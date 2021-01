در هفته‌ی گذشته تحلیلگر مشهور محصولات اپل یعنی مینگ چی کو با منتشر کردن گزارشی اطلاعات جدیدی را درباره‌ی نسخه‌ی جدید مک‌پوک پرو ۱۴ اینچ و مک‌بوک پرو ۱۶ اینچ که به احتمال زیاد اواخر امسال شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود، منتشر کرد.

کو در گزارش خود مدعی شده بود که اپل در این مک‌بوک پرو‌های جدید از پورت شارژ MagSafe استفاده خواهد کرد و همچنین تاچ‌بار قرار گرفته در کیبورد این مک‌بوک پرو‌ها را هم با دکمه‌‌های فیزیکی جایگزین می‌کند.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که همانند آیفون‌های ۱۲ جدید این مک‌بوک پرو‌ها دارای طراحی صافی در لبه‌ها هستند و اپل قصد دارد تا برای افزایش قابلیت اتصال لوازم جانبی مختلف، از پورت‌های بیشتری در این مک‌بوک‌ پرو‌های جدید استفاده کند.

با وجود منتشر شدن این اطلاعات جدید توسط کو، این شخص مشخص نکرد که در آینده شاهد استفاده از کدام پورت‌ها در مک‌بوک پرو‌های بعدی هستیم. به‌تازگی گزارشی توسط Mark Gurman در بلومبرگ منتشر شده است که نشان می‌دهد نسل بعدی مک‌بوک پرو‌ها دارای کارت خوان SD برای انتقال عکس‌های گرفته شده از دوربین دیجیتال یا دیگر فایل‌ها است.

او در گزارش خود می‌گوید: «نسل بعدی مک‌بوک پرو به خوبی نشان دهنده‌ی این موضوع است که اپل دوباره به کاربران وفادار مک توجه کرده است. اپل قصد دارد تا کارت خوان SD را به مک‌بوک پور‌های بعدی اضافه کند تا کاربران بتوانند کارت حافظه‌ی دوربین دیجیتال خود را به طور مستقیم به مک‌بوک پرو متصل کنند.»

او در ادامه می‌گوید: «اپل در سال ۲۰۱۶ این قابلیت‌ را از تمامی مک‌بوک‌ پرو‌های خود حذف کرد که باعث ایجاد تعجب و نگرانی بسیاری از عکاسان و سازندگان فیلم شد که به نوعی کاربران اصلی مک‌بوک پرو هستند.»

از سال ۲۰۱۶ به بعد اپل در مک‌بوک پرو‌ها تنها از پورت تاندربولت استفاده کرده است و به همین دلیل عکاسان مجبور شده‌اند که برای اتصال کارت‌ حافظه‌ی SD خود به مک‌بوک پرو از داک یا دانگل رابط استفاده کنند.

در گزارش هفته‌ی پیش مینگ چی کو، او همچنین گفته بود که بسیاری از کاربران به خرید دانگل‌های اضافه برای نسل بعدی مک‌بوک پرو احتیاجی ندارند، در نتیجه ممکن است که کارت خوان SD تنها پورت جدیدی نباشد که شاهد اضافه شدن آن به مک‌بوک پرو‌های بعدی هستیم.

اپل در مک‌بوک پرو معرفی شده در سال ۲۰۱۵ از پورت‌های HDMI و USB-A هم استفاده کرده بود، اما با توجه به حرکت دنیای کامپیوتر به سمت استفاده از پورت USB-C، به طور حتم بازگشت دوباره‌ی این پورت‌ها به مک‌بوک‌ پرو باعث تجعب کاربران خواهد شد.

کو همچنین انتظار دارد که اپل از این مک‌بوک پرو‌های جدید در سه ماه‌ی سوم ۲۰۲۱ رونمایی کند که شامل‌ ماه‌های جولای (تیر) تا سپتامبر (شهریور) است. امسال اپل قصد دارد تا نسخه‌ی ۱۳ و ۱۶ اینچ مک‌بوک پرو را که به‌تریتب در ماه‌ می (اردیبهشت) ۲۰۲۰ و نوامبر (آبان) ۲۰۱۹ معرفی شده‌اند را با نسخه‌ی جدیدتر جایگزین کند.

همان‌گونه که می‌دانید اپل به‌تازگی مدل پایه‌ی مک‌بوک پرو ۱۳ اینچ را به‌روزرسانی کرده و در آن از تراشه‌‌ی جدید M1 استفاده کرده است.

