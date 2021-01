به گزارش خبرگزاری کره‌ای ETNews، سامسونگ برای نسل بعدی ساعت هوشمند خود که گلکسی واچ ۴ یا گلکسی واچ اکتیو ۳ نام دارد، احتمالا قابلیت اندازه‌گیری قند خون را ارائه می‌دهد.

این قابلیت جدید برای افراد مبتلا به بیماری دیابت اهمیت زیادی دارد و به لطف این مشخصه می‌توانند مرتبا سطح قند خون خود را اندازه‌گیری کنند. گفته می‌شود این ساعت هوشمند برای انجام چنین کاری از سنسور اپتیکال استفاده می‌کند و دیگر نیازی به استفاده از نمونه‌های خون بیمار ندارد. بسیاری از ساعت‌های هوشمند از جمله گلکسی واچ ۳ از چنین روشی برای اندازه‌گیری اکسیژن خون استفاده می‌کنند.

سامسونگ مدتی است که بر روی روش‌های غیر تهاجمی برای اندازه‌گیری قند خون کار می‌کند. سال گذشته، این شرکت راهکاری برای نظارت بر سطح گلوکز خون با استفاده از روشی به نام طیف‌سنجی رامان توسعه داد. این فرایند از لیزر برای شناسایی ترکیب شیمیایی استفاده می‌کند و به گفته‌ی سامسونگ بالاترین دقت پیش‌بینی را در میان روش‌های غیرتهاجمی ارائه می‌دهد.

اخیرا یک سیستم طیف‌سنجی مشابه بر روی مدل اولیه‌ی یک ساعت هوشمند در نمایشگاه CES 2021 ارائه شده است. این ساعت که توسط یک استارت‌آپ ژاپنی به نام Quantum Operations ساخته شده، تنها در عرض ۲۰ ثانیه می‌تواند میزان قند خون را شناسایی کند.

اگر این قابلیت به نسل جدید گلکسی واچ راه پیدا کند، احتمالا مورد استقبال گسترده‌ی بیماران مبتلا به دیابت قرار می‌گیرد. بر اساس آخرین یافته‌های مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا موسوم به CDC، یک نفر از هر ۱۰ آمریکایی مبتلا به دیابت و از هر سه آمریکایی یک نفر مبتلا به پیش‌دیابت است.

در گزارش ETNews آمده که سامسونگ در رویداد Unpacked بعدی خود از سه ساعت هوشمند رونمایی می‌کند. مشخص نیست که آیا تمام این ساعت‌ها از توانایی پایش گلوکز خون بهره می‌برند یا نه اما به احتمال زیاد این ویژگی مختص ساعت هوشمند پرچم‌دار سامسونگ خواهد بود.

