از نظر من جست‌وجو و خواندن اخبار درباره‌ی شایعه‌های منتشر شده راجع به مک کاری است که هیچ سودی را برای شما ندارد. نگاهی به این شایعه‌ها نشان می‌دهد که همان اندازه‌ که این شایعه‌های اطلاعات درستی را درباره‌ی محصولات بعدی منتشر می‌کنند، به همان اندازه‌ هم دارای اطلاعات نه‌چندان درست و بعضی وقت‌ها نشان دهنده‌ی آرزو‌ها هستند. با این وجود بازهم گاهی ارزشش را دارد که به این شایعه‌ها توجه کنیم و به آن‌ها بپردازیم.

درست بعد از تمام شدن CES 2021 هم Mark Gurman در بلومبرگ و هم تحلیلگر مشهور محصولات اپل مینگ چی کو ادعاهایی را راجع به مک‌‌بوک پرو‌های بعدی که در سال ۲۰۲۱ عرضه می‌شوند، عنوان کردند. بدون شک مطرح شدن این موضوع که اپل قصد دارد از دو مک‌بوک پرو ۱۴ اینچ و ۱۶ اینچ با تراشه‌ی ساخت خودش رونمایی کند کسی را شوکه نخواهد کرد. حتی مطرح شدن این موضوع که در این مک‌بوک‌های پرو دیگر خبری از تاچ‌بار در کیبورد هم نخواهد بود، زیاد باعث تعجب نشد.

اما یکی از نکته‌های قابل توجه در این شایعه‌ها، حداقل برای طرفدارن وفادار مک‌بوک پرو، این بود که اپل دوباره می‌خواهد از پورت شارژر MagSafe در این مک‌بوک‌ها استفاده کند و ممکن است دوباره شاهد بازگشت این پورت خاص آهن‌ربایی که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ در مک‌بوک‌ها بود، به این لپ‌تاپ‌ها باشیم.

در سال ۲۰۱۵ بود که اپل از مک‌بوک ۱۲ اینچی رونمایی کرد. برخلاف دیگر مک‌بوک‌های تولیدی اپل، این لپ‌تاپ تنها دارای پورت USB-C برای شارژ شدن بود و دیگر در این مک‌بوک شاهد استفاده از پورت شارژر MagSafe نبودیم. در واقع این حرکت اپل جز اولین حرکت‌های این شرکت برای کنار گذاشتن این پورت آهن‌ربایی بود.

با وجود انجام این کار توسط اپل در مک‌بوک برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۵، اما در آن سال‌ها هنوز از این پورت در مدل‌های قدیمی‌تر استفاده می‌شد. بعد از انجام این کار توسط اپل در آن زمان، بسیار از نشریه‌ها، افراد فعال در دنیای تکنولوژی و کاربران از این موضوع ابراز ناراحتی کردند و حتی برخی راه‌حل‌های جایگزینی را برای این پورت ارائه دادند.

بعد از گشت آن‌ سال‌ها و حذف شدن این پورت از مدل‌های مختلف، درست در زمانی که تصور می‌شد که از MagSafe هم چیزی جز خاطراتش باقی نمانده است، اپل دوباره و در سال ۲۰۲۰ از این نام استفاده کرد. البته استفاده‌ی دوباره‌‌ی اپل از این نام تفاوت‌هایی را با گذشته داشت و آن این بود که این بار شاهد استفاده از این نام برای آیفون بودیم.

در مراسم رونمایی از آیفون‌های ۱۲ جدید اپل از نام MagSafe برای لوازم جانبی مخصوص این گوشی استفاده کرد. این لوازم جانبی همگی دارای خاصیت آهن‌ربایی بودند و با استفاده از این خاصیت به قسمت پشتی آیفون‌های ۱۲ متصل می‌شدند.

اکنون می‌خواهیم به زمان استفاده از پورت شارژر MagSafe در مک‌بوک‌ها برگردیم. پورت MagSafe اولیه دارای طراحی هوشمندانه‌ای بود. استفاده از این پورت باعث می‌شد که اگر سیم شارژر متصل به مک‌بوک از هر جهتی کشیده شود، شارژر به‌راحتی از لپ‌تاپ جدا شده تا مانع این موضوع شود که لپ‌تاپ از روی سطحی که بر روی آن قرار دارد به زمین بیفتد.

البته با وجود این مزیت‌ها، این پورت مشکلاتی را هم داشت. چون این پورت‌ها و شارژر‌های دارای این خاصیت تنها منحصر به مک‌بوک‌های اپل بودند، اگر این شارژ را گم می‌کردید مجبور بودید که دوباره‌ یکی از آن‌ها را تهیه کنید و در این زمان بود که مجبور بودید نمونه‌های اصلی را با قیمت بالا از خود اپل تهیه کنید.

اپل بعد از کنار گذاشتن پورت MagSafe از پورت USB-C برای شارژ کردن مک‌بوک‌ها استفاده کرد. با وجود اینکه این شارژر در اثر کشیده شدن کابلش نمی‌توانست همانند MagSafe از لپ‌تاپ جدا شود، اما نسبت به MagSafe دارای مزیت‌هایی بود.

مزیت اصلی این پورت این است که کاربران با استفاده از شارژر‌های دیگر لپ‌تاپ‌ها مانند دل XPS 13 یا دیگر مدل‌ها، می‌توانند که مک‌بوک خود را شارژ کنند یا برعکس از شارژر مک‌بوک برای شارژ این لپ‌تاپ‌ها استفاده کنند.

آداپتور‌های شارژر لپ‌تاپ‌های اپل دارای توان ۳۰، ۶۱ و ۹۶ وات است. آداپتور شارژر بسیاری از لپ‌تاپ‌ها دارای توان ۴۵ یا ۶۰ وات هستند. اما تجربه‌ی بسیاری از کاربران نشان می‌دهد که به جز در شرایط بسیار خاص و تنها در صورت موجود بودن شارژر لپ‌تاپ‌های گیمینگ (که به‌تازگی در مدل‌ها جدید آن‌ها از پورت شارژ USB-C استفاده شده است)، می‌توان از یک شارژر دیگر برای شارژ مک‌بوک‌های اپل که دارای پورت شارژر USB-C هستند، استفاده کرد.

در واقع کاربران تنها در شرایط بسیار خاصی نمی‌توانند که از شارژر‌های دیگری برای شارژ مک‌بوک‌ها استفاده کنند که احتمال رخ دادن این شرایط بسیار کم است. بدون شک برای بسیاری از کاربران این موضوع که بتوانند مک‌بوک خود را با شارژر‌های مختلفی شارژ کنند و مجبور به استفاده از شارژر انحصاری دستگاه خود نباشد، حس آزادی خوبی را داشته است.

علاوه‌بر این، آپید پرو و آیپد ایر جدید هم دارای شارژر USB-C هستند که یعنی می‌توان با استفاده از این شارژر‌ها هم مک‌بوک‌های اپل را شارژ کرد. حتی می‌توان از شارژر‌ دستگاه‌هایی مانند نینتندو سوییچ یا هدست واقعیت مجازی Oculus Quest هم برای شارژ این مک‌بوک‌ها استفاده کرد.

بدون شک وجود پورت شارژر USB-C یکی از اقدامات خوب و غیرانحصاری اپل بود و انجام اینکار آنقدر خوب بود که دوست داشتیم همیشه مک‌بوک‌ها با پورت USB-C شارژ شوند. بدون شک اگر اپل بتواند علاوه‌بر اضافه کردن پورت شارژر MagSafe قابلیت شارژ کردن با استفاده از پورت USB-C را هم در مک‌بوک‌های خودش نگه دارد، آن وقت است که بسیاری از کاربران طرفدار اپل از این کار خوشحال خواهند شد.

در نهایت باید بگوییم که اگر بازگشت دوباره‌ی پورت شارژر MagSafe باعث استفاده دوباره‌ی کاربران تنها از یک شارژر انحصاری برای شارژ مک‌بوک شود، آن موقع است که بعضی از کاربران از این کار اپل خوششان نخواهد آمد و با خود خواهند گفت که کاش MagSafe دوباره احیا نمی‌شد.

