به‌تازگی شایعه‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل قصد دارد از لرزشگیر تصویر اپتیکال مبتنی ‌بر حرکت سنسور در تمامی آیفون‌های ۱۳ استفاده کند. برای مقایسه باید بگوییم که اپل از این قابلیت تنها در آیفون ۱۲ پرو مکس استفاده کرده است.

این اطلاعات جدید توسط نشریه‌ی تایوانی DigiTimes منتشر شده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که اپل قصد دارد در تمامی آیفون‌های ۱۳ از تکنولوژی لرزشگیر تصویر مبتنی بر حرکت سنسور استفاده کند. به نظر می‌رسد که این نشریه این اطلاعات از منابع صعنتی خود بدست آورده است.

البته باید بگوییم که این اطلاعات جدید از پیش نمایش خلاصه‌ای از اطلاعات بدست آمده است و این نشریه قصد دارد تا گزارش کاملی را درباره‌ی این موضوع در روز‌های آینده منتشر کند.

علاوه‌بر این، نشریه‌ی کره‌ای ETNews هم گزارش مشابهی را در اوایل این هفته منتشر کرده و بر اساس آن ادعا کرده بود که حداقل دو مدل از چهار مدل احتمالی آیفون ۱۳ دارای لرزشگیر تصویر مبتنی بر حرکت سنسور هستند. همچنین در این گزارش عنوان شده بود که گویا LG Innotek وظیفه‌ی تأمین بخش‌های ضروری این تکنولوژی را برعهده خواهد داشت.

همان‌گونه که می‌دانید اپل از این تکنولوژی برای اولین‌بار در دوربین عریض آیفون ۱۲ پرو مکس استفاده کرده است. استفاده از این تکنولوژی باعث می‌شود که در زمان ثبت تصاویر با این آیفون، سیستم به کار رفته به جای حرکت لنز، سنسور دوربین را حرکت دهد که باعث بهبود لرزشگیری در زمان ثبت تصاویر در نتیجه افزایش کیفیت عکس نهایی می‌شود.

با وجود منتشر شدن این اطلاعات هنوز مشخص نیست که آیا اپل در آیفون‌های ۱۳ هم از این فناوری تنها در دوربین عریض استفاده می‌کند یا که شاهد استفاده از آن در سایر دوربین‌های این آیفون‌های جدید هم هستیم.

اپل ممکن است در تمام آیفون‌های ۱۳ از سنسور LiDAR استفاده کند

منبع: MacRumors

The post تمامی آیفون‌های ۱۳ لرزشگیر تصویر مبتنی ‌بر حرکت سنسور خواهند داشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala