سامسونگ مدتی قبل اعلام کرد که نسل بعدی تراشه‌ی پرچم‌دار اگزینوس از پردازنده‌ی گرافیکی AMD بهره خواهد برد. گفته می‌شد این پردازنده در سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۲ همراه با گلکسی S22 به دست کاربران می‌رسد. اما حالا طبق شایعاتی جدید، به نظر می‌رسد تراشه‌های اگزینوس مجهز به گرافیک AMD بسیار زودتر از انتظار راهی بازار خواهند شد.

سامسونگ و AMD در سال ۲۰۱۹ قرارداد همکاری امضا کردند. حالا به گفته‌ی یکی از معروف‌ترین افشاگران که با نام کاربری Ice Universe در توییتر فعالیت می‌کند، تراشه‌های اگزینوس دارای پردازنده‌ی گرافیکی AMD در سه‌ماهه‌ی دوم یا سوم ۲۰۲۱ معرفی خواهند شد. بنابراین این احتمال وجود دارد که گلکسی زد فولد ۳ با چنین تراشه‌ای در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار بگیرد. با این حال، این افشاگر همچنین اشاره کرده که احتمال تغییر چارچوب زمانی معرفی این تراشه‌های اگزینوس وجود دارد.

روی هم رفته طی سال‌های گذشته، تراشه‌های اگزینوس سامسونگ به دلیل مصرف انرژی بالا و مدیریت ضعیف گرما مورد انتقاد گسترده‌ای قرار گرفته‌اند. سامسونگ هم در واکنش به این انتقادات، تیم طراحی هسته‌های پردازشی را منحل کرد و در عوض به بهره‌گیری از معماری هسته‌های طراحی شده توسط ARM روی آورده است. همچنین برای غلبه بر یکی دیگر از نقاط ضعف خود یعنی پردازنده‌ی گرافیکی، این شرکت از تخصص AMD در حوزه‌ی گرافیک بهره خواهد برد.

به نظر می‌رسد جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار سامسونگ یعنی اگزینوس ۲۱۰۰ رقیب قدری برای اسنپدراگون ۸۸۸ محسوب می‌شود. ولی عملکرد پردازنده‌ی گرافیکی آن جایی بین اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس و ۸۸۸ قرار دارد. گفتنی است سامسونگ قصد دارد تعداد بیشتری از تراشه‌های اگزینوس را در اختیار دیگر شرکت‌ها قرار دهد و به عنوان مثال گوشی‌های ویوو X50 و X50 پرو از اگزینوس ۱۰۸۰ بهره می‌برند.

