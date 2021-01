اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد در ادامه‌ی ساخت گوشی‌های میان‌رده و مجهز به ۵G خود از دو محصول جدید تحت عنوان گلکسی A52 و A72 رونمایی کند. در رابطه با این محصولات اطلاعات زیادی منتشر نشده اما امروز شاهد افشای قیمت آن‌ها بودیم.

سامسونگ در سبد محصولات میان‌رده و مجهز به ۵G خود، گلکسی A32 و A42 را به عنوان جدیدترین‌ها در اختیار دارد. عملکرد خوب این محصولات در بازار اما سبب شد شرکت تولید دو مدل دیگر را هم در دستور کار خود قرار داده تا سال ۲۰۲۱ مانند سال گذشته برای غول کره‌ای در بخش میان‌رده‌ بسیار پربار باشد.

انتظار می‌رفت در سال ۲۰۲۱، گوشی‌های ۵G بیشتری راهی بازار شود. اما به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد در بازار کشورهایی که هنوز به اینترنت ۵G دسترسی ندارند یا زمینه‌های لازم برای بهره‌مندی از آن وجود ندارد، نسخه‌ی ۴G برخی از محصولات خود را نیز عرضه کند که گلکسی A52 و A72 نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

سامسونگ در حال حاضر در بازار اروپا، گلکسی A32 5G را با قیمت ۲۸۰ یورو عرضه کرده. انتظار می‌رفت گوشی‌هایی نظیر گلکسی A52 و A72 بسیار گران‌تر باشند که با توجه به گزارش وب‌سایت گلکسی‌کلاب، به نظر می‌رسد این اتفاق قطعا رخ می‌دهد و گوشی‌های جدید بسیار گران‌تر خواهند بود.

با توجه لیست یکی از وب‌سایت‌های آلمانی، ارزان‌ترین گوشی در بین این دو که مدل ۴G گلکسی A52 خواهد بود، با ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، با قیمت ۳۶۹ یورو در دسترس قرار می‌گیرد و نسخه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی آن هم ۴۲۹ یورو قیمت‌گذاری می‌شود. قیمت نسخه‌ی ۵G این محصول نیز برای مدل ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی به ترتیب ۴۴۹ و ۵۰۹ دلار خواهد بود.

اما برای گلکسی A72 که آن هم در دو مدل ۴G و ۵G با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی راهی بازار می‌شود، فقط قیمت مدل ۴G در دسترس است و متاسفانه از اطلاعات مربوط به مدل ۵G در این زمینه بی‌خبریم. اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی A72 با حافظه‌ی ۱۲۸ گیگابایتی، ۴۴۹ یورو و با حافظه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی نیز ۵۰۹ دلار قیمت‌گذاری می‌شود.

متاسفانه در رابطه با اینکه این گوشی‌ها چه زمانی رونمایی یا راهی بازار می‌شوند مشخص نیست ولی به نظر می‌رسد نیمه‌ی اول سال جاری شاهد عرضه‌ی آن‌ها به بازار کشورهای مختلف خواهیم بود.

