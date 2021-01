هواوی برای مدت محدودی در سال ۲۰۲۰ به بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان تبدیل شد. اما این موفقیت مقطعی بود و این شرکت چند ماه بعد برای ادامه‌ی فعالیت به ناچار بخش آنر را به فروش رساند. حالا به گزارش خبرگزاری رویترز، این شرکت در حال مذاکره برای واگذاری گوشی‌های سری P و میت به یک کنسرسیوم تحت حمایت دولت محلی شانگهای است.

به گفته‌ی دو منبع آگاه، این مذاکرات ماه‌ها است که ادامه دارد اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. به نظر می‌رسد هواوی همچنان امیدوار است که می‌تواند قطعات خارجی را با قطعات چینی جایگزین کند که این موضوع منجر به امکان‌پذیر شدن ساخت گوشی‌های موردنظر می‌شود.

سری P و میت مهم‌ترین گوشی‌های هواوی به حساب می‌آیند. این گوشی‌ها طی دوازده ماه بین سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۱۹ تا سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ درآمد ۳۹.۷ میلیارد دلاری برای هواوی به ارمغان آورده‌اند. فقط طی سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰، این گوشی‌ها ۴۰ درصد از کل فروش هواوی را تشکیل داده‌اند.

مهم‌ترین چالش هواوی‌ برای تولید آن‌ها بحث کمبود قطعات است. سال گذشته ارتباط این شرکت با TSMC قطع شد که مهم‌ترین تولیدکننده‌ی تراشه‌های موبایل در جهان محسوب می‌شود. طبق گزارش رویترز، مدیران هواوی‌ در رابطه با لغو تحریم‌ها امید چندانی به دولت بایدن ندارند.

در همین زمینه می‌توانیم به جدایی آنر از هواوی‌ اشاره کنیم که به این شرکت اجازه داده ارتباطات خود را با شرکت‌های مدیاتک، کوالکام، اینتل و AMD برقرار کند. در حقیقت اولین گوشی آنر بعد از جدایی از هواوی‌ با تراشه‌ی دایمنسیتی ۱۰۰۰ پلاس ساخت مدیاتک معرفی شده است.

در ابتدا هواوی امیدوار بود که می‌تواند تولید بخش بزرگی از تراشه‌های خود را به شرکت چینی SMIC واگذار کند. این شرکت در حال حاضر تراشه‌ی ۱۴ نانومتری کایرین ۷۱۰A را برای هواوی تولید می‌کند. طبق گزارش‌ها این شرکت مشغول آماده‌سازی فرایند N+1 است که ظاهرا تراشه‌های مبتنی بر این فرایند قابل مقایسه با تراشه‌های ۷ نانومتری هستند ولی برخی گزارش‌ها از عملکرد ضعیف‌تر این تراشه‌ها نسبت به تراشه‌های ۷ نانومتری ساخت TSMC خبر داده‌اند. با این حال، دولت آمریکا شرکت SMIC را هم در لیست سیاه خود قرار داده و همین موضوع مشکلات زیادی را برای آن ایجاد کرده است.

سخنگوی هواوی واگذاری گوشی‌های سری P و میت را تکذیب کرده است. در هر صورت با توجه به مشکلات فزاینده‌ی این شرکت، باید ببینیم هواوی چگونه می‌تواند به حضور در بازار موبایل ادامه دهد.

