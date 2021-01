گزارش‌های جدیدی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل در زمان طراحی و توسعه‌ی عینک اپل «گلس» (Glass) با مشکلاتی رو‌به‌رو شده است و ممکن است که این شرکت قبل از عرضه‌ی این عینک واقعیت افزوده، از هدست واقعیت مجازی خود به عنوان رقیب گران‌ قیمت هدست‌های واقعیت مجازی Oculus رونمایی کند.

به نظر می‌رسد که اپل در زمان توسعه‌ی عینک واقعیت افزوده خود به نام اپل گلس با مشکلات متعددی رو‌به‌رو شده و ممکن است که قصد داشته باشد آن را با دستگاه دیگری جایگزین کند. به نظر می‌رسد که این دستگاه جایگزین وزنی بیشتر از عینک اپل گلس دارد و در واقع یک هدست واقعیت مجازی مشابه هدست‌هایی واقعیت مجازی Oculus و پلی‌استیشن است، که هم اکنون در بازار وجود دارند.

با وجود شباهت با این هدست‌های موجود، هدست واقعیت مجازی اپل اما یک تفاوت اصلی با این هدست‌ها خواهد داشت و آن قیمت بسیار بالاتر هدست واقعیت مجازی اپل است. بر اساس گزارش بلومبرگ اپل قصد دارد تا از هدست جدیدی در سال ۲۰۲۲ رونمایی کند و گویا قیمت آن ۳۰۰ تا ۹۰۰ دلار بالاتر از هدست‌های رقیب موجود است.

این باور وجود دارد که شرکت اپل انتظار فروش کمی را از این هدست خواهد داشت. در این گزارش آمده است که اپل انتظار دارد روزانه بتواند یک هدست واقعیت مجازی به فروش برساند که مشابه تعداد مک پرو‌هایی است که این شرکت هم اکنون به فروش می‌رساند.

این هدست واقعیت مجازی دارای اسم رمز N301 است و به نظر می‌رسد که نمونه‌ی اولیه‌ی آن در حال گذراندن آخرین مراحل خود است. در این گزارش‌ها همچنین ادعا شده است که این هدست واقعیت مجازی دارای پردازنده‌‌های مخصوص به خود است که عملکردی بهتر از تراشه‌ی اپل M1 دارند که اپل به‌تازگی از آن در سری جدید مک مینی، مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی استفاده کرده است.

عینک اپل گلس دارای اسم رمز N431 است و طبق گزارش‌ها در حال گذراندن مرحله‌ای از توسعه به نام Architecture است که مرحله‌ای قبل از تولید نمونه‌ی اولیه است. این به این معنا است که اپل به جای توسعه‌ی این دستگاه، هنوز در حال توسعه‌ی فناوری‌های به کار رفته در اپل گلس است.

باید بگوییم که سال‌هاست که اپل در حال آزمایش طراحی‌های ظاهری متفاوت برای این هدست است و گزارش‌ها نشان می‌دهند که نگرانی‌هایی جانی آیو درباره‌ی طراحی ظاهری این دستگاه، باعث تأخیر در توسعه‌ی این پروژه شده است.

به نظر می‌رسد که اپل قصد داشته این هدست را به‌گونه‌ای طراحی کند که دارای دو قسمت باشد و دلیل اصلی اختلاف نظر جانی آیو با اپل درباره‌ی این موضوع بوده است. در واقع اپل قصد داشته تا این دستگاه را به‌گونه‌ای توسعه دهد که دارای دو پخش هدست و قسمتی دیگری باشد که شامل پردازنده‌های این دستگاه است.

گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که قرار دادن پردازنده‌ها در هدست و تولید دستگاهی تنها شامل یک قسمت باعث می‌شود که دستگاه مورد نظر وزن سنگینی را داشته باشد. به نظر می‌رسد که آزمایش‌های اولیه نشان داده‌اند که این هدست دارای پردازنده در زمان استفاده باعث صدمه به گردن کاربر می‌شود.

همچنین در گذشته گزارش‌هایی منتشر شده بودند که نشان می‌دادند اپل در حال توسعه‌ی اپل گلس به صورتی است که این عینک بتواند خود را متناسب با میزان بینایی شخص تنظیم کند تا دیگر احتیاجی به استفاده از لنز‌های طبی در آن نباشد.

بلومبرگ می‌گوید که در طراحی کنونی اپل با حذف کردن قسمت مربوط به گذاشتن لنز‌های طبی در هدست‌های واقعیت مجازی توانسته است تا اندازه‌ی هدست خود را کاهش دهد. انجام شدن این کار به این معنی است که اپل نسبت به راه حل توسعه داده شده برای جایگزینی لنز‌های طبی در هدست توسعه داده شده خود مطمئن است.

البته ممکن است که انجام این کار توسط اپل در نهایت باعث شود که مشکلات مربوط به تنظیم لنز‌های به کار رفته در هدست اپل در زمان خرید آن از اپل استور یا فروشگاه آنلاین اپل افزایش پیدا کند. همچنین با توجه به اینکه کشور‌های مختلف دارای قوانین خاص خود درباره‌ی لنز‌های طبی هستند، اپل باید بتواند این هدست را به‌گونه‌ای توسعه دهد که بتواند آن در جاهای مختلف به‌راحتی به فروش برساند.

البته این اولین گزارشی نیست که نشان می‌دهد ممکن است اولین دستگاه پوشیدنی بر روی چشم که اپل از آن رونمایی خواهد کرد عینک واقعیت افزوده اپل گلس نباشد. در ماه سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۰ یکی از مدیران سابق اپل به نام Jean Louis مدعی شده بود که اولین دستگاهی که اپل قصد دارد از آن رونمایی کند هدست واقعیت مجازی است.

