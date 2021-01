ممکن است امسال گلکسی نوت ۲۰FE جایگزین گلکسی نوت ۲۱ شود

چندین سال است که شایعات مختلف از ادغام سری پرچم‌داران محبوب گلکسی نوت کمپانی سامسونگ با سری S این شرکت خبر می‌دهند، اما گزارش‌های اخیر با قطعیت بیشتری از تمایل کمپانی کره‌ای به ادغام دو برند سخن می‌گویند. تازه‌ترین شایعات از این حکایت دارند که سامسونگ در سال ۲۰۲۱ به‌جای رونمایی از گلکسی نوت ۲۱ از گلکسی نوت ۲۰FE رونمایی خواهد کرد.

مدتی قبل یکی از مدیران شرکت سامسونگ اعلام کرد که سری گلکسی نوت در سال ۲۰۲۱ نیز به بازار عرضه خواهند شد. اما با توجه به تمامی اخبار و شایعات مختلفی که چندین سال است به گوش می‌رسد، در نهایت سرنوشت سری محبوب گلکسی نوت چگونه خواهد بود؟

یکی از جدیدترین شایعاتی که درباره این موضوع منتشر شده است، بدون نقض سخنان مدیر سامسونگ، از احتمال توسعه یک محصول جدید خبر می‌دهد. راس یانگ، از تحلیل‌گران معروف در توییتر، در چندین توییت به پیش‌بینی آینده گلکسی نوت‌ها پرداخته است.

آنچه از توییت‌های یانگ برداشت می‌شود این است که کره‌ای‌ها ممکن است امسال نیز یک مدل جدید برای خانواده گلکسی نوت معرفی کنند، اما این گوشی گلکسی نوت ۲۱ نخواهد بود. به‌جای معرفی یک پرچم‌دار جدید و حرفه‌ای، سامسونگ ممکن است از نسخه Fan Edition برای تداوم حیات این برند کمک بگیرد و از گلکسی نوت ۲۰FE رونمایی کند.

سال گذشته، کمپانی سامسونگ تصمیم گرفت نسخه‌ای ارزان‌تر از گلکسی S20 را راهی بازار کند و آن را گلکسی S20 Fan Edition یا FE نامید. این گوشی هوشمند با ارائه مشخصات جذاب در مقابل قیمت، توانست نظر بسیاری از طرفداران سری گلکسی را به خود جلب کند و موفقیت بزرگی در بازار پرچم‌داران اقتصادی به‌دست آورد.

در روزهای گذشته، سامسونگ از پرچم‌داران سری گلکسی S21 رونمایی کرد که نسبت به سری گلکسی S20 قیمت کمتری دارند. طبق پیش‌بینی‌های راس یانگ، سامسونگ با هدف فروش بیشتر گلکسی S21، قیمت این خانواده را نسبت به نسل قبل کاهش داده است و امسال گلکسی نوت ۲۱ را نیز معرفی نخواهد کرد؛ از طرفی قصد ندارد یکباره سری گلکسی نوت را حذف کند. بنابراین، معرفی گلکسی نوت ۲۰FE می‌تواند یک راه‌حل مناسب باشد.

