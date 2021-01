گوشی‌های وان‌پلاس به دلیل ضعف در حوزه‌ی عکاسی مورد انتقاد زیادی قرار می‌گیرند ولی اخیرا این شرکت توجه خود را به این موضوع افزایش داده است. حالا متخصصین سایت XDA-Developers با بررسی جدیدترین نسخه‌ی اپلیکیشن دوربین وان‌پلاس، ویژگی‌های جدیدی را پیدا کرده‌اند که به احتمال زیاد راهی گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ خواهند شد.

اولین ویژگی حالت tilt-shift است که روی هم رفته با بهره‌گیری از این حالت می‌توان مناظر مختلف را به شکل مدل‌های مینیاتوری ثبت کرد. گفتنی است تا حالا چندین شرکت مختلف از جمله شیائومی این قابلیت را برای گوشی‌های خود ارائه داده‌اند. در هر صورت در ادامه می‌توانید اسکرین‌شات مربوط به این مشخصه را مشاهده کنید.

دومین ویژگی جدید «حالت ماه» (moon mode) است. برخلاف حالت ماه موجود در گوشی‌های هواوی، این مشخصه‌ی وان‌پلاس بیشتر مربوط به ارائه‌ی فیلترهای مختلف برای عکاسی از ماه است. یکی دیگر از ویژگی‌ها افکت «ستاره‌ای» (starburst) است که در این افکت، جلوه‌ی بصری منابع روشنایی مانند خورشید جذاب‌تر می‌شوند و شاخه‌هایی در اطراف منشا نور شکل می‌گیرند.

هایپرلپس هم یکی دیگر از ویژگی‌های جدید محسوب می‌شود. همانطور که احتمالا می‌دانید برای تایم‌لپس گوشی باید برای مدت طولانی ثابت بماند ولی برای هایپرلپس می‌توان در حال حرکت ویدیوهای جذابی را ثبت کرد. این قابلیت هم در بسیاری از گوشی‌ها وجود دارد و بعد از مدت‌ها انتظار قرار است برای گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ ارائه شود. با توجه به اینکه این گوشی‌ها در آینده‌ی نزدیک معرفی خواهند شد، احتمالا طی هفته‌های آینده جزئیات بیشتری در مورد ویژگی‌های جدید آن‌ها فاش می‌شود.

تاریخچه‌ی گوشی‌های وان پلاس از اولین تا آخرین

منبع: Android Authority

The post ویژگی‌های جدید دوربین سری وان‌پلاس ۹ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala