سامسونگ احتمالا در حال کار روی گوشی گلکسی A82 است

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ در حال کار روی جانشین گوشی گلکسی A80 است و به احتمال زیاد آن را گلکسی A82 نام‌گذاری خواهد کرد.

سامسونگ در سال ۲۰۱۹ و زمانی که گوشی‌های میان‌رده‌ی سری A شرکت در اوج محبوبیت قرار داشتند از گوشی گلکسی A80 به عنوان یکی از قدرتمندترین و البته خلاقانه‌ترین میان‌رده‌های خود رونمایی کرد. این اولین گوشی سامسونگ بود که از دوربینی با مکانیزم جهشی بهره می‌برد و خبری از دوربین سلفی مجزا در آن نبود. در واقع در هنگام نیاز به عکاسی با دوربین سلفی، دوربین پشت گوشی از جای خود به سمت بالا هدایت می‌شد و سپس به سوی کاربر می‌چرخید.

این موضوع باعث شد خیلی‌ها از بابت طول عمر این بخش از گلکسی A80 نگرانی‌هایی داشته باشند اما خب کمتر شنیدیم مشکلی برای این گوشی پیش بیاید. با این حال گلکسی A80 یکی از گوشی‌های خوب سامسونگ از سری A بود. در همین راستا غول کره‌ای تصمیم گرفت جانشین آن را نیز تحت عنوان گلکسی A82 راهی بازار کند. البته فعلا از نامی که برای آن انتخاب خواهد شد بی‌خبریم اما ظاهرا در حال حاضر باید به همین اطلاعات بسنده کنیم.

اطلاعات اخیر توسط وب‌سایت هلندی گلکسی‌کلاب منتشر شده مبنی براینکه جانشین گلکسی A80 در دست ساخت قرار دارد. متاسفانه در رابطه با مشخصات فنی یا قابلیت‌های دیگر این محصول هیچ خبری منتشر نشده و در واقع این اولین خبری است که در رابطه با آن در اختیار داریم. با این حال به گفته‌ی منبع، سامسونگ این گوشی را با پشتیبانی از اینترنت ۵G راهی بازار خواهد کرد.

به ابهامات در رابطه با مشخصات این گوشی، نوع دوربین را هم باید اضافه کرد. چرا که اصلا نمی‌دانیم آیا سامسونگ باز هم از مکانیزم جهنده برای دوربین سلفی استفاده می‌کند یا آن را مانند تمام گوشی‌های دیگر سری گلکسی A، به صورت عادی طراحی می‌کند. این احتمال هم وجود دارد که گلکسی A82 اولین گوشی شرکت با دوربین سلفی زیر نمایشگر باشد تا بدین ترتیب اولین رقیب گوشی ZTE Axon 20 5G نیز راهی بازار شود. بنابراین اگر از علاقه‌مندان به گوشی‌هایی با مکانیزم جهنده‌ی دوربین باشید می‌توانید گوشی‌هایی نظیر زنفون ۶ یا ۷ را خریداری کنید.

سامسونگ برای اینکه بتواند برای اولن بار به معنای واقعی نمایشگر تمام صفحه را در گوشی‌های خود مورد استفاده قرار دهد، دوربین سلفی را از گوشی گلکسی A80 حذف کرد و به جای آن یک سیستم مکانیکی در بخشی که دوربین اصلی گوشی قرار داشت تعبیه کرد که هنگام عکاسی سلفی، دوربین اصلی مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع باعث افزایش چشمگیر کیفیت تصاویر سلفی شد اما خب نگرانی‌های مردم از عواملی بود که سامسونگ آنقدرها روی چنین طراحی مانور ندهد.

گلکسی A80 با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰، نمایشگر ۶.۷ اینچی OLED، باتری ۳۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار شد. انتظار می‌رود جانشین این محصول حداقل از اسنپدراگون ۷۶۵G و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره ببرد. با این حال فعلا چیزی مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید در آینده چه خبرهای بیشتری پیرامون این محصول منتشر خواهد شد.

