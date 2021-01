به‌تازگی اطلاعات جدیدی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی اپل از قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID در نسخه‌ی بعدی آی‌مک که دارای طراحی جدیدی است، استفاده نخواهد کرد.

با وجود اینکه پیش‌تر گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از Face ID در نسل بعدی آی‌مک‌ منتشر شده بود، اما گزارش‌های جدید ادعا می‌کند احتمال اینکه این قابلیت‌ را در آی‌مک‌های ۲۰۲۱ ببینیم بسیار کم است.

بلومبرگ گزارش داده است که با وجود اینکه اپل قصد دارد از قابلیتی مشابه‌ی Face ID استفاده شده در آیفون، در آی‌مک استفاده کند، اما شاهد استفاده از این قابلیت در به‌روزرسانی بعدی آی‌مک نخواهیم بود.

این اطلاعات جدید که از منابع ناشناسی بدست آمده‌ است همچنین نشان می‌دهد که به احتمال زیاد اپل از این قابلیت در نسل دوم آی‌مک با طراحی جدید استفاده خواهد کرد. با وجود اینکه در گذشته پیش‌بینی شده بود که اپل قصد دارد از قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID در مک‌بوک پرو هم استفاده کند، اما بلومبرگ جزئیات دیگری را در رابطه با این موضوع منتشر نکرده است.

در این گزارش جدید همچنین آمده است که اپل قصد دارد در آی‌مکی که در سال ۲۰۲۱ معرفی می‌شود از طراحی جدیدی استفاده کند که مشابه طراحی مانیتور Pro Display XDR است. با توجه به این موضوع انتظار داریم که نمایشگر به کار رفته در آی‌مک بعدی دارای حاشیه‌های اندکی باشد.

همچنین گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که در آی‌مک بعدی دیگر از حاشیه‌ی بزرگ معروف قرار گرفته در زیر نمایشگر آی‌مک خبری نخواهد بود و این آی‌مک در مقایسه با نسل‌های قبلی خود دارای طراحی صاف‌تری است.

اپل در حال توسعه‌ی آی‌مک با طراحی جدید و مک پرو با ابعاد کوچکتر است

