آنر ساعاتی قبل از جدیدترین پرچم‌دار خود رونمایی کرد که اولین گوشی این شرکت بعد از جدایی از هواوی محسوب می‌شود. این گوشی از تراشه‌ی دایمنسیتی ۱۰۰۰ پلاس ساخت مدیاتک و دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد. در ادامه به تمام مشخصات آنر V40 می‌پردازیم.

آنر V40 با نمایشگر اولد ۶٫۷۲ اینچی خمیده به دست کاربران می‌رسد و دو دوربین سلفی ۳۲ و ۱۶ مگاپیکسلی هم در حفره‌ی نمایشگر تعبیه شده‌اند. این نمایشگر از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. در پنل پشتی شاهد دوربین سه‌گانه هستیم که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۵۰ مگاپیکسلی RYYB با اندازه‌ی ۱/۱.۵۶ اینچی است و اندازه‌ی هرکدام از پیکسل‌های آن به ۲ میکرون می‌رسد. البته این سنسور به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها در محیط‌های کم‌نور می‌تواند کیفیت عکس‌ها را ارتقا بدهد.

در کنار دوربین اصلی هم یک دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی قرار گرفته‌اند. همچنین نباید سیستم فوکوس خودکار لیزری را از قلم بیندازیم که در کنار فلش LED تعبیه شده است.

اگرچه آنر در حال حاضر یک شرکت مستقل محسوب می‌شود، اما در رابطه با این گوشی همچنان می‌توان تاثیر فناوری‌های هواوی را مشاهده کرد که در این زمینه می‌توانیم به سرعت شارژ اشاره کنیم. آنر V40 به لطف پشتیبانی از سرعت شارژ ۶۶ وات می‌تواند باتری خود را در عرض ۳۵ دقیقه به طور کامل شارژ کند. در ضمن نباید شارژ بی‌سیم ۵۰ وات را از قلم بیندازیم؛ گوشی هواوی میت ۴۰ پرو هم دقیقا از همین سرعت شارژ سیمی و بی‌سیم پشتیبانی می‌کند.

این گوشی همراه با نسخه‌ی چهارم رابط کاربری Magic UI راهی بازار می‌شود که متاسفانه مبتنی بر اندروید ۱۰ است. هنوز معلوم نیست که آیا این گوشی از سرویس‌های گوگل بهره می‌برد یا نه زیرا در رابطه با عرضه­ی جهانی این گوشی هنوز خبری منتشر نشده است.

کاربران چینی برای خرید این گوشی از بین دو مدل ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی حق انتخاب دارند که برای خرید این دو مدل باید به ترتیب مبلغ ۵۵۶ و ۶۲۰ دلار بپردازند.

منبع: GSM Arena

The post آنر V40 با دوربین ۵۰ مگاپیکسلی رسما معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala