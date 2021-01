در دنیای امروزی شاید گوشی‌های هوشمند به بخش جدانشدنی زندگی بسیاری از کاربران تبدیل شده باشند، اما نمی‌توان به افزایش روزافزون استفاده از گجت‌های پوشیدنی اشاره نکرد. این محصولات با اندازه‌ی کوچک و امکانات گسترده‌ای که دارند، به تدریج توانستند به یکی از پر استفاده‌ترین گجت‌ها در کنار گوشی‌های هوشمند تبدیل شوند. تا به این لحظه شرکت‌های مختلف گجت‌های پوشیدنی فراوانی را راهی بازار کردند که هر کدام از قابلیت‌های جذاب و منحصربفردی بهره می‌برند. در این مطلب اما قصد داریم به معرفی آن دسته از گجت‌های پوشیدنی بپردازیم که در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شدند تا شما عزیزان را با آخرین و جدیدترین فناوری‌های موجود در این محصولات آشنا کنیم.

درست مانند گوشی‌های هوشمند، در بازار گجت‌های پوشیدنی نیز سیستم‌عامل نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. این یعنی قبل از خرید یک محصول، حتما باید به این نکته توجه داشته باشید که چه پلتفرمی می‌تواند بیشتر نیاز شما را پوشش دهد و مهم‌تر اینکه گوشی‌ هوشمند شما از چه برندی است. برای مثال ساعت‌های هوشمند اپل در کنار گوشی‌های اندرویدی تقریبا بدون استفاده هستند. از طرفی شاید ساعت‌های هوشمند اندرویدی با آیفون‌ها سازگاری داشته باشند اما آن استفاده‌ای که با یک گوشی اندروید می‌توان از گجت مورد نظر داشت، با آیفون بدست نمی‌آید.

گجت‌هایی که قصد داریم در این مطلب معرفی کنیم، همگی در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شده و از جمله بهترین محصولات شرکت‌های سازنده در آن دسته به حساب می‌آیند. این گجت‌های پوشیدنی شامل ساعت و دست‌بند‌های سلامتی شده و از شرکت‌های شیائومی، سامسونگ، اپل و هواوی خواهند بود که هم در بازار کشور موجود هستند و هم طرفداران بسیار زیادی دارند.

بهترین گجت‌های پوشیدنی سال ۲۰۲۰

اپل واچ سری ۶

محدوده‌ی قیمتی: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰-۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد و وزن: ۱۰.۴ × ۳۸ × ۴۴ میلی‌متر – ۴۷.۱ گرم

جنس بدنه: فریم از جنس فولاد ضد زنگ – پنل پشتی از جنس سرامیک/شیشه

نمایشگر: ۱.۷۸ اینچ از نوع رتینا LTPO OLED با میزان روشنایی ۱۰۰۰ نیت و وضوح ۳۶۸ ×‌ ۴۴۸ و تراکم پیکسل ۳۲۶ پیکسل بر هر اینچ – پشتیبانی از نمایشگر همیشه روشن

سیستم‌عامل: WatchOS 7.0

پردازنده: Apple S6 با دو هسته به همراه پردازشگر گرافیکی پاور وی‌آر

حافظه‌: ۱ گیگابایت رم به همراه ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی

باتری: ۳۰۳.۸ میلی‌آمپر ساعت با قابلیت نگه‌داری شارژ به مدت ۱۸ ساعت در استفاده‌ی معمولی

قابلیت‌های دیگر: ضد آب در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر – پشتیبانی از eSIM – پشتیبانی از قابلیت لمس سه‌بعدی – پشتیبانی از LTE و وای‌فای

اپل واچ سری ۶ بهترین ساعت هوشمند در این لیست و البته سال ۲۰۲۰ است. البته به این شرط که گوشی آیفون در اختیار داشته باشید. در غیر این صورت خرید این ساعت بی‌فایده خواهد بود. البته برای دارندگان آیفون، اپل واچ سری ۶ شاید قدرتمندترین و بهترین باشد، اما به نظر می‌رسد منطقی‌ترین انتخاب نباشد. چرا که ارزش خرید این محصول به خاطر قیمت بالا و پیشرفت نامحسوس به نسبت واچ SE، آنقدرها زیاد نیست.

با این حال، اگر در محدودیت بودجه قرار ندارید و از گوشی آیفون استفاده می‌کنید، اپل واچ سری ۶ می‌تواند یک گزینه‌ی بسیار عالی برایتان باشد. از قابلیت‌هایی جدیدی که اپل برای این ساعت در نظر گرفته می‌توان به پایش سطح اکسیژن خون و پردازنده‌ی جدید و قدرتمند اشاره کرد و همین موارد نیز این ساعت را به بهترین گجت پوشیدنی این دسته تبدیل کرده. هرچند پیشرفت چشمگیری به نسبت نسل قبل دیده نمی‌شود.

نقاط قوت اپل واچ سری ۶ نمایشگر باکیفیت و درخشان

عملکرد سخت‌افزاری عالی

پشتیبانی از نمایشگر همیشه روشن

نقاط ضعف اپل واچ سری ۶ عدم پیشرفت چشمگیر به نسبت قبل

قیمت نسبتا بالا

طول عمر کوتاه باتری

اپل واچ SE

محدوده‌ی قیمتی: ۸/۲۰۰/۰۰۰-۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد و وزن: ۱۰.۴ × ۳۸ × ۴۴ میلی‌متر – ۳۶.۴ گرم

جنس بدنه: فریم آلومینیومی – پنل پشتی از جنس سرامیک/شیشه

نمایشگر: ۱.۷۸ اینچ از نوع رتینا LTPO OLED با میزان روشنایی ۱۰۰۰ نیت و وضوح ۳۶۸ ×‌ ۴۴۸ و تراکم پیکسل ۳۲۶ پیکسل بر هر اینچ

سیستم‌عامل: WatchOS 7.0

پردازنده: Apple S5 با دو هسته به همراه پردازشگر گرافیکی پاور وی‌آر

حافظه‌: ۱ گیگابایت رم به همراه ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی

باتری: قابلیت نگه‌داری شارژ به مدت ۱۸ ساعت در استفاده‌ی معمولی

قابلیت‌های دیگر: ضد آب در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر – پشتیبانی از eSIM – پشتیبانی از قابلیت لمس سه‌بعدی – پشتیبانی از LTE و وای‌فای

در مجموع بهترین ساعت هوشمند برای دارندگان گوشی آیفون، اپل واچ SE است. محصولی با قیمت مناسب و عملکرد سخت‌افزاری بسیار رضایت‌بخش و قابلیت‌های کاربردی. اگرچه این ساعت به نسبت اپل واچ سری ۶ کمبودی‌هایی دارد، اما نمی‌توان آن‌ها را تا اندازه‌ای مهم دانست که اختلاف قیمت بین آن‌ها توجیه شود.

اپل واچ SE را در واقع باید همان واچ سری ۵ دانست که یکی از بهترین ساعت‌های هوشمند اپل به حساب می‌آمد و از قابلیت‌های بسیار خوبی هم برخوردار بود. بنابراین اگر تمایلی به پرداخت هزینه‌ی زیاد برای خرید اپل واچ سری ۶ ندارید و در عین حال به دنبال ساعت هوشمندی با کیفیت، جدید، زیبا و قدرتمند برای همگام‌سازی با آیفون خود هستید، واچ SE دقیقا همان چیزی است که به دنبال آن هستید.

نقاط قوت اپل واچ SE طراحی زیبا و چشم‌نواز

عملکرد سخت‌افزاری عالی

قیمت مناسب

نقاط ضعف اپل واچ SE عدم پشتیبانی از نمایشگر همیشه روشن

طول عمر کوتاه باتری

گلکسی واچ ۳

محدوده‌ی قیمتی: ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد و وزن: ۱۱.۱ × ۴۵ × ۴۶.۲ میلی‌متر – ۵۳.۸ گرم (مدل ۴۵ میلی‌متری) – ۴۸.۲ گرم (مدل ۴۱ میلی‌متری – ۴۳ گرم (مدل ۴۵ میلی‌متری از جنس تیتانیوم)

جنس بدنه: فریم تیتانیومی یا فولاد ضد زنگ – دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G

نمایشگر: ۱.۴ اینچ از نوع سوپر امولد با وضوح ۳۶۰ ×‌ ۳۶۰ و تراکم پیکسل ۳۶۴ پیکسل بر هر اینچ – پشتیبانی از نمایشگر همیشه روشن

سیستم‌عامل: تایزن OS 5.5

پردازنده: اگزینوس ۹۱۱۰ با دو هسته به همراه پردازشگر گرافیکی Mali-T720

حافظه‌: ۱ گیگابایت رم به همراه ۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی

باتری: ۳۴۰ میلی‌آمپر ساعت (۴۵ میلی‌متری) ۲۷۰ میلی‌آمپر ساعتی (۴۱ میلی‌متری) – قابلیت نگه‌داری شارژ به مدت حدودا سه روز در مدل ۴۵ میلی‌متری و ۲ روز در مدل ۴۱ میلی‌متری

قابلیت‌های دیگر: ضد آب در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر – پشتیبانی از eSIM – بهره‌مندی از بزل چرخان – موجود در مدل وای‌فای و LTE (با قیمت بیشتر)

بهترین ساعت هوشمندی که دارندگان گوشی‌های اندروید می‌توانند خریداری کنند، گلکسی واچ ۳ است. محصولی از سامسونگ که در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شد و با آیفون‌ها نیز سازگاری خوبی دارد. البته هیچگاه نمی‌توان ترکیب گلکسی واچ با آیفون را بهتر از ترکیب اپل واچ با آیفون دانست اما با این حال این یک برتری محسوب می‌شود که بدانیم ساعت هوشمندی که خریداری می‌کنیم با دو سیستم‌عامل پرطرفدار بازار نیز سازگاری دارد.

از قابلیت‌های بسیار عالی که گلکسی واچ ۳ به آن مجهز شده و در واقع یک قابلیت منحصر بفرد به حساب می‌آید، بزل چرخان است. حلقه‌ی گردان دور ساعت که فرایند گشت و گذار بین منو‌های مختلف را آسان‌تر و به امری لذت‌بخش‌تر تبدیل می‌کند. بدین ترتیب کاربر مجبور نخواهد بود روی نمایشگر کوچک ساعت، با انگشت دستان خود کار کند.

البته از نقاط ضعف این محصول شاید بتوان به سیستم‌عامل آن اشاره کرد که هنوز به اندازه‌ی سیستم‌عامل‌های WearOS گوگل و WatchOS اپل به بلوغ نرسیده و غنی از اپلیکیشن نیست. اما با این حال به نظر می‌رسد تمام آنچه که کاربران حرفه‌ای به آن نیاز دارند در این ساعت وجود دارد. بنابراین آنقدرها جای نگرانی وجود ندارد.

نقاط قوت گلکسی واچ ۳ نمایشگر باکیفیت و درخشان

عملکرد عالی بزل چرخان

طراحی زیبا و باکیفیت

نقاط ضعف گلکسی واچ ۳ قیمت نسبتا بالا

طول عمر باتری می‌توانست بیشتر باشد

هواوی واچ جی تی ۲ پرو

محدوده‌ی قیمتی: ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد و وزن: ۱۱.۴ × ۴۶.۷ × ۴۶.۷ میلی‌متر – ۵۲ گرم

جنس بدنه: فریم تیتانیومی – پنل پشتی از جنس سرامیک

نمایشگر: ۱.۳۹ اینچ از نوع امولد با وضوح ۴۵۴ ×‌ ۴۵۴ و تراکم پیکسل ۳۲۶ پیکسل بر هر اینچ

سیستم‌عامل: هواوی لایت OS

پردازنده: کرین A1

حافظه‌: ۳۲ مگابایت رم به همراه ۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی

باتری: ۴۵۵ میلی‌آمپر ساعت – قابلیت نگه‌داری شارژ به مدت ۵ – ۷ روز با استفاده‌ی متوسط و ۱۰ – ۱۴ روز با استفاده‌ی سبک

قابلیت‌های دیگر: ضد آب در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر

هواوی واچ جی تی ۲ پرو ساعت هوشمند جدید هواوی به حساب می‌آید که از امکانات و قابلیت‌های متنوعی بهره می‌برد و می‌تواند برای آن دسته از کاربرانی که از گوشی هواوی استفاده می‌کنند (خصوصا پرچم‌دار)، یک انتخاب بسیار ایده‌آل باشد. اگرچه سخت‌افزار بکار رفته در این محصول نه تنها جدید نیست بلکه قدرت بالایی هم ندارد، اما خب با این حال هواوی نرم‌افزارهای موجود در آن را به گونه‌ای بهینه کرده که کاربر با مشکل خاصی مواجه نخواهد شد.

با این حال ضعف‌هایی هم در نماینده‌ی هواوی دیده می‌شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، عدم پشتیبانی از اپلیکیشن‌های شخص ثالث است. البته کاربر در این ساعت به بسیاری از اپلیکیشن‌های خوب و کاربردی دسترسی دارد منتها اینکه بتواند خود تصمیم بگیرد چه برنامه‌ای نصب کند بسیار موضوع مهمی است.

شاید تنها دلیلی که باعث شود برخی از کاربران این ساعت هوشمند را به ساعت‌های هوشمند دیگر شرکت‌ها ترجیح دهند، طول عمر فوق‌العاده‌ی آن باشد. چرا که اگر طول عمر بالای باتری ملاک نباشد، بعید به نظر می‌رسد کاربران اندروید و آیفون، نماینده‌ی هواوی را به ساعت‌های موجود با برند شرکت گوشی خود ترجیح دهند. همچنین باید به این نکته هم اشاره کنیم که کیفیت عملکرد این محصول با گوشی‌های اندروید و iOS تقریبا مشابه هست.

نقاط قوت هواوی واچ جی تی ۲ پرو طراحی بسیار باکیفیت و زیبا

طول عمر بالای باتری

نقاط ضعف هواوی واچ جی تی ۲ پرو عدم پشتیبانی از اپلیکیشن‌های شخص ثالث

قیمت نسبتا بالا

عدم امکان پاسخ به اعلانات گوشی از طریق ساعت

سخت‌افزار بسیار ضعیف در مقایسه با رقبا

شیائومی می بند ۵

محدوده‌ی قیمتی: ۶۵۰/۰۰۰ تومان

ابعاد و وزن: ۱۲ × ۱۸ × ۴۷ میلی‌متر – ۱۲ گرم

جنس بند: سیلیکونی

نمایشگر: ۱.۱ اینچ از نوع امولد با وضوح ۱۲۶ × ۲۹۴ پیکسل با روشنایی ۴۵۰ نیت

سازگار با: اندروید ۴.۳ به بالا و iOS 8.0 به بالا

حافظه‌: ۵۱۲ کیلوبایت رم به همراه ۱۶ مگابایت حافظه‌ی داخلی

شارژدهی باتری: ۱۲۵ میلی‌آمپر ساعت – قابلیت نگه‌داری شارژ تا ۱۴ روز در استفاده‌ی معمولی – ۲۰ روز در حالت ذخیره‌ی انرژی

قابلیت‌های دیگر: مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر

شیائومی می‌بند ۵ در سال ۲۰۲۰ و به عنوان جانشین می بند ۴ راهی بازار شد. این محصول که قیمت بسیار مناسبی هم دارد، برای آن دسته از کاربرانی مناسب است که توانایی خرید ساعت‌های هوشمند را نداشته و به جای آن تمایل دارند یک سری قابلیت‌های پایه برای پایش سلامتی را با قیمت بسیار کمتر و در قالب یک مچ‌بند در اختیار داشته باشند.

شیائومی می بند ۵ به نسبت قبل حدودا ۲۰ درصد نمایشگر بزرگ‌تری داشته تا کار کردن با آن با سهولت بیشتری انجام گیرد. کاربران به کمک این مچ‌بند می‌توانند در ورزش‌هایی نظیر شنا، پیاده‌روی و دوچرخه سواری و همچنین در پنج فعالیت درون خانه، وضعیت سلامتی خود را ردیابی کنند. وجود واچ‌فیس‌های متنوع و طول عمر ۱۴ روزه‌ی باتری در استفاده‌ی معمولی هم از عواملی است که این مچ‌بند را به یکی از ارزشمندترین گجت‌های پوشیدنی سال ۲۰۲۰ تبدیل می‌کند.

البته این مچ‌بند نقاط ضعفی نیز دارد که از جمله مهم‌ترین آن، عدم پشتیبانی از زبان فارسی است. بدین ترتیب این ساعت برای کسانی مناسب خواهد بود که تا حدودی به زبان انگلیسی برای کار با یک گجت مسلط باشند.

نقاط قوت شیائومی می بند ۵ قیمت بسیار مناسب

طول عمر بالای باتری

عملکرد نسبتا دقیق حسگر ضربان قلب