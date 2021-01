وان‌پلاس و اوپو از زیرمجموعه‌های هلدینگ BBK هستند و به همین خاطر شباهت بین گوشی‌های این دو شرکت طبیعی محسوب می‌شود. به عنوان مثال شیشه‌ی الکتروکرومیک که برای اولین بار در گوشی وان‌پلاس کانسپت وان مورد استفاده قرار گرفت، حالا در گوشی اوپو رینو ۵ پرو پلاس به دست کاربران رسیده است.

وان‌پلاس سال گذشته با عرضه‌ی گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده شباهت بیشتری به اوپو پیدا کرد و همین موضوع نگرانی‌هایی هم ایجاد کرده است. حالا طبق گزارش سایت DoNews این دو شرکت می‌خواهند بخش‌های تحقیق و توسعه‌ی خود را با یکدیگر ادغام کنند. همچنین باید خاطرنشان کنیم که استخدام نیروهای جدید مربوط به تحقیق و توسعه هم دیگر توسط اوپو انجام می‌شود.

طبق این گزارش، ظاهرا ادغام این بخش‌ها در ماه گذشته انجام شده ولی حالا به طور کامل نهایی شده است. یکی از منابع آگاه اعلام کرده که رابطه‌ی بین وان‌پلاس و اوپو حالا مثل ارتباط بین شیائومی و ردمی شده زیرا این دو هم از بخش‌های تحقیق و توسعه‌ی یکسانی بهره می‌برند.

گفته می‌شود نرم‌افزار مشمول این ادغام نیست و بنابراین رابط‌های کاربری Oxygen OS و Color OS متمایز باقی می‌مانند. اگرچه باید خاطرنشان کنیم که در نسخه‌ی ۱۱ هر دو رابط کاربری، شباهت بین آن‌ها بیشتر از گذشته شده است.

