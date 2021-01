به نظر می‌رسد شرکت LG در حال بررسی تعطیلی بخش موبایل خود است. این بخش شرکت LG طی ۵ سال گذشته حدود ۵.۴ میلیارد دلار ضرر کرده و در برابر رقبا حرف زیادی برای گفتن ندارد. حالا مدیرعامل این شرکت به کارمندان خود اطلاع داده که آن‌ها در نظر دارند تغییرات بزرگی در کسب‌وکار گوشی‌های هوشمند خود ایجاد کنند.

به گزارش Korea Herald، در بخشی از این نامه آمده: «از آنجایی که رقابت در بازار جهانی برای گوشی‌های هوشمند در حال افزایش است، زمان آن رسیده که LG بهترین تصمیم را اتخاذ کند. این شرکت در حال بررسی تمام اقدامات ممکن از جمله فروش، عقب‌نشینی و کوچک‌سازی بخش موبایل است.»

این شرکت ارسال متن موردنظر برای کارمندان را تایید کرده ولی سخنگوی LG می‌گوید هنوز تصمیمی گرفته نشده است. در همین رابطه خبرگزاری The Elec مدتی قبل گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود LG قصد دارد بخش موبایل خود را تعطیل کند. اما سخنگوی این شرکت در واکنش گفت که گزارش موردنظر کاملا اشتباه است و چنین موضوعی صحت ندارد.

شرکت LG در چند سال اخیر برای رقابت با شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ و هواوی چندین گوشی راهی بازار کرده ولی هیچکدام از آن‌ها فروش چندان زیادی نداشته‌اند. این شرکت طی ماه‌های گذشته از دو گوشی ولوت و وینگ رونمایی کرده که این دو هم مورد استقبال قرار نگرفته‌اند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، سامسونگ، هواوی، شیائومی، ویوو و اپل از بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان محسوب می‌شوند. در این میان، به نظر می‌رسد LG توجه خود را معطوف به گوشی‌های رول شونده کرده تا بتواند در برابر رقبا بیشتر به چشم بیاید و ظاهرا این گوشی در سال جاری میلادی معرفی خواهد شد. اما اگر بخش موبایل LG تعطیل شود، به نظر می‌رسد این گول رول شونده آخرین گوشی ساخت این شرکت خواهد بود.

سخنگوی LG تعطیلی بخش موبایل این شرکت را تکذیب کرد

منبع: The Verge

The post احتمال تعطیلی بخش موبایل LG قوت گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala