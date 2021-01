مشخصات فنی آیفون SE پلاس با نمایشگر ۶٫۱ اینچ افشا شد

با توجه به شایعه‌های منتشر شده توسط یکی از افشاکنندگان اطلاعات در توییتر به نام Apple Lab، می‌توانیم بگوییم کاربرانی که منتظر نسخه‌‌ی دارای نمایشگر بزرگ‌تر آیفون SE هستند، به‌زودی با نسخه‌ی بزرگتر این گوشی به نام آیفون SE پلاس رو‌به‌رو خواهند شد.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که آیفون SE پلاس دارای نمایشگری ۶٫۱ اینچی LCD خواهد بود و گویا در آن از پردازنده‌ی جدید و ۵ نانومتری A14 Bionic استفاده شده در آیفون‌های ۱۲ جدید یا پردازنده‌ی ۷ نانومتری A13 Bionic استفاده شده در آیفون‌های ۱۱، استفاده شده است.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که اپل در قسمتی پشتی این آیفون از یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی استفاده کرده و قسمت جلویی این دستگاه دارای یک دوربین ۷ مگاپیکسلی برای انجام تماس‌های تصویری یا ثبت تصاویر سلفی است.

از جمله قابلیت‌های دیگر این دوربین می‌توان به ۶ افکت نوری در زمان ثبت تصاویر در حالت پرتره، لرزشگیر تصویر اپتیکال و فناوری Smart HDR 3 اشاره کرد. با توجه به برخورداری این گوشی از IP67 می‌توان گفت که این آیفون می‌تواند در آبی به عمق یک متر به مدت ۳۰ دقیقه بدون آسیب دیدن دوام بیاورد.

همچنین ممکن است که اپل از نمایشگری دارای ناچ در این آیفون استفاده کرده باشد و همانند آیپد ایر جدید شاهد استفاده از سنسور Touch ID در دکمه‌ی پاور قرار گرفته در لبه‌ی کناری آن باشیم. توییت منتشر شده توسط Apple Lab همچنین می‌گوید که اپل قصد دارد این آیفون را در رنگ‌های مشکی، قرمز و به احتمال بالا سفید با قیمت ۴۹۹ دلار عرضه کند. البته انتظار نمی‌رود که این آیفون دارای پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G باشد.

در ماه مارچ (اسفند) گذشته، اپل از آیفون SE 2020 رونمایی کرد که در واقع نسل دوم از آیفون‌های مقرون به‌ صرفه‌ای است که اپل تاکنون از آن‌ها رونمایی کرده است. همان‌گونه که می‌دانیم آیفون SE معرفی شده در سال ۲۰۲۰ دارای طراحی ظاهری مشابه آیفون ۸ است که در سال ۲۰۱۷ عرضه شده بود و دارای نمایشگری LCD با اندازه‌ی ۴٫۷ اینچ است. اپل در این گوشی از پردازنده‌ی ۷ نانومتری A13 Bionic استفاده کرده است.

از دیگر مشخصات فنی آیفون SE سال ۲۰۲۰ می‌توان به ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم، حافظه‌ی داخلی ۶۴، ۱۲۸، ۲۵۶ گیگابایتی، دوربین تکی ۱۲ مگاپیکسلی در قسمت پشتی و دوربین جلویی ۷ مگاپیکسلی اشاره کرد.

در نهایت باید بگوییم که این احتمال وجود دارد که اپل در ماه مارچ (اسفند) از آیفون SE پلاس در کنار آیپد پرو ۲۰۲۱ رونمایی کند.

آیفون SE جدید و نسل دوم ایرپادز پرو احتمالا فروردین ۱۴۰۰ معرفی می‌شوند

