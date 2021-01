به نظر می‌رسد که اپل در حال آماده شدن برای حذف پورت لایتنینگ از آیفون‌های بعدی است. اگر این اتفال رخ بدهد تکلیف میلیارد‌ها لوازم جانبی که اکنون وجود دارند چه می‌شود؟

همان‌گونه که می‌دانید سیاست شرکت اپل به‌گونه‌ای است که این شرکت همیشه به‌دنبال راه‌هایی برای خلاص شدن از دست پورت‌های غیرضروری است و به‌ نظر می‌رسد که اکنون نوبت به حذف پورت لایتنینگ در لیست اپل رسیده است.

از خیلی از جهت‌ها انجام این کار توسط اپل و حذف پورت لایتنینگ از آیفون‌های بعدی منطقی به نظر می‌رسد. به عنوان نمونه وجود این پورت فضایی از فضای داخلی آیفون را به خود اختصاص داده و همچنین به دلیل اینکه وجود این پورت یک حفره را در آیفون ایجاد کرده است آب یا دیگر مایعات و جرم‌ها می‌توانند وارد آیفون شوند.

علاوه‌بر این، حذف این پورت باعث می‌شود که یک قسمت از آیفون‌ها که به هر حال احتمال خرابی و فرسودگی آن در اثر استفاده وجود دارد، هم از آیفون حذف شود. به طور حتم انجام این کار مزیت‌هایی را برای اپل خواهد داشت.

با وجود این مزیت‌ها برای اپل، اما مزیت انجام این کار برای کاربران چه خواهد بود؟ کاربرانی که مبلغ بالایی را برای خرید آیفون اپل پرداخته‌اند یا بهتر است بپرسیم که زندگی بعد از حذف پورت لایتنینگ چگونه خواهد شد؟

بدون شک بعد از حذف پورت لایتنینگ توسط اپل تمامی لوازم جانبی که شما آن‌ها را با استفاده از این پورت به آیفون متصل می‌کنید به زباله‌های الکترونیکی تبدیل خواهند شد. البته این لوازم جانبی که کم هم نیستند عبارتند از انواع کابل‌ها، شارژر‌ها، مموری کارت‌های خارجی، داک‌ها، دوربین‌های مادون قرمز و ابزار‌های کنترل کننده‌ی پهباد‌ها و ربات‌ها.

به طور حتم تصور اینکه چه تعداد لوازم جانبی مخصوص پورت لایتنینگ هم اکنون در جهان وجود دارد بسیار سخت است. اما نگاهی به زندگی کاربران نشان می‌دهد که هر کاربر تعداد بسیار زیادی از این لوازم جانبی را هم اکنون در اختیار دارد و از آن‌ها استفاده می‌کند. بدون شک حذف کردن پورت لایتنینگ از آیفون به یک‌باره حجم بسیار زیادی از زباله‌های الکترونیک را ایجاد خواهد کرد و اپل به‌خوبی از این موضوع مطلع است.

حذف درگاه لایتنینگ از آیفون برای گوشی‌های اندرویدی چه معنایی خواهد داشت؟

اگر این سوال برای شما پیش آمده است که ما چگونه مطمئن هستیم که اپل از این موضوع آگاه است باید بگوییم که در سال گذشته و در همین زمان‌ها، اپل برای دفاع از خود در برابر European Commission برای جایگزینی پورت لایتنینگ با USB-C گفت که انجام ناگهانی این کار باعث ایجاد مقدار بی‌سابقه‌ای از زباله‌های الکترونیک می‌شود و باعث به وجود آمدن مشکلات و اختلال‌هایی در صد‌ها میلیون دستگاه و لوازم جانبی خواهد شد که هم اکنون کاربران اروپایی در حال استفاده از آن‌ها هستند.

هم اکنون مطمئن هستیم که انجام این کار باعث تولید مقدار قابل توجهی زباله‌ی الکترونیکی می‌شود اما اپل در این سال‌ها چه کار‌هایی را انجام داده و چه تغییراتی را ایجاد کرده است؟

با وجود اینکه نمی‌توان به صورت قطعی گفت، اما اپل هم اکنون شارژر‌های بدون سیمی را هم برای آیفون ساخته است، شاید این شرکت قصد دارد از این شارژر‌های بدون سیم به عنوان پلی برای گذر به دوران بعد از حذف پورت لایتنینگ استفاده کند. بدون شک انجام این کار و راه حل ارائه شده توسط اپل ارزان نخواهد بود.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که به دلیل اینکه عمر گوشی‌های آیفون زیاد است، اپل خواهد گفت که انجام این کار باعث نمی‌شود که تمامی این لوازم جانبی به یک‌باره تبدیل به لوازم بی‌مصرفی شوند. البته تجربه‌ی کاربران نشان می‌دهد که با وجود اینکه عمر آیفون‌ها بالاست، اما لوازم جانبی این گوشی‌ به اندازه‌ی خود آیفون بادوام نیستند.

هر آنچه درباره‌‌ی بازیافت زباله باید بدانید

اپل همچنین ممکن است ادعا کند که پیامد‌های انجام این کار و حذف پورت لایتنینگ در آینده تمامی این زباله‌های الکترونیک ایجاد شده را خنثی خواهد کرد، البته بسیاری از افراد این ادعای اپل را قبول نخواهد کرد. یک نکته‌ای دیگر این است که شارژر‌های بدون سیم موجود باعث هدر رفتن انرژی الکتریکی می‌شوند و این شارژ‌ها نمی‌توانند که بازدهی همانند شارژر‌های سیمی داشته باشند.

علاوه‌بر این‌ها، بسیاری از کاربران نگران این موضوع هستند که نتوانند بدون استفاده از پورت لایتنینگ آیفون خود در حالت ریکاوری قرار دهند که انجام این کار باعث می‌شود در صورت وجود مشکل مجبور شوند تا به اپل استور مراجعه کنند. البته یکی دیگر از نکته‌های مثبت انجام این کار این است که انجام این کار باعث افزایش مقاوت آیفون در برابر جیلبریک و یا دسترسی به اطلاعات آیفون بدون اجازه‌ی صاحب آیفون خواهد شد.

در نهایت باید بپرسیم که نظر شما درباره‌ی حذف پورت لایتنینگ از آیفون‌های بعدی چیست؟

زباله‌های فضایی در روز هم قابل ردیابی شدند

