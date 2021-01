برای سال‌ها، بسیاری از ما از طراحی تکراری و یکنواخت گوشی‌های هوشمند شکایت داشتیم؛ تا اینکه در سال‌های اخیر با ورود گوشی‌های هوشمند تاشو بار دیگر هیجان به این صنعت بازگشت. پس از تلاش‌های جذاب شرکت‌هایی مانند سامسونگ، هواوی، موتورولا و مایکروسافت، گوشی رول شونده ال‌جی که در نمایشگاه CES امسال رونمایی شد نیز به این جذابیت‌ها افزود.

ال‌جی از سال گذشته در تلاش بوده تا با ایجاد تغییرات اساسی در بخش موبایل خود و معرفی محصولات نوآورانه‌ای مانند Velvet و Wing دوباره به دوران اوج خود بازگردد.

با توجه به تمایل شرکت‌ها به استفاده از نمایشگرهای رول شونده در گوشی‌های هوشمند، انتظار می‌رود در سال جاری شاهد حضور گوشی‌های هوشمند مجهز به این نوع نمایشگرها در بازار باشیم. همچنین، توانایی‌های ال‌جی در این حوزه، به‌خصوص معرفی تلویزیون‌های رول شوند و معرفی مدل مفهومی LG Rollable Phone در نمایشگاه CES2021 ما را به معرفی چنین محصولی از سوی کره‌ای‌ها امیدوارتر کرده بود.

البته باید بدانیم که طراحی یک محصول نهایی مقاوم و کاربردی مجهز به این نمایشگرهای رول شونده که قیمت قابل قبولی هم داشته باشد، یک چالش بزرگ برای هر شرکتی محسوب می‌شود. اما همان‌طور که گفتیم، با توجه به آنچه ال‌جی تا به‌حال معرفی کرده بود، بسیاری به تماشای یک محصول نهایی در سال جاری امید دارند.

اما در روزهای گذشته خبری از سوی Korea Herald منتشر شد که می‌گوید گرچه ال‌جی در روز جمعه هفته گذشته اعلام کرد کار بر روی گوشی رول شونده خود را متوقف نکرده است، اما تصمیم برای تولید و عرضه نهایی این محصول هنوز قطعی نشده و ممکن است هر احتمالی به واقعیت تبدیل شود.

آنچه از گزارش خبرگزاری کره‌ای برداشت می‌شود این است که آینده گوشی رول شونده ال‌جی همچنان در هاله‌ای از ابهام است و نمی‌توان به عرضه قطعی آن امیدوار بود.

علاوه بر این گزارش، در چند روز گذشته خبر دیگری نیز منتشر شد که ما را نسبت به آینده گوشی رول شونده ال‌جی ناامیدتر کرد. ال‌جی ممکن است بخش گوشی‌های هوشمند خود را واگذار کند و در حال حاضر ۵ کمپانی مایل به خرید این بخش از کره‌ای‌ها هستند.

گزارش مستقل دیگری به خروج ال‌جی از بازار گوشی‌های پرچم‌دار اشاره داشت که البته باز هم برای طرفداران گوشی رول شونده این شرکت خبر خوبی نخواهد بود. در واکنش به این دو خبر، ال‌جی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد:

مدیریت ال‌جی الکترونیکس به اتخاذ تمامی تصمیمات لازم برای حل چالش‌های کسب‌و‌کار موبایل خود در سال ۲۰۲۱ متعهد است. تا به امروز، هیچ‌ چیز قطعی نشده است.

با توجه به بیانیه این کمپانی و اینکه نمی‌توان پاسخی قطعی درباره آینده بخش موبایل این شرکت از آن دریافت کرد، خوش‌بین بودن به آینده گوشی رول شونده ال‌جی کمی دشوار به‌نظر می‌رسد.

