در اوایل این ماه تحقیق صورت گرفته توسط ژورنال Heart Rhythm نشان داد که ویژگی جدید MagSafe استفاده شده در آیفون‌های ۱۲ می‌تواند بر روی دستگاه «ضربان‌ساز قلب» (Pacemaker) تأثیر بگذارد و حتی در موقعیت‌هایی باعث از کار افتادن این دستگاه‌ها شود.

بعد از منتشر شدن نتایج این تحقیق، اپل با به‌روزرسانی فایل‌های مربوط به پشتیبانی گوشی‌های آیفون ۱۲، توصیه‌هایی را درباره‌ی استفاده از آیفون‌های ۱۲ در کنار دستگاه‌های ضربان‌ساز قلب قرار گرفته در بدن یا دیگر دستگاه‌های مشابه، به این فایل‌ها اضافه کرده است.

البته در این به‌روزرسانی جدید، اپل باز هم تأکید کرده است که خطر تداخل امواج مغناطیسی آیفون‌های ۱۲ جدید با محصولات پزشکی بیشتر از آیفون‌های قبلی تولیدی اپل نیست.

با وجود اینکه اپل این اسناد را از زمان رونمایی از آیفون‌های ۱۲ جدید در سایتش قرار داده است، اما به‌تازگی سایت MacRumors متوجه شد که اپل پاراگرافی را درباره‌ی استفاده از این گوشی‌ها برای افرادی که دارای دستگاه‌های پزشکی در بدن خود هستند اضافه کرده است.

اپل در این پاراگراف جدید عنوان کرده است که در زمان استفاده از آیفون‌های ۱۲ و لوازم جانبی MagSafe، باید فاصله‌ی این دستگاه‌ها از دستگاه‌های پزشکی حداقل بیشتر از ۶ اینچ یا ۱۵ سانتیمتر باشند.

اپل درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

«دستگاه‌های پزشکی مانند ضربان‌ساز‌های قلب قرار گرفته در بدن یا دیگر دستگاه‌های مشابه ممکن است که شامل سنسور‌هایی باشند که در زمان قرارگیری در معرض آهن‌ربا و امواج رادیویی از فاصله‌ی نزدیک، از خود واکنش‌هایی را نشان دهند.»

«برای جلوگیری از رخ دادن این اتفاق‌های احتمالی در این دستگاه‌ها، توصیه می‌شود که آیفون و لوازم جانبی MagSafe در زمان استفاده حداقل دارای فاصله‌ای بیشتر از ۶ اینچ یا ۱۵ سانتیمتر از این دستگاه‌ها باشند. همچنین در زمان شارژ شدن گوشی با شارژر‌های بدون سیم، گوشی و شارژر بدون سیم حداقل باید دارای فاصله‌ای بیشتر از ۱۲ اینچ یا ۳۰ سانتیمتر از دستگاه‌های پزشکی داشته باشند. برای راهنمایی خاص با پزشک خود و شرکت سازنده‌ی دستگاه پزشکی خود مشورت کنید.»

اپل هنوز می‌گوید که با وجود اینکه آیفون‌های ۱۲ جدید در مقایسه با آیفون‌های قبلی دارای آهن‌ربا‌های بیشتری هستند، اما انتظار نمی‌رود که خطر تداخل مغناطیسی آیفون‌های ۱۲ جدید با محصولات پزشکی بیشتر از آیفون‌های قبلی تولیدی این شرکت باشد.

علاوه‌بر این، اپل همچنین توصیه‌هایی را هم برای شارژر MagSafe و شارژر جدید MagSafe Duo اضافه کرده است. اپل در این توصیه‌های جدید می‌گوید:

«تمامی لوازم جانبی دارای قابلیت MagSafe که به صورت جداگانه فروخته می‌شوند، دارای آهن‌ربا هستند. همچنین تمامی شارژر‌های MagSafe و شارژر MagSafe Duo دارای قسمت‌های فرستنده‌ این امواج آهن‌ربایی هستند که ممکن است نیروی آهن‌ربایی ناشی از این آهن‌ربا‌ها یا میدان‌های الکترومغناطیس باعث ایجاد تداخل در کارکرد دستگاه‌های پزشکی شوند.»

همان‌گونه که در تحقیق ماه قبل انجام شده توسط ژورنال Heart Rhythm آمده است قرار دادن آیفون ۱۲ در نزدیکی ضربان‌ساز قلب ساخت «مدترونیک» (Medtronic) باعث از کار افتادن این دستگاه خواهد شد. البته باید بگوییم که رخ دادن این اتفاق تنها به دلیل قطعات آهن‌ربایی استفاده شده در آیفون ۱۲ جدید است نه آیفون ۱۲. بدون شک قرارگیری یک آهن‌ربا با نیروی مناسب در نزدیکی این دستگاه هم باعث رخ دادن این اتفاق خواهد شد.

شما می‌توانید با مراجعه به پخش پشتیبانی سایت اپل به این فایل که دارای عنوان اطلاعات راجع‌ به آهن‌ربا‌های استفاده شده در آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو، آیفون ۱۲ پرو مکس و لوازم جانبی MagSafe است، دسترسی داشته باشید و این فایل را مطالعه کنید.

