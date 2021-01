نخستین تصاویر رندر نسل جدید سونی اکسپریا کامپکت منتشر شد

به نظر می‌رسد سونی می‌خواهد سری گوشی‌های اکسپریا کامپکت را احیاء کند. یکی از افشاگران مشهور که با نام کاربری OnLeaks در توییتر حضور دارد، نخستین تصاویر رندر و بخشی از مشخصات نسل جدید اکسپریا کامپکت را فاش کرده است.

سونی در سال ۲۰۱۴ اولین مدل سری اکسپریا کامپکت را به نام اکسپریا Z1 کامپکت با نمایشگر ۴٫۳ اینچی معرفی کرد. طی چند سال بعدی هم چند مدل این سری به دست کاربران رسیدند. در سال ۲۰۱۸ آخرین مدل این خانواده به نام اکسپریا XZ2 کامپکت معرفی شد که از نمایشگر ۵ اینچی بهره می‌برد. اما حالا به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک مدل ۵٫۵ اینچی این سری راهی بازار خواهد شد که این یعنی علی‌رغم داشتن اندازه‌ی بزرگ‌تر نسبت به نسل‌های قبلی، همچنان در مقایسه با بیشتر گوشی‌های اندرویدی اندازه‌ی بسیار کوچک‌تری دارد.

بر اساس تصاویر رندر منتسب به این گوشی، شاهد حاشیه‌های نمایشگر نسبتا بزرگی هستیم. همچنین می‌توانیم به بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل اشاره کنیم که درون آن دوربین ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است. در پنل پشتی هم دوربین دوگانه توجه را جلب می‌کند که ظاهرا دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۳ مگاپیکسلی است. همچنین در بدنه‌ی این گوشی جک هدفون هم دیده می‌شود.

هنوز در مورد دیگر مشخصات این گوشی مانند مقدار حافظه رم و تراشه جزئیاتی منتشر نشده است. در نگاه اول، شاهد طراحی قدیمی این گوشی هستیم و بنابراین احتمالا همراه با سخت‌افزار نسبتا ضعیفی راهی بازار می‌شود.

در اواخر ۲۰۱۸، گزارش‌هایی مبنی بر عرضه‌ی اکسپریا XZ4 کامپکت منتشر شد ولی این گوشی هیچوقت به دست کاربران نرسید. در اوایل ۲۰۱۹، نائب رئیس بخش بازاریابی موبایل سونی اعلام کرد که کاربران به نمایشگرهای بزرگ‌تر علاقه دارند. حالا اگر این گزارش و تصاویر رندر صحت داشته باشند، به نظر می‌رسد سونی نظر خود را تغییر داده است. باید ببینیم آیا این گوشی می‌تواند مورد توجه کاربران قرار بگیرد یا نه.

منبع: Android Authority

