خانواده Mate و P از هواوی جدا نخواهند شد؛ شایعات تکذیب شدند

برخلاف آنچه که روز گذشته منتشر شد، به نظر می‌رسد هواوی هیچ تمایلی به واگذاری پرچم‌دارهای سری P و Mate خود نداشته و قصد دارد با قدرت به تولید آن‌ها ادامه دهد.

اواسط اکتبر سال گذشته، گزارشی از سوی رویترز منتشر شد مبنی براینکه هواوی در حال مذاکره برای فروش آنر، یکی از قدرتمندترین و بهترین زیرمجموعه‌های خود است. این ادعا در آن زمان رد شد اما خب چند روز پیش بالاخره به حقیقت پیوست. روز گذشته هم رویترز خبری منتشر کرد مبنی براینکه هواوی قصد دارد پرچم‌داران سری P و Mate خود را که در واقع هویت شرکت چینی به حساب می‌آیند واگذار کند که باز هم این خبر تکذیب شد.

همانطور که می‌دانید، هواوی به خاطر تحریم‌های سخت دولت آمریکا شرایط فوق‌العاده سختی را در پیش دارد. این شرکت نه تنها امکان استفاده‌ی رسمی از سیستم‌عامل اندروید و برنامه‌ها و سرویس‌های گوگل را دارد بلکه حتی در تامین تراشه‌ی گوشی‌های خود نیز با مشکل مواجه شده تا عملا در تولید گوشی‌های هوشمند شکست بخورد. این موضوع را به خوبی می‌توان از سقوط آزاد شرکت در رده‌بندی برترین تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان متوجه شد.

اما اینکه شرکت بخواهد پرچم‌داران سری Mate و P خود را واگذار کند بسیار عجیب و البته برای کاربران آن دردناک است چرا که هواوی سال‌هاست این گوشی‌ها را تولید می‌کند و این اتفاق هم در نتیجه‌ی یک تحریم رخ می‌دهد، نه اینکه تصمیم خود هواوی باشد. با این حال یکی از مقامات این شرکت در بیانیه‌ای، ضمن تکذیب خبر رویترز اعلام کرد هواوی هیچ برنامه‌ای برای فروش بخش موبایل خود ندارد و همچنان باقدرت به تولید پرچم‌دار ادامه می‌دهد. بیانیه رسمی هواوی به این شرح است:

هواوی می‌داند شایعات بی‌اساس بسیار زیادی پیرامون فروش احتمالی برندهای پرچم‌داری که تولید می‌کند، وجود دارد؛ این شایعات بی‌اساس هستند و هواوی چنین برنامه‌ای ندارد. ما کاملا به تجارت گوشی‌های هوشمند خود پایبند هستیم و قصد داریم مسیر تولید و ارائه محصولات باکیفیت را با قدرت و با کمک تجربه‌هایی که تاکنون آموخته‌ایم، ادامه دهیم.

با این حال در این بیانیه، چگونگی تحقق این هدف توضیح داده نشده. همانطور که می‌دانید، فعلا هواوی منبعی برای تامین تراشه برای پرچم‌دارهای خود در اختیار ندارد چرا که TSMC از همکاری با این شرکت منع شده، کوالکام و مدیاتک هم بدون مجوزی که هیچوقت صادر نمی‌شود، اجازه‌ی ارسال تراشه به غول چینی را ندارند.

بعد از اینکه دولت ترامپ هواوی را به لیست سیاه اضافه کرد، تمام شرکت‌های آمریکایی و تمام شرکت‌های دیگر که از فناوری‌های ایالات متحده در تولید محصولات خود استفاده می‌کنند از همکاری با هواوی منع شدند. اگر هم قرار به همکاری باشد، آن‌ها باید از وزارت بازرگانی آمریکا مجوز دریافت کنند. البته برخی از شرکت‌ها موفق شدند این مجوز را به نوعی دریافت کنند اما طولی نکشید که در آخرین روزهای حضور ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، هواوی هدف تحریم‌های شدیدتری قرار گرفت تا بدین ترتیب مجوزهای صادر شده فایده‌ی خاصی برای شرکت چینی نداشته باشند.

احتمالا اگر دولت بایدن هم سیاست مشابهی را در پیش بگیرد، هواوی باید از بازار گوشی‌های هوشمند خارج شود. نه به این خاطر که از سیستم‌عامل گوگل و قابلیت‌های خوب آن بی‌بهره است بلکه اصلا نمی‌تواند گوشی هوشمند تولید کند. شاید تامل شرکت در این زمینه به همین خاطر باشد. آن‌ها منتظر هستند ببینند سیاستی که بایدن در پیش می‌گیرد چگونه است تا تصمیم نهایی خود را نیز متناسب با ان اتخاذ کنند.

منبع: GSMArena

