام حمل سلاح گرم محکوم شد و همچنین می‌توانیم به یک رپر دیگر به نام Kodak Black اشاره کنیم که او هم به اتهام حمل سلاح در زندان به سر می‌برد. ترامپ همچنین استیو بنن را عفو کرده که تا سال ۲۰۱۷ به‌عنوان استراتژیست ارشد دولت او انجام وظیفه می‌کرد.

