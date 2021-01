پیش‌تر خبری منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ قصد دارد گوشی میان‌رده‌ی گلکسی M62 را با باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار کند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، علاوه بر این باتری قدرتمند، پردازنده‌ای هم که برای گلکسی M62 در نظر گرفته شده اگزینوس ۹۸۲۵ است؛ همان پردازنده‌ی قدرتمندی که در گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰ بکار رفته بود.

سامسونگ معمولا گوشی‌های میان‌رده‌ی جدید خود را با باتری قدرتمند راهی بازار می‌کند. اما هیچوقت ندیده بودیم در آن‌ها از پردازنده‌ی پرچم‌دار، حتی نسخه‌ی قدیمی استفاده شود. پرچم‌دارهای مقرون به صرفه‌ی شرکت علی‌رغم قیمت پایین، با پردازنده‌های قدرتمندی راهی بازار می‌شوند اما گوشی‌های سری M یا A در نهایت با اگزینوس ۹۸۰ (مثل گلکسی A71 5G) یا اسنپدراگون ۷۶۵G راهی بازار شدند.

با این حال گلکسی M62 که البته هنوز هم رسما معرفی نشده، قرار است با اگزینوس ۹۸۲۵ رونمایی شود. یعنی همان پردازنده‌ای که قلب تپنده‌ی پرچم‌داران سری گلکسی نوت ۱۰ را تشکیل می‌دهد. این پردازنده‌ی ۷ نانومتری از دو هسته‌ی بزرگ M4 با فرکانس ۲.۷۳ گیگاهرتز، دو هسته‌ی Cortex-A75 با فرکانس ۲.۴ و چهار هسته‌ی Cortex-A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز تشکیل شده و از یک پردازنده‌ی گرافیکی ۱۲ هسته‌ای تحت عنوان Mali-G76 MP12 بهره می‌برد.

بنابراین شاید بتوان گلکسی M62 را یکی از قدرتمندترین میان‌رده‌هایی دانست که تاکنون راهی بازار شده. البته اطلاعات منتشر شده را از بنچمارک گیک‌بنچ که از این محصول منتشر شده در اختیار داریم. جایی که توانستیم از میزان حافظه‌ی رم این گوشی نیز مطلع شویم. البته در این لیست ۶ گیگابایت دیده می‌شود منتها شاید نسخه‌های دیگری هم از آن تولید شود که از ۸ گیگابایت رم بهره می‌برند.

گلکسی M62 به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض به اندروید ۱۱ مجهز شده و اگر سیاست جدید سامسونگ شامل آن شود باید در نهایت با دریافت اندروید ۱۴ به کار خود خاتمه دهد. در غیر این صورت نیز اندروید ۱۳ آخرین آپدیت بزرگی است که برای آن منتشر خواهد شد.

میان‌رده‌ی مورد انتظار سامسونگ به عنوان منبع تغذیه‌ی خود از یک باتری بسیار پرظرفیت ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که کاربر می‌تواند آن را به وسیله‌ی یک شارژر ۲۵ واتی که درون جعبه نیز وجود دارد شارژ کند. هرچند در رابطه با شارژر آن خبر رسمی منتشر نشده اما شایعات حاکی از آن است که سامسونگ برای این منظور از یک شارژر ۲۵ واتی استفاده خواهد کرد. البته منطقی هم هست که برای چنین باتری پرظرفیتی از یک شارژر بسیار قدرتمند استفاده شود که با در نظر گرفتن سرعت خوبی که شارژر ۲۵ واتی سامسونگ دارد باید آن را مناسب ارزیابی کرد.

اینطور که به نظر می‌رسد، به رونمایی از گلکسی M62 بسیار نزدیک شده‌ایم چرا که طی روزهای اخیر خبرهای زیادی در رابطه با آن منتشر شده. با این حال از تاریخ دقیق این امر بی‌خبریم. علاوه بر این‌ها، یک موضوع مهم دیگر پیرامون این گوشی قیمت آن است. انتظار می‌رود سامسونگ این گوشی را در محدوده‌ی قابل قبولی راهی بازار کند چرا که این گوشی از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی نمی‌کند.

