خروج LG از بازار موبایل؛ اقدامی درست یا اشتباه؟

روزی روزگاری شرکت LG در بازار موبایل حرف زیادی برای گفتن داشت و برخی از گوشی‌های این شرکت در فهرست بهترین گوشی‌های عرضه شده قرار می‌گرفتند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به گوشی‌های پرچم‌دارای مانند G2 اشاره کنیم و از طرف دیگر گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای مانند Optimus G رقیب قدری برای گوشی‌های دیگر شرکت‌ها محسوب می‌شدند. تقریبا هر گوشی هوشمندی که در آن دوران توسط LG ساخته شده را انتخاب کنید، با سه نکته مواجه می‌شوید؛

بدنه‌ی این گوشی بسیار مستحکم است.

گوشی مذکور سرعت بالایی دارد.

رابط کاربری آن اصلا خوب نیست.

حالا به نظر می‌رسد LG بالاخره می‌خواهد بخش موبایل خود را تعطیل کند زیرا گوشی‌های این شرکت فروش چندانی ندارند. در این رابطه گزارش‌های زیادی منتشر شده و حتی به نظر می‌رسد یکی از شرکت‌های ویتنامی برای خرید آن اظهار تمایل کرده است. هر اتفاقی که بیفتد، واضح است که دیگر بخش موبایل LG به آخر خط رسیده است.

دوام در بازار موبایل کار بسیار سختی است. اگرچه در این بازار چندین شرکت مختلف حضور دارند، اما در نهایت در بازار جهانی اکثریت کاربران فقط به گوشی‌های ساخت شرکت‌هایی مانند سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی اعتماد می‌کنند. شرکت LG هم بعد از سال‌ها تلاش برای افزایش سهم بازار گوشی‌های خود، بالاخره شکست را پذیرفته و می‌خواهد از این بازار خارج شود.

شرکت LG به‌عنوان تولیدکننده‌ی گوشی در وضعیت فعلی بازار فقط در صورتی می‌تواند با رقبای قدر خود رقابت کند که با از دست دادن حجم عظیمی از سرمایه‌ی خود مشکلی نداشته باشد. برخی از شرکت‌ها به دلایل مختلف با کاهش نقدینگی در این بازار مشکل چندانی ندارند. به‌عنوان مثال گوشی‌های پیکسل نه‌تنها سود چندانی برای گوگل به ارمغان نمی‌آورند، بلکه گاهی اوقات ضررده هم می‌شوند ولی این شرکت به هر دلیلی به ساخت آن‌ها ادامه می‌دهد. وان‌پلاس هم اگر در یک بخش ضرر کند، از طریق ارائه‌ی وسایل جانبی می‌تواند بخشی از این ضررها را جبران کند.

شرکت LG هم می‌تواند در چنین مسیری حرکت کند. یعنی از طریق فروش تلویزیون، ماشین لباس‌شویی و دیگر لوازم خانگی سود زیادی به دست آورد و بخشی از آن را برای گوشی‌های هوشمند خود هزینه کند. اما در نهایت رها کردن بخش موبایل و تمرکز بر دیگر قسمت‌های این شرکت یک اقدام منطقی محسوب می‌شود زیرا درآمد زیادی را برای LG به ارمغان می‌آورند. گوشی‌هایی مانند LG وینگ اگرچه نوآورانه هستند، اما محصولات نوآورانه لزوما درآمد زیادی را راهی خزانه‌ی شرکت‌ها نمی‌کنند.

LG مانند تمام شرکت‌هایی که در شکل دادن به اندروید دست داشته‌اند، با ایده‌های عجیب و غریب خود این اکوسیستم را بهتر کرده است. نمایشگرهای سه‌بعدی در گوشی، گوشی‌های گیمینگ با تراشه‌های انویدیا و نرم‌افزاری که هنگام بازی بیشتر بخش‌های موبایل را غیرفعال می‌کند، همگی تعدادی از ایده‌های LG هستند. این شرکت اخیرا روند نوآوری را دوباره در پیش گرفته و به غیر از گوشی با نمایشگر چرخنده، قرار است از گوشی رول شونده هم رونمایی کند که معلوم نیست که آیا معرفی می‌شود یا نه.

باید خاطرنشان کنیم اولین نسل گوشی گلکسی نوت سامسونگ نمایشگر غول‌پیکری داشت و بسیاری از کاربران می‌گفتند که کمتر کسی به قلم استایلوس نیاز دارد. همچنین گوشی‌های تاشو هم از نظر دوام حرفی برای گفتن نداشتند و با مشکلات زیادی راهی بازار شدند. ما به شرکت‌هایی مانند LG و سامسونگ نیاز داریم که ایده‌های عجیب و غریب را امتحان کنند زیرا با این کار برخی ایده‌های فوق‌العاده پیدا می‌شوند.

چنین ایده‌هایی هیچ‌وقت از جانب اپل عملی نخواهد شد زیرا این شرکت فکر می‌کند افزودن یک سنسور قدیمی به ماژول دوربین به اندازه‌ی کافی خلاقانه و نوآورانه است. اپل رویکرد به شدت محافظه‌کارانه‌ای دارد اما سامسونگ‌ها و LG این طور نیستند.

روی هم رفته هنوز معلوم نیست که چه زمانی و چطور بخش موبایل LG تعطیل می‌شود، اما دیر یا زود این اتفاق می‌افتد و تعطیلی آن به ضرر اکوسیستم اندروید و در کل حوزه‌ی موبایل خواهد بود.

