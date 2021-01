شیائومی برای نسل بعدی مچ‌بند هوشمند می بند ۵ چه برنامه‌هایی دارد؟ به گزارش سایت XDA می‌توانیم به بخشی از ویژگی‌های احتمالی این گجت اشاره کنیم. به نظر می‌رسد شیائومی می بند ۶ از آمازون الکسا، GPS داخلی و سیستم سنجش اکسیژن خون بهره می‌برد. این یعنی هنگام ورزش کردن برای ردیابی موقعیت مکانی دیگر نیازی به آوردن گوشی خود ندارید و در ضمن برای بهره‌گیری از دستیار صوتی هم لازم نیست مدل چینی را خریداری کنید.

گفته می‌شود می بند ۶ از نمایشگر بزرگ‌تری بهره می‌برد و به احتمال زیاد مدل چینی و بین‌المللی از قابلیت NFC برای پرداخت پشتیبانی می‌کنند ولی شاید یک نسخه‌ی چینی بدون این مشخصه راهی بازار شود. از نظر پشتیبانی فعالیت‌های ورزشی هم به احتمال زیاد این مچ‌بند حرف بیشتری برای گفتن دارد.

طبق بررسی‌های انجام شده بر روی بخشی از کدهای مربوط به این گجت، پشتیبانی از حداقل ۱۹ فعالیت ورزشی مختلف ذکر شده که از بین آن‌ها می‌توانیم به پیلاتس و حتی بولینگ هم اشاره کنیم. هنوز معلوم نیست که شیائومی چه زمانی می بند ۶ را عرضه می‌کند و در رابطه با پشتیبانی از مشخصه‌های موردنظر هم گزارش موثقی منتشر نشده است. شاید در نهایت شیائومی به دلایل مختلف تصمیم بگیرد این قابلیت‌ها را کنار بگذارد.

روی هم رفته شیائومی در زمینه‌ی بازار گجت‌های پوشیدنی رقیب قدری برای اپل محسوب می‌شود و طبق گزارش‌های منتشر شده، در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ بعد از اپل در رتبه‌ی دوم قرار داشته است. حالا اگر می بند ۶ با قابلیت‌های جذاب‌تر و البته قیمت مناسب به دست کاربران برسد، شیائومی احتمالا می‌تواند سهم بازار خود را بیش از پیش افزایش بدهد.

