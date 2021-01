شیائومی فقط چند هفته قبل از گوشی می ۱۱ رونمایی کرد که رقیب قدری برای پرچم‌داران اندرویدی محسوب می‌شود. اما حالا طبق یک شایعه‌ی جدید، به نظر می‌رسد کار این شرکت هنوز با سری می ۱۰ تمام نشده است.

یکی از افشاگران مشهور چینی مدعی شده که شیائومی قصد دارد می ۱۰ را با تراشه‌ تازه‌نفس اسنپدراگون ۸۷۰ دوباره عرضه کند. باید خاطرنشان کنیم تمام مدل‌های سری می ۱۰ از اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برند و در نتیجه این مدل جدید از سرعت نسبتا بالاتری بهره خواهد برد. روی هم رفته اسنپدراگون ۸۷۰ را می‌توان نسخه‌ی نسبتا بهتر ۸۶۵ پلاس در نظر گرفت و به جای حداکثر سرعت ۳.۱ گیگاهرتز، سرعت ۳.۲ گیگاهرتز را ارائه می‌دهد.

باید خاطرنشان کنیم کوالکام هم اعلام کرده این تراشه در پرچم‌دار جدید شیائومی استفاده خواهد شد. از دیگر مشتریان این تراشه می‌توانیم به شرکت‌های وان‌پلاس، اوپو و موتورولا اشاره کنیم که ظاهرا موتورولا اج اس همراه با این تراشه به دست مشتریان خواهد رسید. به احتمال زیاد این گوشی شیائومی به غیر از تراشه تفاوت مهمی با مدل اصلی می ۱۰ نخواهد داشت و مانند آن از نمایشگر اولد ۶٫۶۷ اینچی و دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

این افشاگر چینی مدعی شده که گوشی موردنظر با قیمت ۵۴۰ دلار راهی بازار چین می‌شود و این یعنی در مقایسه با قیمت ۶۱۸ دلاری مدل اصلی، قیمت پایین‌تری خواهد داشت. در هر صورت اگر این شایعه صحت داشته باشد، طی هفته‌های آینده احتمالا اطلاعات بیشتری در مورد آن منتشر خواهد شد.

محصولات برنده و بازنده‌ی شیائومی در سال ۲۰۲۰

