سامسونگ مدتی قبل از سری گلکسی S21 رونمایی کرد که ارزان‌ترین گوشی این خانواده با قیمت ۸۰۰ دلاری راهی بازار شده و گران‌ترین مدل یعنی S21 اولترا هم نسبت به نسل قبلی ارتقاهای قابل توجهی را دریافت کرده است.

این گوشی‌ها علی‌رغم اینکه در مقایسه با نسل قبلی قیمت ارزان‌تری دارند و انتظار می‌رفت فروش بیشتری داشته باشند، اما سایت The Elec گزارش داده سامسونگ انتظار خود را از فروش این گوشی‌ها پایین آورده است. گفته می‌شود سامسونگ تخمین زده که در سال جاری میلادی می‌تواند حدود ۲۶ میلیون گوشی از این سری را به فروش برساند.

نکته‌ی قابل توجه این است که در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های S20 هم تقریبا در همین تعداد به فروش رسیده‌اند و این میزان فروش برای سامسونگ پایین‌تر از حد انتظار بوده است. طبق این گزارش، این تخمین جدید سامسونگ با توجه به تاثیرات بحران کرونا و تعطیلی فروشگاه‌ها به دست آمده است.

مدیران سامسونگ پیش‌بینی کرده‌اند که مدل پایه این سری یعنی گلکسی S21 حدود ۴۰ درصد از فروش را تشکیل خواهد داد و مدل‌های پلاس و اولترا هم هرکدام می‌توانند حدود ۳۰ درصد از فروش را از آن خود کنند. ظاهرا سامسونگ تخمین زده که تقاضا برای مدل اولترا بیشتر از نسل قبلی خواهد بود.

روی هم رفته تصمیم سامسونگ برای کاهش قیمت گوشی‌های گلکسی S21 حرکت مثبتی محسوب می‌شود و امیدواریم دیگر شرکت‌ها هم چنین روندی را در پیش بگیرند.

تغییرات قیمت گوشی‌های سری گلکسی S سامسونگ طی ۱۱ سال گذشته

منبع: Android Authority

The post فروش سری گلکسی S21 پایین‌تر از انتظار اولیه‌ی سامسونگ خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala