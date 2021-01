‌به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد در نسخه‌ی بعدی مک‌بوک ایر از نسل بعدی تراشه‌ی اپل سیلیکون و پورت شارژر MagSafe استفاده کند. گزارش‌های جدید همچنین نشان می‌دهند که نسل بعدی مک‌بوک ایر هم سبک‌تر و هم نازک‌تر است.

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بودند که نشان می‌دادند اپل قصد دارد در نسل بعدی مک‌بوک ایر که در سال ۲۰۲۲ عرضه می‌شود از نمایشگر Mini-LED استفاده کند. به‌تازگی گزارشی منتشر شده است که ادعا می‌کند به احتمال زیاد نسل بعدی مک‌بوک ایر زودتر معرفی خواهد شد.

این گزارش همچنین ادعا می‌کند که نسل بعدی مک‌بوک ایر علاوه‌بر نمایشگر Mini-LED دارای طراحی ظاهری جدید است و اپل قصد دارد تا وزن و ابعاد سبک‌ترین مک‌بوک خودش را کاهش دهد.

در این گزارش به این موضوع اشاره شده است که این مدل جدید جایگزین مدل فعلی نخواهد شد و اپل قصد دارد از آن به عنوان گزینه‌ی قدرتمندتر مک‌بوک ایر رونمایی کند.

با وجود اینکه انتظار می‌رفت که این مک‌بوک ایر با نسل بعدی تراشه‌ی اپل سیلیکون در سال ۲۰۲۲ رونمایی شود، اما این گزارش جدید ادعا می‌کند که این احتمال وجود دارد که شاهد رونمایی از این نسخه‌ از مک‌بوک ایر در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ باشیم.

مک بوک ایر دوباره به معیاری برای سنجش دیگر لپ‌تاپ‌ها تبدیل شده است

در این گزارش همچنین آمده است که اپل قصد دارد ابعاد مک‌بوک ایر را هم کاهش دهد. در این گزارش به این موضوع اشاره شده است که اپل می‌خواهد اندازه‌ی نمایشگر ۱۳ اینچی مک‌بوک ایر را حفظ کند اما حاشیه‌های اطراف آن را کاهش دهد. همچنین گزارش‌هایی وجود دارند که ادعا می‌کنند اپل قصد داشته تا تولید نسخه‌ی ۱۵ اینچی از این لپ‌تاپ را مورد بررسی قرار دهد، اما منابعی که نام آن‌ها فاش نشده است ادعا کرده‌اند که اپل از انجام این کار منصرف شده است.

با وجود اینکه در گزارش بلومبرگ صحبتی از نمایشگر Mini-LED نشده است، اما این گزارش جدید هماهنگ با گزارش مینگ چی کو است که می‌گوید اپل از پورت شارژر MagSafe در مک‌‌های بعدی استفاده خواهد کرد. البته باید بگوییم که کو ادعا کرده است که از این پورت تنها در مک‌بوک پرو‌ها استفاده خواهد شد.

پتنت جدید اپل به شارژ کردن بی‌سیم آیفون و اپل واچ با مک‌بوک اشاره می‌کند

منبع: Appleinsider

