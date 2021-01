مشخصات فنی کامل گوشی تاشو هواوی میت X2 لو رفت

هواوی قصد دارد به‌زودی از گوشی تاشو میت X2 رونمایی کند. محصولی که مدت‌هاست منتظر رونمایی از آن هستیم و خبرهای زیادی هم در رابطه با آن شنیده‌ایم. امروز هم مشخصات فنی کامل این محصول لو رفت تا بدین ترتیب تقریبا هیچ ابهامی در رابطه با آن وجود نداشته باشد.

اولین باری که خبری در رابطه با هواوی میت X2 به عنوان سومین محصول تاشوی هواوی منتشر شد به یک سال قبل برمی‌گردد. از آن زمان تاکنون خبرهای زیادی در رابطه با آن شنیدیم و حتی قرار بود قبل‌تر رونمایی شود اما این اتفاق رخ نداد. ماه نوامبر سال گذشته شاهد حضور این محصول در لیست گواهی TENNA بودیم اما هیچ جزئیاتی از مشخصات فنی آن فاش نشد تا همچنان ابهاماتی در رابطه با آن وجود داشته باشد.

امروز اما یکی از افشاگران معروف چینی که تحت عنوان DigitalChatStation شناخته می‌شود، مشخصات فنی این محصول را منتشر کرد که خب مشخص نیست آن را از چه منبعی دریافت کرده اما با در نظر گرفتن سوابقی که دارد می‌توانیم به آنچه که ادعا کرده اعتماد کنیم.

به گفته‌ی این افشاگر، هواوی میت X2 از نمایشگری تاشو با قابلیت تاشوندگی به داخل (مانند گلکسی Z Fold) بهره می‌برد که از وضوح تصویر ۲۴۸۰ × ۲۲۰۰ برخوردار است. این نمایشگر ۸.۰۱ اینچی است و نمایشگر ثانویه‌ای هم که در قسمت بیرونی تعبیه شده ۶.۴۵ اینچی است. وضوح تصویر نمایشگر ثانویه‌ هم به ۲۷۰۰ × ۱۱۶۰ پیکسل می‌رسد. در مجموع می‌توان کیفیت نمایشگرهای این گوشی را بسیار عالی در نظر گرفت.

طرح مفهومی گوشی تاشو هواوی میت ایکس ۲ ۵G منتشر شد

قلب تپنده‌ی میت X2 را پردازنده‌ی ۵ نانومتری و جدید غول کره‌ای یعنی کرین ۹۰۰۰ تشکیل خواهد داد که در کنار آن به احتمال بسیار زیاد ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم نیز در نظر گرفته خواهد شد. میت X2 همچنین به دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی و دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد. علاوه بر این‌ها، در کنار دوربین اصلی، سه سنسور با اندازه‌های ۱۶، ۱۲ و ۸ مگاپیکسل نیز حضور خواهند داشت که شاید در رابطه با جزئیات آن‌ها بی‌خبر باشیم اما خب مطمئنیم یکی از آن‌ها فوق عریض و دیگری تله‌فوتو است چون گفته می‌شود این گوشی قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۱۰ برابری نیز دارد.

در بخش نرم‌افزار، همانطور که می‌دانید خبری از سرویس‌های گوگل نخواهد بود. هواوی قصد داشته سیتسم‌عامل هارمونی را برای گوشی‌های خود در نظر بگیرد اما خب حداقل میت X2 قرار است با اندروید ۱۰ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض راهی بازار شود. این گوشی به یک باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز مجهز خواهد شد که کاربر می‌تواند آن را با استفاده از یک شارژر سریع ۶۶ واتی (احتمالا موجود در جعبه) شارژ کند.

هواوی میت X2 در ابعاد ۸.۲ × ۱۴۵.۸ × ۱۶۱.۸ تولید شده و ۲۹۵ گرم وزن دارد که برای یک محصول ۸ اینچی بسیار مناسب است. در رابطه با قیمت و تاریخ رونمایی یا عرضه‌ی این گوشی هنوز خبری منتشر نشده اما انتظار داریم هرچه زودتر این اتفاق رخ دهد. این محصول احتمالا باید در ماه فوریه‌ یا حداقل در سه ماه اول امسال راهی بازار شود چرا که دو گوشی تاشوی قبلی شرکت در ماه فوریه‌ی سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ عرضه شدند.

گوشی تاشو هواوی میت ایکس ۲ با قابلیت تاشوندگی به داخل راهی بازار می‌شود

منبع:GSMArena

The post مشخصات فنی کامل گوشی تاشو هواوی میت X2 لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala