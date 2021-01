شیائومی سه سال قبل از گوشی می میکس ۳ با مکانیسم کشویی رونمایی کرد و همین رویکرد به گوشی موردنظر اجازه داد که از نمایشگر یکپارچه بهره ببرد. حالا پتنت جدید شیائومی یک نمایشگر متحرک عجیب را نشان می‌دهد.

این پتنت که توسط سایت LetsGoDigital پیدا شده، یک گوشی جذاب را نشان می‌دهد که نمایشگر آن تمام پنل جلویی را پوشانده و این نمایشگر لبه‌ی پایینی و بخشی از پنل پشتی را هم در بر گرفته است. اما جذاب‌ترین بخش این طراحی مربوط به امکان حرکت نمایشگر است که به گوشی اجازه می‌دهد دوربین‌های سلفی را در معرض نمایش قرار دهد.

در ماژول دوربین سلفی شاهد دو دوربین و دو سنسور جداگانه هستیم. طبق این پتنت، کاربران با ضربه زدن بر نمایشگر یا با استفاده از فرمان صوتی می‌توانند نمایشگر را حرکت دهند. در پنل پشتی هم نمایشگر حدود دو سوم این محدوده را پوشش داده است.





همانطور که احتمالا می‌دانید، شیائومی گوشی‌های سری می میکس را با طراحی‌های نوآورانه راهی بازار می‌کند ولی هنوز مشخص نیست که آیا نسل جدید می میکس از این طراحی بهره می‌برد یا نه. در این زمینه شرکت‌های گوناگون پتنت‌های مختلفی ثبت کرده‌اند و باید ببینیم کدام‌یک از آن‌ها این طراحی نوآورانه را عملی می‌کنند.

سال گذشته مدیرعامل شیائومی اعلام کرد که نسل جدید می میکس در دست ساخت قرار دارد و هنوز در مورد طراحی آن گزارش موثقی منتشر نشده است. باید ببینیم شیائومی این بار چه طرحی را عملی می‌کند.

