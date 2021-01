با ورود گوشی‌های سری گلکسی S21 سامسونگ با دوربین‌های قدرتمند به بازار، تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به تغییرات و تحولات صورت گرفته در دوربین گوشی‌های سری پرچم‌دارهای گلکسی S این شرکت تا ببینیم از اولین پرچم‌دار این خانواده تا به این لحظه، دوربین‌های این شرکت چه پیشرفتی داشته‌اند.

اولین باری که سامسونگ یک گوشی مجهز به دوربین تولید کرد به سال ۲۰۰۰ برمی‌گردد. جایی که گلکسی V200 به عنوان نخستین گوشی مجهز به دوربین غول کره‌ای و یکی از اولین گوشی‌ها با این قابلیت راهی بازار شد. از آن سال تاکنون که حدودا ۲۱ سال می‌گذرد، سامسونگ تغییرات زیادی را در خط تولید محصولات خود پدید آورد. گوشی‌های بیشتری با دوربین راهی بازار شدند و هر سال عملکرد بهتری را به نسبت قبل از آن‌ها شاهد بودیم. در طول ۱۱ سال گذشته اما این پرچم‌داران سری S بودند که هر سال با دوربین‌های قدرتمندی راهی بازار می‌شدند. شاید دوربین بکار رفته در این گوشی‌ها بهتر از تمام رقبا نبوده باشد اما قطعا باید آن‌ها را جز بهترین‌ها دانست.

سامسونگ اما بعد از رونمایی از گوشی‌های سری گلکسی S21، تصمیم گرفت پستی را منتشر کند و در آن به بررسی تغییرات صورت گرفته در دوربین تمام پرچم‌دارهای سری S بپردازد تا بدین ترتیب پیشرفت خود را از اولین پرچم‌دار یعنی گلکسی S تا جدیدترین آن یعنی گلکسی S21 به تصویر بکشد.

گلکسی S؛ تحولی در ثبت تصاویر عریض

اولین پرچم‌دار سری S سامسونگ گلکسی S نام داشت و به یک دوربین ۵ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۷۲۰P و دوربین سلفی ۰.۳ مگاپیکسلی مجهز شده بود. این دوربین از قابلیت جالبی بهره می‌برد که به کاربر اجازه می‌داد تصاویر عریض ثبت کند. حالتی که در آن زمان و در دوره‌ای که سال‌ها با گوشی‌هایی با دوربین فوق عریض فاصله داشتیم، به عنوان پانوراما شناخته می‌شد.

گلکسی S2؛ عکاسی در نور کم با کمک فلش LED

دوربین گوشی‌های امروزی به لطف بهره‌مندی از تکنیک‌های نرم‌افزاری و قابلیت‌های سخت‌افزاری می‌تواند در نور شب و بدون استفاده از فلش، تصاویر بسیار خوبی ثبت کند. اما زمانی که سامسونگ گلکسی S2 را راهی بازار کرد خبری از این قابلیت نبود. بنابراین شرکت تصمیم گرفت گوشی خود را با فلش LED راهی بازار کند تا بدین ترتیب کاربران در نور کم هم بتوانند تصاویر روشن و باکیفیتی ثبت کنند. این گوشی از دوربین ۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

تاریخچه‌ی پرچم‌داران سری گلکسی S سامسونگ؛ از گلکسی S تا گلکسی S20

گلکسی S3؛ عکاسی متوالی

گلکسی S3 اما که یکی از بهترین، قدرتمندترین و محبوب‌ترین پرچم‌داران آن زمان به حساب می‌آمد، با یک قابلیت بسیار جالب راهی بازار شد. دوربین قدرتمند این گوشی به کاربر این امکان را می‌داد تا در حالت Best Photo به ثبت ۸ تصویر بپردازد و گوشی بهترین تصویر ثبت شده را به کاربر پیشنهاد می‌داد. اگرچه این قابلیت به خوبی Single Take در گوشی‌های امروزی غول کره‌ای نبود اما در آن زمان یک قابلیت جالب و البته کاربردی به حساب می‌آمد. علاوه بر این‌ها، حالت Zero Shutter Lag و Burst Photography که به کاربر اجازه می‌داد ۲۰ تصویر را در مدت زمان تنها ۳.۳ ثانیه ثبت کند، یکی از بهترین قابلیت‌های اضافه شده به پرچم‌داران سری S سامسونگ به حساب می‌آمدند.

گلکسی S4؛ عکاسی دوگانه

گلکسی S4 که محبوب‌ترین پرچم‌دار سری S سامسونگ به حساب می‌آید، همزمان با ورود خود، قابلیت عکاسی دوگانه را نیز برای کاربران به ارمغان آورد. این قابلیت که در واقع به نوعی شبیه به قابلیت تصویر به تصویر به حساب می‌آمد، خروجی تصویر ثبت شده توسط دوربین سلفی و اصلی را در کنار هم به نمایش می‌گذاشت.

علاوه بر این‌ها، قابلیت‌های خوبی نظیر Sound & Shot (در این حالت صدای اطراف نیز به تصویر ثبت شده اضافه می‌شد) و Drama Shot (عکاسی از سوژه‌ی در حال حرکت و ترکیب آن‌ها) نیز در گلکسی S4 به چشم می‌خورد. سامسونگ در این محصول بعد از دو سال، دوربین اصلی را از ۸ به ۱۳ مگاپیکسل ارتقا داد.

گلکسی S5؛ پشتیبانی از HDR و ثبت تصاویری باکیفیت در هر محیط

سنسورهای ایزوسل سامسونگ اولین بار با گلکسی S5 معرفی شدند. پرچم‌داری که به یک دوربین بسیار قدرتمند ۱۶ مگاپیکسلی مجهز شده بود. این سنسور جدید عملکرد گوشی را در ثبت تصاویر روشن‌تر در نور کم بهبود بخشید. علاوه بر این‌ها، فناوری Rich Tone HDR نیز به این گوشی راه یافت تا بدین ترتیب در اکثر محیط‌ها تصاویر بسیار روشن و باکیفیتی ثبت شود.

گلکسی S6؛ عکاسی در کسری از ثانیه

دوربین خوب و قدرتمند زمانی که سرعت بالایی در عکاسی نداشته باشد و نتوانید حساس‌ترین لحظات زندگی خود را به سرعت به کمک آن ثبت کنید، جذابیت خاصی ندارد. گلکسی S6 اما این امکان را با خود به همراه داشت. سامسونگ همزمان با رونمایی از این گوشی از قابلیت Quick Launch نیز پرده برداشت. قابلیتی که به کاربر این امکان را می‌داد با دوبار ضربه زدن سریع کلید هوم وارد اپلیکیشن دوربین شده و عکاسی کند. البته تنها کاری که کاربر باید انجام می‌داد، دوبار ضربه زدن سریع کلید هوم بود و باقی کارها در مدت ۰.۷ ثانیه توسط خود گوشی انجام می‌گرفت. گلکسی S6 همچنین از فوکوس خودکار با قابلیت ردیابی سریع نیز بهره می‌برد که باعث می‌شد گوشی به سرعت و به صورت دقیق روی هر سوژه، چه ثابت چه در حال حرکت فوکوس کند.

گلکسی S7؛ سنسور قدرتمند با فوکوس خودکار دوال پیکسل

از قابلیت‌های خوبی که گلکسی S6 به آن مجهز شده بود، فوکوس خودکار سریع بود. اما سامسونگ در نسل بعد این قابلیت را به شکل پیشرفته‌تری در گوشی خود مورد استفاده قرار داد. این اولین باری بود که شرکت از قابلیت دوربین‌های DSLR یعنی فوکوس خودکار دوال پیکسل در پرچم‌دار خود استفاده می‌کرد که باعث می‌شد فوکوس روی سوژه حتی در نور کم هم با سرعت انجام ‌شود. گلکسی S7 Edge در آن زمان به کمک همین دوربین قدرتمند بود که توانست امتیاز ۸۸ را از وب‌سایت DXOMARK کسب کند و در صدر جدول بهترین گوشی از لحاظ دوربین قرار بگیرد.

گلکسی S8؛ الگوریتم پردازش تصویر و انقلابی در عکاسی با گوشی هوشمند

همزمان با ورود گلکسی S8 به بازار، سامسونگ تغییرات زیادی را در ظاهر و سخت‌افزار پرچم‌دارهای خود پدید آورد. برای اولین‌بار، کلید هوم از پرچم‌دارهای سری S کنار رفت و قابلیت‌های بسیار زیادی راهی آن‌ها شد. از جمله این قابلیت‌ها، دوربین قدرتمندی بود که در گلکسی S8 بکار رفت. سامسونگ متوجه شد افزایش اندازه‌ی سنسور به تنهایی نمی‌تواند باعث افزایش کیفیت تصاویر شود بنابراین تصمیم گرفت محصول خود را به الگوریتم پردازش تصویر مجهز کند. گلکسی S8 قادر بود به کمک همین فناوری، سه تصویر را به سرعت ثبت و آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کند. در نتیجه یک تصویر بسیار باکیفیت از ترکیب آن‌ها پدید می‌آمد. همچنین سامسونگ رابط کاربری دوربین این گوشی را نیز تغییر داد تا بعد از مدت‌ها، انتخاب گزینه‌های مختلف دوربین حتی در حالت یک دست هم بسیار راحت باشد.

گلکسی S9؛ دیافراگم دوگانه و ثبت تصویر باکیفیت در روشنایی روز و تاریکی شب

تحول بزرگی که با گوشی گلکسی S9 به پرچم‌داران سامسونگ اضافه شد، بهبود چشمگیر عملکرد دوربین در نور شب بود. سامسونگ برای اولین بار دوربین پرچم‌دار خود را به دیافراگم دوگانه مجهز کرد که به آن اجازه می‌داد بسته به شرایط نوری بین گشودگی دیافراگم f/2.4 (برای عکاسی در نور روز) و f/1.5 (برای عکاسی در نور شب) سوییچ کند. این اقدام سامسونگ باعث شد نماینده‌ی قدرتمند شرکت در نور شب، ۲۸ درصد نور بیشتری را جذب کرده و تصویر خارق‌العاده‌ای ثبت کند. همچنین گلکسی S9 قادر بود ویدیو‌های حرکت آهسته یا به اصطلاح اسلو موشن (Slow Motion) با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه ضبط کند.

گلکسی S10؛ ظهور لرزشگیرهای قدرتمند برای فیلم‌برداری بدون لرزش در هر شرایط

در گلکسی S9 پلاس، یک دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۲ برابری تعبیه شده بود تا بالاخره پرچم‌داران سامسونگ به بیشتر از یک دوربین مجهز شوند. در گلکسی S10 اما تعداد این دوربین‌ها به ۳ افزایش پیدا کرد و برای اولین بار شاهد حضور دوربین فوق عریض نیز بودیم. بدین ترتیب کاربران بعد از سال‌ها توانستند به جای حالت پانوراما، از یک سنسور مجزا برای ثبت تصاویر فوق عریض بهره ببرند. علاوه بر این‌ها، گلکسی S10 به خاطر لرزشگیر فوق‌العاده‌ای که داشت هم معروف بود. بدین ترتیب گوشی حتی در تکان‌های شدید هم می‌توانست ویدیو‌هایی بدون لرزش و بسیار باکیفیت ثبت کند. گلکسی S10 همچنین از قابلیت +HDR10 نیز بهره می‌برد که باعث افزایش چشمگیر کیفیت تصاویر می‌شد.

گلکسی S20؛ بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری، سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی و فیلم‌برداری در وضوح ۸K

گوشی‌های سری گلکسی S20 سال گذشته راهی بازار شدند و انقلاب بزرگی در عکاسی با گوشی‌ هوشمند بوجود آوردند. پرچم‌دار اصلی این سری گلکسی S20 اولترا نام داشت که برای اولین بار در یک گوشی هوشمند، بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری را ممکن کرد. از قابلیت‌های خوب دیگری که اینبار کل گوشی‌های این سری از آن بهره‌مند بودند، فیلم‌برداری در وضوح خارق‌العاده‌ی ۸K بود. همچنین لرزشگیر بکار رفته در دوربین گوشی‌های این سری با تکنیک مبتنی بر هوش مصنوعی پیشرفته‌تر از قبل شد.

۴ ویژگی خاص که فقط در گلکسی S21 اولترا وجود دارد

گلکسی S21؛ اولین گوشی سری S با دوربین تله‌فوتو دوگانه

در گوشی‌های سری گلکسی S21 حداقل ۳ و حداکثر ۵ دوربین تعبیه شده. دو مدل استاندارد و پلاس از دوربین سه‌گانه و مدل اولترا هم به دوربین پنج‌گانه مجهز شده‌اند. در این بین، گلکسی S21 اولترا اولین پرچم‌دار سری S سامسونگ است که به دو دوربین تله‌فوتو مجهز می‌شود. یکی از آن‌ها بزرگ‌نمایی ۳ برابری و دیگری هم بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری را ممکن می‌کند. به علاوه، این گوشی از قابلیت بسیار جذاب Director Mode بهره می‌برد که به کاربر این اجازه را می‌دهد تا درحالی که با یک دوربین مشغول فیلم‌برداری است، آن صحنه را از زاویه‌ی دید دوربین‌های دیگر نیز مشاهده کند تا با هرکدام که زاویه‌ی بهتری داشت فیلم‌برداری کند. بدون اینکه نیاز باشد آن‌ها را یک به یک امتحان کند.

تمام دوربین‌های بکار رفته در گوشی‌های این سری می‌توانند در وضوح ۴K و با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه به ضبط ویدیو بپردازند. همچنین قابلیت فوکوس خودکار دوال پیکسل در دوربین اصلی دو مدل استاندارد و پلاس و در تمام دوربین‌های گلکسی S21 اولترا وجود دارد. از برتری‌های دیگر مدل اولترا می‌توان به ثبت تصاویر بهتر در حالت شب و بهره‌مندی آن از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ایزوسل جدید اشاره کرد که از فناوری ترکیب پیکسلی ۹ به ۱ بهره می‌برد.

این بود نگاهی به تغییرات و تحولات صورت گرفته در دوربین گوشی‌های سری گلکسی S سامسونگ طی ۱۱ سال گذشته (از گلکسی S تا گلکسی S21). البته دوربین‌های گلکسی S21 هنوز مورد بررسی دقیق قرار نگرفته‌اند بنابراین ادعاهای مطرح شده صرفا با توجه به مشخصات فنی دوربین این گوشی‌ها روی کاغذ است. با این حال با در نظر گرفتن پردازنده‌ی جدید، انتظار پیشرفت داریم، اما اینکه این پیشرفت تا چه اندازه است، باید منتظر ماند تا دوربین این گوشی‌ها مورد بررسی دقیق قرار بگیرند.

تغییرات قیمت گوشی‌های سری گلکسی S سامسونگ طی ۱۱ سال گذشته

منبع: GSMArena

The post نگاهی به تغییرات صورت گرفته در دوربین پرچم‌دارهای سری گلکسی S سامسونگ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala