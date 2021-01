طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی در مورد گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ منتشر شده است. به نظر می‌رسد امسال به غیر از گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو، شاهد عرضه‌ی مدل ۹ لایت هم خواهیم بود. حالا یکی از افشاگران چینی بخشی از مشخصات دو گوشی وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو را فاش کرده است.

طبق اعلام این افشاگر، هر دو گوشی وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو از نمایشگر حفره‌دار بهره می‌برند. مدل استاندارد با نمایشگر تخت ۶٫۵۵ اینچی به دست کاربران می‌رسد که از رزولوشن FHD و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. از طرف دیگر، وان‌پلاس برای مدل پلاس نمایشگر خمیده در نظر گرفته که اندازه‌ی آن به ۶٫۷۸ اینچ می‌رسد. از دیگر مشخصات این نمایشگر می‌توانیم به رزولوشن QHD+ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز اشاره کنیم. اندازه‌ی حفره‌ی نمایشگر هر دو گوشی ۳.۸ میلی‌متر است که در سمت چپ بخش فوقانی تعبیه شده است.

این دو گوشی مطابق معمول از جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار کوالکام بهره می‌برند و این یعنی کاربران با خرید آن‌ها می‌توانند از اسنپدراگون ۸۸۸ بهره ببرند. طبق اعلام این افشاگر، ظرفیت باتری گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو حدود ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت خواهد بود و از شارژ سریع ۶۵ واتی هم پشتیبانی می‌کنند. در ضمن ظاهرا مدل پرو از شارژ بی‌سیم ۴۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند.

وزن دو گوشی موردنظر کمتر از ۲۰۰ گرم خواهد بود و بدنه‌ی مدل استاندارد و مدل پرو دارای ضخامت ۸ و ۸٫۵ میلی‌متری هستند. در این میان، هنوز در مورد مدل لایت اطلاعات زیادی فاش نشده ولی برخی شایعات از بهره‌گیری این گوشی از تراشه اسنپدراگون ۸۶۵ خبر داده‌اند. البته با توجه به معرفی اسنپدراگون ۸۷۰، بهره‌گیری از این تراشه محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

محصولات برنده و بازنده‌ی وان‌پلاس در سال ۲۰۲۰

منبع: GSM Arena

The post بخشی از مشخصات وان‌پلاس ۹ و وان‌پلاس ۹ پرو فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala