کوالکام اواخر سال گذشته از پردازنده‌ی قدرتمند و پرچم‌دار خود تحت عنوان اسنپدراگون ۸۸۸ رونمایی کرد. پردازنده‌ای که مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری است و توان پردازشی و گرافیکی بسیار بالایی نیز دارد. اما شرکت فقط به داشتن یک پردازنده‌ی قدرتمند راضی نبود و اینطور شد که به‌تازگی از اسنپدراگون ۸۷۰ نیز به عنوان پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی خود رونمایی کرد. از آن جایی که گفته می‌شود این پردازنده توان بسیار بالایی دارد تصمیم گرفتیم این دو را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم تفاوت آن‌ها در چیست.

بعد از اینکه سامسونگ از اگزینوس ۱۰۸۰ به عنوان پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی خود رونمایی کرد، انتظار می‌رفت کوالکام نیز رقیب قدرتمندی را برای آن عرضه کند. این اتفاق در سال گذشته رخ نداد اما اخیرا شاهد رونمایی از اسنپدراگون ۸۷۰ بودیم که اگرچه لیتوگرافی مشابهی با اگزینوس ۱۰۸۰ ندارد اما می‌تواند از لحاظ سخت‌افزاری در همان حد و اندازه‌ها ظاهر شود.

پردازنده‌ی جدید کوالکام از لحاظ قدرت سخت‌افزاری بیشتر به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس شباهت دارد و قرار است در پرچم‌دارهای مقرون به صرفه‌ی شرکت‌هایی نظیر موتورولا، وان‌پلاس، اوپو، ویوو و حتی شیائومی مورد استفاده قرار گیرد. سال گذشته شرکت‌ها نسخه‌ی ارزان قیمت پرچم‌دار خود را به پردازنده‌‌ای مشابه آنچه که در پرچم‌دارها بکار رفته بود مجهز می‌کردند تا از لحاظ پردازشی تفاوتی بین آن‌ها نباشد و این یک نکته‌ی بسیار مثبت به حساب می‌آمد. اما امسال به نظر می‌رسد چیپ مخصوصی برای این محصولات در نظر گرفته شده. بنابراین جالب خواهد بود ببینیم تفاوت عملکرد آن‌ها در چه سطحی است.

در این مقایسه علاوه بر اسنپدراگون ۸۸۸ و اسنپدراگون ۸۷۰، نماینده‌ی قدرتمند سال گذشته یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را هم خواهیم داشت تا ببینیم نماینده‌ی جدید تا چه حدی به آن شباهت دارد.

نام پردازنده اسنپدراگون ۸۸۸ اسنپدراگون ۸۷۰ اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس تعداد و نوع هسته ۸ هسته (۱ + ۳ + ۴) یک هسته از نوع Cortex-X1 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز – سه هسته از نوع Cortex-A78 با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز – چهار هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز ۸ هسته (۱ + ۳ + ۴) یک هسته از نوع Cortex-A77 با فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز – سه هسته از نوع Cortex-A77 با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز – چهار هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز ۸ هسته (۱ + ۳ + ۴) یک هسته از نوع Cortex-A77 با فرکانس ۳.۱ گیگاهرتز – سه هسته از نوع Cortex-A78 با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز – چهار هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز پردازشگر گرافیکی آدرنو ۶۶۰ آدرنو ۶۵۰ آدرنو ۶۵۰ لیتوگرافی ۵ نانومتری ۷ نانومتری ۷ نانومتری DSP (پردازشگر سیگنال دیجیتال) Hexagon 780 Hexagon 698 Hexagon 698 فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه – ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه – ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه – ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه پخش ویدیو ۸K (سرعت نامشخص) – ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه ۸K (سرعت نامشخص) – ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه ۸K (سرعت نامشخص) – ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه فناوری شارژ Quick Charge 5 +Quick Charge 4 +Quick Charge 4 مودم X60 LTE/5G (یکپارچه) با سرعت دانلود ۷۵۰۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود ۳۰۰۰ مگابیت بر ثانیه X55 LTE/5G (خارجی) با سرعت دانلود ۷۵۰۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود ۳۰۰۰ مگابیت بر ثانیه X55 LTE/5G (خارجی) با سرعت دانلود ۷۵۰۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود ۳۰۰۰ مگابیت بر ثانیه قابلیت‌های دیگر پشتیبانی از بلوتوث ۵.۲ – پشتیبانی از وای‌فای ۶E، وای‌فای ۶ و وای‌فای ۵ پشتیبانی از بلوتوث ۵.۱ – پشتیبانی از وای‌فای ۶ و وای‌فای ۵ پشتیبانی از بلوتوث ۵.۱ – پشتیبانی از وای‌فای ۶ و وای‌فای ۵

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، اسنپدراگون ۸۷۰ در واقع همان ۸۶۵ پلاس است که هسته‌ی بزرگ آن فرکانس بیشتری دارد. بنابراین باید گفت این پردازنده اگرچه اخیرا معرفی شده اما اصلا جدید نیست و از همان هسته‌های قدیمی Cortex-A77 بهره می‌برد. در حالی که اسنپدراگون ۸۸۸ از هسته‌های Cortex-A78 بهره می‌برد که حدودا ۳۰ درصد بهتر از A77 هستند. به این هسته‌های قدرتمند اما Cortex-X1 را هم باید اضافه کرد تا متوجه قدرت بسیار بالاتر پردازنده‌ی پرچم‌دار شد. اگرچه این هسته از Cortex-A77 فرکانس کمتری دارد اما معماری جدیدی که دارد باعث می‌شود در کل قدرت و سرعت بیشتری را ارائه دهد.

متاسفانه اسنپدراگون ۸۷۰ حتی در بخش گرافیک هم پیشرفت خاصی نداشت و به همان آدرنو ۶۵۰ موجود در نماینده‌های سال گذشته مجهز شده. البته این گرافیک توان بسیار بالایی دارد اما خب در مقایسه با آدرنو ۶۶۰ ضعیف‌تر است. در بخش‌هایی نظیر گیمینگ، پردازش تصویر و هوش مصنوعی نیز اسنپدراگون ۸۸۸ با اختلاف دست بالا را دارد. با این حال از آن جایی که اسنپدراگون ۸۷۰ در واقع همان پردازنده‌ی پرچم‌دار سال گذشته است، از قابلیت‌های خوبی نظیر پشتیبانی از ضبط ویدیوی ۸K، پشتیبانی از طول موج میلی‌متری و فرکانس زیر ۶ گیگاهرتز شبکه‌ی ۵G و … نیز بهره می‌برد تا در عین قدیمی بودن، بسیار قدرتمند باشد.

اما انتظاری که از کوالکام داشتیم این بود که حداقل مودم ۵G این محصول را به صورت یکپارچه طراحی می‌کرد. این موضوع باعث می‌شد در مصرف انرژی تا حد زیادی صرفه‌جویی شود و پرچم‌داران مقرون به صرفه‌ی امسال عملکرد خوبی در بخش باتری از خود به نمایش بگذارند. اما متاسفانه اینطور نشد و کوالکام این پردازنده را مانند پرچم‌دارهای سال گذشته با مودم ۵G خارجی طراحی کرد. همچنین قابلیت‌هایی نظیر Quick Charge 5، بلوتوث ۵.۲ و پشتیبانی از وای‌فای ۶E نیز در این پردازنده دیده نمی‌شود.

بنابراین سوالی که پیش می‌آید، تفاوت عملکرد این پردازنده به نسبت پرچم‌دارهایی است که سال گذشته راهی بازار شدند. همانطور که در بالا اشاره شد، اسنپدراگون ۸۷۰ در واقع همان اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس با کمی فرکانس بیشتر است. در واقع می‌توان گفت این پردازنده به خودی خود، مدل پلاس ۸۶۵ پلاس است اما تنها ۳.۲ درصد قدرت بیشتری دارد که اصلا این موضوع به چشم نمی‌آید.

اما نکته‌ی مهم اینجاست که در سال ۲۰۲۰، پرچم‌داران زیادی با اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس راهی بازار نشدند و شرکت‌ها غالبا از ۸۶۵ در گوشی‌های خود استفاده کردند. با در نظر گرفتن این موضوع که مدل پلاس حدودا ۱۰ درصد از لحاظ پردازشی و گرافیکی بهتر از مدل استاندارد بود، می‌توان نتیجه گرفت اسنپدراگون ۸۷۰ به نسبت بسیاری از پرچم‌دارهای سال گذشته که به ۸۶۵ مجهز می‌شدند، عملکرد نسبتا بهتری دارد. هرچند این اختلاف اصلا قابل مقایسه با بهبود عملکرد ۳۰-۴۰ درصدی اسنپدراگون ۸۸۸ به نسبت نسل قبل نیست.

اینکه بگوییم گوشی‌هایی با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ ارزش خرید دارند یا خیر بسیار زود است چرا که قضاوت یک گوشی تنها بر اساس پردازنده کاملا اشتباه است. باید دید عملکرد این پردازنده در دنیای واقعی چگونه است و گوشی‌های مجهز به آن با محصولاتی که به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز می‌شوند چقدر اختلاف قیمت دارند. چرا که پرچم‌دار امسال کوالکام آنقدر نقاط قوت دارد که کاربر اندکی هزینه‌ی بیشتر برای آن متحمل شود.

اما نکته‌ای که حتما باید به آن توجه داشته باشید این است که اگر از گوشی‌های پرچم‌دار سال گذشته استفاده می‌کنید، حتی آن دسته از پرچم‌دارهایی که به اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز شده‌اند، به امید بهره‌مندی از قدرت پردازشی و گرافیکی بسیار بیشتر ۸۷۰، گوشی‌های مجهز به این پردازنده را خریداری نکنید چرا که همان گوشی‌های پرچم‌دار سال گذشته در واقع قدرت و کیفیت نسبتا مشابهی را در اختیارتان قرار می‌دهند. حتی از لحاظ مصرف انرژی هم پیشرفتی را حس نخواهید کرد چون نه فناوری ساخت تغییری داشته و نه مودم ۵G به صورت یکپارچه طراحی شده.

با این حال اسنپدراگون ۸۷۰ اگر با سیاست قیمت‌گذاری هوشمندانه‌ی شرکت‌ها همراه شود، قطعا می‌تواند گزینه‌ی هیجان‌انگیزی در سال پیش رو باشد. گوشی‌های مجهز به این پردازنده قرار است پرچم‌دار مقرون به صرفه باشند. مشخص نیست قیمتی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود دقیقا چقدر است اما اگر این محصولات در محدوده‌ی قیمتی ۷۰۰-۶۰۰ دلار قرار بگیرند، به نظر می‌رسد ارزش خرید آن‌ها از پرچم‌داران ۱۰۰۰ دلاری سال گذشته بیشتر باشد. حتی اگر پرچم‌دارها قابلیت بیشتری داشته باشند.

اما اگر قیمت بالا که یکی از نقطه‌ ضعف‌های اصلی پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس به حساب می‌آمد در اسنپدراگون ۸۷۰ هم وجود داشته باشد، شاید بهتر باشد کاربر خرید گزینه‌ای قدیمی اما با قابلیت بیشتر را در نظر بگیرد. هرچند در این بین، قیمت پرچم‌داران مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ را هم حتما باید زیر نظر داشت چرا که به نظر می‌رسد شرکت‌های زیادی برای جلب رضایت کاربران، قیمت گوشی‌های خود را کاهش می‌دهند. حتی مدل‌هایی با پردازنده‌ی پرچم‌دار.

با این حال سال ۲۰۲۱ به‌تازگی آغاز شده و راه درازی پیش روی سازندگان گوشی‌های هوشمند قرار دارد. انتظار می‌رود حالا که سامسونگ قیمت گوشی‌های پرچم‌دار خود را با اعمال یک سری سیاست‌های هوشمندانه کاهش داد، باقی شرکت‌ها نیز همین کار را انجام دهند تا سال ۲۰۲۱ برای کاربرانی با بودجه‌ی محدود هم سال خوبی باشد.

منبع: Android Authority

The post مقایسه‌ی پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ با اسنپدراگون ۸۷۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala