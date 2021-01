طی یک سال گذشته نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالا تا حد زیادی در گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همانطور که احتمالا می‌دانید، سامسونگ بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نمایشگرهای اولد محسوب می‌شود و نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. حالا «سامسونگ دیسپلی» اعلام کرده که تولید انبوه اولین نمایشگر‌های اولد ۹۰ هرتزی مختص لپ‌تاپ‌ها به زودی آغاز می‌شود.

اکثر لپ‌تاپ‌های موجود در بازار، فارغ از اولد یا LCD بودن نمایشگر آن‌ها، از رفرش ریت ۶۰ هرتز بهره می‌برند. در این میان برخی شرکت‌ها مانند ریزر و ایسوس لپ‌تاپ‌های گیمینگ با رفرش ریت ۳۰۰ هرتز هم راهی بازار کرده‌اند ولی این لپ‌تاپ‌ها از نمایشگرهای IPS بهره می‌برند که یکی از انواع LCD به حساب می‌آید.

فناوری اولد در کل حرف بیشتری برای گفتن دارد و در حال حاضر لپ‌تاپ‌های دارای نمایشگرهای اولد، رفرش ریت ۶۰ هرتز را ارائه می‌دهند. اگرچه این موضوع برای کاربران معمولی اهمیت زیادی ندارد، اما گیمرها طرفدار پروپاقرص رفرش ریت بالاتر هستند و به همین خاطر احتمالا این خبر مورد استقبال آن‌ها قرار می‌گیرد.

یکی از مدیرهای ارشد سامسونگ دیسپلی گفته که آن‌ها از مارس ۲۰۲۱ تولید انبوه نمایشگرهای اولد ۱۴ اینچی مبتنی بر رفرش ۹۰ هرتز را برای لپ‌تاپ‌ها آغاز خواهند کرد. سامسونگ همچنین خاطرنشان کرده که این نمایشگرها به کارت‌های گرافیک قدرتمندی نیاز دارند. با توجه به قیمت فعلی انواع کارت گرافیک، لپ‌تاپ‌های مجهز به این نمایشگرها قیمت پایینی نخواهند داشت.

سامسونگ مدعی شده که این نمایشگرها قابل مقایسه با پنل‌های LCD با رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی هستند. به نظر می‌رسد اولین لپ‌تاپ‌های دارای این نمایشگر ساخت سامسونگ در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ به دست کاربران می‌رسند.

منبع: SamMobile

