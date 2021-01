از آیفون ۱۳ چه انتظاراتی داشته باشیم؟

با توجه به اینکه سری آیفون ۱۳ سال آینده معرفی می‌شوند، هنوز جزئیات چندانی در مورد آن‌ها فاش نشده است. با این وجود، برخی شایعات در مورد آن‌ها مطرح شده و به همین خاطر تا حدی می‌توانیم به این گوشی‌ها بپردازیم. گفته می‌شود این آیفون‌ها از نظر ظاهری تفاوت چندانی با نسل قبلی خود نخواهند داشت اما در این میان می‌توانیم انتظار ارائه‌ی برخی ویژگی‌های جدید را داشته باشیم. در هر صورت در ادامه به برخی ویژگی‌های مورد انتظار از سری آیفون ۱۳ می‌پردازیم.

حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر

حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر طی چند سال گذشته به طور گسترده در گوشی‌های اندرویدی مورد استفاده قرار گرفته ولی این فناوری هنوز به آیفون‌ها راه پیدا نکرده است. اما حالا طبق برخی شایعات، شاید سری آیفون ۱۳ با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر به دست کاربران برسند. در دوران همه‌گیری کرونا، کاربران آیفون به دلیل استفاده از ماسک و عدم وجود حسگر اثر انگشت، برای آنلاک کردن گوشی‌های خود با مشکلات زیادی مواجه شدند.

اما حالا گفته می‌شود که اپل برای نسل بعدی آیفون‌ها تصمیم دارد در عین حفظ سیستم تشخیص چهره فیس آی‌دی، حسگر اثر انگشت را هم زیر نمایشگر تعبیه کند تا کاربران برای آنلاک کردن گوشی خود دست بازتری داشته باشند.

کاهش اندازه‌ی بریدگی نمایشگر

طی چند سال گذشته، آیفون‌های پرچم‌دار با بریدگی نمایشگر هم‌اندازه به دست کاربران رسیده‌اند. اما حالا به نظر می‌رسد بعد از گذشت چند سال، بالاخره اندازه‌ی این بریدگی تا حدی کاهش پیدا می‌کند. گفته می‌شود این بریدگی طول کمتری خواهد داشت و این موضوع به لطف استفاده از سیستم جدید فیس آی‌دی امکان‌پذیر می‌شود.

افزایش رفرش ریت نمایشگر

نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت ۹۰ و ۱۲۰ هرتز در بین گوشی‌های اندرویدی مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفته‌اند. اگرچه در ابتدا گفته می‌شد سری آیفون ۱۲ با نمایشگر ۱۲۰ هرتز راهی بازار می‌شوند، ولی این موضوع محقق نشد. اما حالا برخی شایعات از بهره‌گیری سری آیفون ۱۳ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز خبر می‌دهند. اگر این اتفاق بیفتد، به معنای دو برابر شدن رفرش ریت نمایشگر این گوشی‌ها نسبت به نسل قبلی است که بدون شک مورد استقبال کاربران قرار می‌گیرد.

حذف پورت شارژ

تصمیم اپل برای حذف شارژر از جعبه‌ی سری آیفون ۱۲ با اعتراضات زیادی همراه شد. اما گفته می‌شود اپل قصد دارد در آینده‌ی نزدیک پورت شارژ را از آیفون‌ها حذف کند. اگر این اتفاق بیفتد، آیفون‌ها فقط با استفاده از شارژر بی‌سیم انرژی موردنظر را تأمین خواهند کرد. گفته می‌شود معرفی شارژرهای مغناطیسی مگ‌سیف هم یک گام در راستای حذف پورت شارژ به حساب می‌آید.

با وجود اینکه احتمال حذف پورت شارژ از سری آیفون ۱۳ چندان بالا نیست، ولی این احتمال وجود دارد. با توجه به اینکه فقط بخش محدودی از کاربران از شارژ بی‌سیم استفاده می‌کنند، آیفون‌های بدون پورت به احتمال زیاد همراه با شارژر بی‌سیم عرضه خواهند شد. روی هم رفته در رابطه با این موضوع طی ماه‌های آینده جزئیات بیشتری مطرح خواهد شد.

بهبود دوربین

برخی شایعات از استفاده از سنسور بزرگ‌تر برای آیفون ۱۳ پرو و ۱۳ پرو مکس خبر می‌دهند ولی مشخص نیست که سنسور کدامیک از دوربین‌های سه‌گانه بزرگ‌تر می‌شود. همچنین قابلیت حرکت سنسور برای کاهش لرزش هم احتمالا به مدل‌های ارزان‌تر این خانواده راه پیدا می‌کند که منجر به بهبود کیفیت عکس در محیط‌های کم‌نور می‌شود.

مینگ چی کو، مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل، اعلام کرده که دوربین اولترا واید مدل‌های پرو آیفون ۱۳ به لطف افزایش گشودگی دیافراگم می‌توانند نور بیشتری را راهی سنسور کنند و در نتیجه قادر به ثبت عکس‌های بهتری خواهند بود.

از دیگر شایعات مطرح شده می‌توانیم به استفاده از دوربین پریسکوپی اشاره کنیم. همچنین به احتمال زیاد تمام مدل‌های آیفون ۱۳ مجهز به سنسور LiDAR هستند.

منبع: Slash Gear

