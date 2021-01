با نزدیک شدن به زمان رونمایی از گوشی گیمینگ ایسوس راگ‌فون ۵ شایعات پیرامون آن نیز افزایش پیدا کرد. تا به این لحظه فقط از تصاویر و بخشی از مشخصات فنی این محصول باخبر بودیم اما به‌تازگی ویدیویی از آن منتشر شد که پنل پشت و جلوی آن را کاملا به تصویر می‌کشد.

ایسوس امسال قرار است از نسل جدید گوشی‌ گیمینگ خود با نام راگ‌فون ۵ رونمایی کند. شایعات حاکی از آن است که شرکت قصد ندارد نسخه‌ی جدید را راگ‌فون ۴ بنامد. این در حالی است که آخرین محصول این سری راگ‌فون ۳ نام داشت. اما ظاهرا امسال قرار است تغییری در این زمینه رخ دهد. با این حال این موضوع فعلا در حد یک شایعه است و باید دید آیا ایسوس نام‌ محصول خود را تغییر خواهد داد یا خیر.

اما آنچه که بیشتر از نام گوشی اهمیت دارد، مشخصات فنی و قابلیت‌های آن است. در ویدیویی که به‌تازگی از ایسوس راگ‌فون ۵ منتشر شده، می‌بینیم که این محصول مانند نسخه‌های قبلی خود از نمایشگری با حواشی محسوس در قسمت بالا و پایین بهره می‌برد. پنل پشتی نیز شباهت زیادی با نسل‌های قبلی داشته و به گونه‌ای طراحی شده که آن را از سایر گوشی‌های قدرتمند بازار متمایز می‌کند.

گوشی گیمینگ ایسوس راگ‌فون ۴ احتمالا با شارژر ۶۵ واتی راهی بازار می‌شود

اما آنچه که این گوشی را از سایر نسل‌ها متمایز می‌کند، نمایشگر ثانویه‌ی بسیار کوچک آن است که روی پنل پشتی تعبیه شده و الگوها و اعلانات مختلفی را به نمایش می‌گذارد. به احتمال بسیار زیاد نمایشگر ثانویه برای این طراحی شده که اعلانات مربوط به تماس یا بازی را به کاربر نشان دهد.

خوشبختانه شانس این را داشتیم که علاوه بر پنل پشت، نمای جلوی دستگاه را نیز برای ثانیه‌ای کوتاه مشاهده کنیم. همانطور که در بالا اشاره شد، حاشیه‌های بالا و پایین گوشی کاملا محسوس و به یک اندازه هستند و برخلاف گوشی‌های پرچم‌دار بازار، کاربر می‌تواند به وضوح آن‌ها را مشاهده کند. اما خب اینبار به نسبت راگ‌فون ۳ این حواشی اندکی کمتر شده‌اند. البته تصویری که اخیرا ایسوس در ویبو به اشتراک گذاشته بود نشان می‌داد این گوشی در بخش بالا هیچ حاشیه‌ای ندارد. باید دید این ابهام چگونه در آینده برطرف خواهد شد.

در رابطه با گوشی گیمینگ جدید ایسوس خبرهای رسمی زیادی منتشر نشده اما گفته می‌شود شرکت می‌خواهد آن را با نمایشگری ۱۴۴ هرتزی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۶۵ واتی بسیار سریع راهی بازار کند. اطلاعات بیشتر پیرامون این محصول به احتمال بسیار زیاد طی هفته‌های آتی منتشر خواهد شد چرا که به نظر می‌رسد شرکت تایوانی می‌خواهد آن را کمی زودتر از انتظار راهی بازار چین کند.

