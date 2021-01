اپل واچ سری ۷ ممکن است به ویژگی پایش قند خون مجهز باشد

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل واچ سری ۷ دارای قابلیتی برای پایش قند خون با استفاده از سنسور‌های اپتیکال به کار رفته در آن است.

این گزارش جدید که توسط ETNews منتشر شده است، همچنین نشان می دهد که سامسونگ در نسل بعدی ساعت هوشمند گلکسی واچ ۴ بر روی ویژگی‌هایی این ساعت برای اندازه‌گیری میزان قند خون تمرکز کرده است. علاوه‌بر این، این گزارش همچنین نشان می‌دهد که رقیب کوپرتینویی سامسونگ یعنی اپل هم قصد دارد تا با استفاده از سنسور‌های اپتیکال به کار رفته در اپل واچ قابلیت پایش میزان قند خون به ‌صورت غیرتهاجمی را به این ساعت هوشمند اضافه کند.

اندازه‌گیری میزان گلوکز موجود در خون که به اندازه‌گیری میزان قند خون هم شناخته می‌شود، یکی از راه‌های حیاتی برای مدیریت بیماری‌هایی مانند دیابت است. به طور کلی برای سنجش میزان قند خون کاربران مجبور هستند که یک قطره از خون خود را در دستگاه طراحی شده برای انجام این کار قرار دهند یا که دستگاهی را برای سنجش میزان قند خون به‌ صورت پیوسته، در بدن خود قرار دهند.

بدون شک توانایی تشخیص افزایش یا کاهش ناگهانی میزان قند خون باعث افزایش آگاهی از شرایط سلامت بدن فرد و تغییرات آن می‌شود. همچنین انجام این کار باعث می‌شود که بتوان به‌راحتی نوع رژیم غذایی فرد را با توجه میزان قند خون اندازه‌گیری شده عوض کرد و آن‌ را بهبود داد.

تاکنون اپل اعلام کرده است که این شرکت پتنت‌های را درباره‌ی روش‌های اندازه‌گیری میزان قند خون ثبت کرده است و به نظر می‌رسد که این شرکت هم اکنون در حال تحقیق بر روی میزان اطمینان و پایداری این فناوری قبل از تجاری‌سازی آن است.

به نظر می‌رسد که اپل سنسور اپتیکالی را توسعه داده است که می‌تواند با قرارگیری بر روی سطح پوست میزان قند خود فرد را به طور پیوسته اندازه‌ بگیرد و این سنسور برای انجام این کار لازم نیست که در بدن فرد یا زیر پوست قرار بگیرد.

شایعه‌های منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که اپل به اضافه کردن فناوری پایش میزان قند خون به ساعت هوشمند اپل واچ در گذشته علاقه‌مند بوده است. گزارش‌های منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهند که این شرکت در سال ۲۰۱۷ تیمی متشکل از مهندسان بایومدیکال را ایجاد کرده است که این تیم به طور ویژه‌ای بر روی سنسور‌های کار می‌کنند که بتواند به صورت غیرتهاجمی میزان قند خون را اندازه‌گیری کند.

این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که کار انجام شده توسط این تیم به‌خوبی پیشرفت کرده است و این تیم در حال کارآزمایی بالینی این فناوری در سانفرانسیکو است.

همچنین به نظر می‌رسید که مدیر عامل شرکت اپل یعنی تیم کوک در حالی مشاهده شده است که گویا در حال آزمایش نمونه‌ی اولیه ساخته شده از این فناوری سنجش قند خون بود و این فناوری به صورت جداگانه‌ای به اپل واچ بسته شده بر روی مچ دستش، متصل بوده است.

در سال‌های اخیر اپل قابلیت‌های مربوط به سلامتی فرد را به ساعت‌های اپل واچ اضافه کرده است. به عنوان نمونه نسل ششم اپل واچ می‌تواند که میزان اکسیژن موجود در خون فرد را اندازه‌گیری کند و کاربران می‌توانند از قابلیت گرفتن نوار قلب موجود در این ساعت برای سنجش سلامت قلبشان استفاده کنند.

در سال گذشته‌ی میلادی تیم کوک در مصاحبه‌ی درباره‌ی آینده اپل واچ صحبت و عنوان کرد که این ساعت هم اکنون در مراحل اولیه‌ی توسعه‌ی خود قرار دارد و اپل در حال آزمایش فناوری‌های شگفت‌انگیزی برای این ساعت در آزمایشگاه‌های خود است. او همچنین در این مصاحبه گفت: «به تعداد سنسور‌های به کار رفته در ماشین‌ خود فکر کنید، بدون شک بدن شما بسیار مهم‌تر از خودروی شما است.»

با وجود اینکه انتظار داریم اپل از سری هفتم اپل واچ در اواخر امسال رونمایی کند، اما تاکنون شایعه‌های کمی درباره‌ی نسل بعدی اپل واچ و ویژگی‌های آن منتشر شده است. با وجود اینکه گزارش‌هایی از استفاده از نمایشگر میکرو LED و دکمه‌ی فیزیکی جدیدی مجهز به بازخورد لمسی برای اپل واچ منتشر شده است، اما مطمئن نیستیم که شاهد استفاده از این قابلیت‌ها در اپل واچ سری ۷ باشیم.

