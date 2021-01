طی هفته‌های گذشته گزارش‌های مختلفی در مورد احتمال تعطیلی بخش موبایل LG منتشر شده است. حالا یکی از رسانه‌های کره‌ای گزارش داده که یکی از شرکت‌های ویتنامی در حال مذاکره با LG برای خرید بخش موبایل این شرکت است.

طبق گزارش BusinessKorea، شرکت Vingroup جذاب‌ترین پیشنهاد را برای خرید بخش موبایل LG ارائه داده است. باید خاطرنشان کنیم Vingroup چهارده درصد از سهم بازار کل شرکت‌های ویتنامی را تشکیل می‌دهد و در زمینه‌های مختلف مانند هتل‌ها، املاک و مستغلات، اتومبیل، گوشی‌های هوشمند و ساخت و ساز فعالیت دارد. این کمپانی همچنین برخی از گوشی‌های LG را هم تولید می‌کند و در کشور ویتنام بعد از اوپو و سامسونگ سومین تولیدکننده‌ی برتر محسوب می‌شود.

ظاهرا شرکت Vingroup قصد دارد کسب‌وکار گوشی‌های هوشمند LG در آمریکا را به دست بگیرد و با انجام چنین کاری، شرکت Vingroup به سمت حضور بین‌المللی حرکت خواهد کرد. گفته می‌شود از آنجایی که فروش کل بخش موبایل LG کار دشواری خواهد بود، این شرکت قصد دارد این بخش از شرکت خود را به صورت بخش بخش به فروش برساند.

به تازگی مدیرعامل LG یک یادداشت برای کارکنان خود ارسال کرده و در آن به تغییرات عمده در بخش موبایل این شرکت با انجام کارهایی مانند فروش و کوچک‌سازی اشاره شده است. با توجه به این اخبار، معلوم نیست که آیا گوشی رول شونده LG در سال جاری معرفی می‌شود یا نه ولی در صورت معرفی شدن آن، به احتمال زیاد آخرین گوشی این شرکت خواهد بود.

منبع: GSM Arena

