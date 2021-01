سونی اکسپریا پرو با قیمت ۲۵۰۰ دلار معرفی شد

سونی در فوریه ۲۰۲۰ از گوشی اکسپریا ۱ مارک ۲ رونمایی کرد و در همان مراسم خبر توسعه‌ی گوشی اکسپریا پرو اعلام شد. حالا بعد از مدت‌ها انتظار، این گوشی قرار است با قیمت هنگفت ۲۵۰۰ دلار راهی بازار شود. این یعنی با قیمت خرید این گوشی، می‌توانید ۳ گلکسی S21 را خریداری کنید.

یکی دیگر از ویژگی‌های عجیب این گوشی بهره‌گیری از تراشه‌ی قدیمی اسنپدراگون ۸۶۵ به جای اسنپدراگون ۸۸۸ است. در مقایسه با اکسپریا ۱ مارک ۲ شاهد افزایش رم و حافظه داخلی هستیم و این گوشی از ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. اما از نظر دیگر مشخصات، تقریبا تفاوتی بین آن‌ها دیده نمی‌شود. این یعنی همچنان شاهد نمایشگر اولد ۶.۵ اینجی، دوربین سه‌گانه ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستیم. البته برخلاف اکسپریا ۱ مارک ۲، گوشی اکسپریا پرو از شارژ بی‌سیم پشتیبانی نمی‌کند.

این گوشی از پورت micro-HDMI بهره می‌برد و به همین خاطر کاربران برای دوربین حرفه‌ای خود می‌توانند از این گوشی به‌عنوان مانیتور استفاده کنند. همچنین نباید ارتباط کابل USB بین این گوشی و دوربین آلفا ۷S مارک ۳ را از قلم بیندازیم که منجر به افزایش سرعت انتقال عکس‌ها می‌شود. سونی اعلام کرده که این گوشی برای فناوری ۵G از امواج میلی‌متری و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند.

از دیگر ویژگی‌ها می‌توانیم به جک هدفون، دکمه‌ی اختصاصی برای تعریف میان‌بر، مقاومت در برابر نفوذ آب، اسپیکرهای استریو و اندروید ۱۰ اشاره کنیم. گفتنی است اندروید ۱۱ حدود ۵ ماه قبل رسما ارائه شده ولی این گوشی از نسخه‌ی قبلی اندروید بهره می‌برد.

آیا داشتن کابل micro-HDMI ارزش پرداختن ۲۵۰۰ دلار را دارد؟ باید بگوییم که در این زمینه دانگل‌ها و کابل‌های ارزان‌قیمتی وجود دارند. همچنین برخی مانیتورهای باکیفیت مناسب دوربین‌ها با قیمت زیر ۶۰۰ دلار راهی بازار شده‌اند که البته مانیتور ۴K مختص دوربین‌ها بسیار کمیاب محسوب می‌شود. همچنین ناگفته نماند که در جعبه‌ی این گوشی کابل مخصوص HDMI قرار ندارد و کاربران باید این کابل را به طور جداگانه خریداری کنند.

در هر صورت اگرچه سونی با عرضه‌ی اکسپریا پرو تولیدکنندگان محتوا را هدف قرار داده، ولی در هر صورت نمی‌توان قیمت بسیار بالای این گوشی، تراشه‌ی قدیمی و نسخه‌ی قدیمی اندروید را نادیده نگرفت. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا کاربران زیادی حاضر هستند ۲۵۰۰ دلار برای خرید این گوشی هزینه کنند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

۵ کار که سونی در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

منبع: Android Authority

The post سونی اکسپریا پرو با قیمت ۲۵۰۰ دلار معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala