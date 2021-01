شب گذشته سونی از پیشرفته‌ترین دوربین بدون آینه‌ی خودش رونمایی کرد. این دوربین ۶۵۰۰ دلاری جدید سونی که آلفا ۱ نام دارد دارای مشخصات سخت‌افزاری شامل سنسور ۵۰٫۱ مگاپیکسلی فول‌فریم، قابلیت عکاسی پیاپی با سرعت بسیار بالای ۳۰ فریم در ثانیه و توانایی ضبط فیلم با رزولوشن ۸K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه است.

سونی قصد دارد که این دوربین را در ماه مارچ (اسفند) به بازار عرضه کند. با وجود اینکه قیمت در نظر گرفته شده برای دوربین سونی آلفا ۱ بسیار بیشتر از بهترین دوربین‌های بدون آینه‌ی کانن و نیکون است، اما سونی وعده داده است که کاربرانی که این دوربین را تهیه کنند با پیشرفته‌ترین و نوآورانه‌ترین دوربینی رو‌به‌رو خواهند شد که تاکنون ساخته شده است.

به نظر می‌رسد که این دوربین، دوربین رویایی برای عکاسان ورزشی و دیگر عکاسانی باشد که از صحنه‌های سریع عکاسی می‌کنند. با وجود اینکه رزولوشن سنسور به کار رفته در این دوربین زیاد است، اما سونی می‌گوید که بافر این دوربین به عکاسان اجازه خواهد داد که در زمان عکاسی پیاپی با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه بتوانند که ۱۵۵ عکس فول‌فریم با فرمت RAW و به صورت فشرده شده یا ۱۶۵ عکس فول‌فریم با فرمت JPEG را ثبت کنند.

سونی همچنین می‌گوید که در زمان عکاسی پیاپی با این سرعت بالا با استفاده از شاتر الکترونیکی، این دوربین می‌تواند که توانایی خود را در انجام فوکوس و تنظیم اکسپوژر حفظ کند.

سیستم فوکوس و اکسپوژر خودکار به کار رفته در این دوربین می‌توانند که در حدود ۱۲۰ محاسبه را در هر ثانیه انجام دهند. علاوه‌بر این، شما در زمان عکاسی با این دوربین این کار را از طریق منظره‌یاب الکترونیکی OLED با رزولوشن بالای استفاده شده در این دوربین انجام خواهید داد که دارای نرخ به‌روزرسانی تصویر ۲۴۰ هرتز است. سونی درباره‌ی این منظره‌یاب الکترونیک می‌گوید که اولین‌باری است که از منظره‌یابی الکترونیکی با این نرخ به‌روزرسانی در دوربینی استفاده شده است.

در کنار این مشخصات، دوربین جدید سونی دارای لرزشگیر تصویر پنچ محوره داخل بدنه‌ و گستره‌ی استاندارد ایزو از ۱۰۰ تا ۳۲۰۰۰ است که می‌توان آن را از ۵۰ تا ۱۰۲۴۰۰ گسترش داد.

به نظر می‌رسد که هنوز هم سیستم فوکوس خودکار سونی بهترین در نوع خود باشد. سونی درباره‌ی سیستم فوکوس خودکار به کار رفته در این دوربین می‌گوید که این سیستم فوکوس در زمان فوکوس کردن بر روی چشم انسان‌ها و حیوانات خانگی این کار را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد.

همچنین کاربران می‌توانند که از این سیستم فوکوس تشخیص دهنده‌ی چشم برای فوکوس کردن بر روی چشم پرندگان هم استفاده کنند. اگر شما قصد دارید تا مبلغ ۶۵۰۰ دلار را برای دوربینی برای طبیعت گردی بپردازید باید به شما بگوییم که سونی می‌گوید که الگوریتم‌های بهینه‌سازی شده در این دوربین در هنگام دنبال کردن سوژه به‌گونه‌ای توسعه داده شده‌اند که اگر پرنده‌ای که در حال عکاسی از آن هستید ناگهان برای پرواز بپرد یا که کادر بندی عکس به‌ صورت ناگهانی تغییر کند، باز هم این الگوریتم‌ها پرنده را دنبال خواهند کرد.

سونی در این دوربین سرعت همگام‌سازی شاتر با فلاش را هم افزایش داده است و آن را به عدد ۱/۴۰۰ ثانیه رسانده است (در هنگام عکاسی با شاتر مکانیکی)، در زمان عکاسی با شاتر بی‌صدا هم سرعت همگام‌سازی با فلاش به عدد ۱/۲۰۰ ثانیه می‌رسد.

به‌دلیل سرعت بالای خواندن اطلاعات از سنسور این دوربین، تأثیر استفاده از شاتر رولینگ در هنگام عکاسی کاهش پیدا کرده است و سونی می‌گوید که در زمان عکاسی پیاپی با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه منظره‌یاب الکترونیک به کار رفته در این دوربین تصویر سیاهی را نشان نخواهند داد.

این دوربین سونی همچنین در زمان عکاسی در محیط‌های دارای نور LED که افکت سوسو زدن این نور‌های LED در عکس ثبت می‌شوند، می‌تواند که اثر این نور‌ها را با یکسان کردن سرعت شاتر با فرکانس سوسو زدن این چراغ‌ها کاهش دهد.

از قابلیت‌های عکاسی این دوربین که بگذریم، نوبت به فیلم‌برداری می‌رسد. همانند عکاسی این دوربین در زمینه‌ی فیلم‌برداری هم هیچ کم و کاستی را ندارد و می‌تواند در هنگام فیلم‌برداری این کار را با رزولوشن ۸K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه و با رزولوشن ۴K و به صورت ۱۲۰ فریم در ثانیه انجام دهد.

همچنین این دوربین در زمان انجام این کار و ضبط فیلم با رزولوشن‌های گفته شده می‌تواند که این کار را به صورت ۱۰ بیت انجام دهد. همچنین این دوربین در زمان ضبط فیلم با رزولوشن ۴K و تا ۶۰ فریم در ثانیه اطلاعات ثبت شده توسط تمامی سنسور را به یکباره می‌خواند و کاربران می‌توانند با اضافه کردن یک ضبط کننده‌ی خارجی به این دوربین در زمان فیلم‌برداری این کار را با فرمت ۱۶ بیت RAW انجام دهند.

بدون شک دوربین جدید سونی آلفا ۱ نشان دهنده‌ی بهترین‌های شرکت سونی است و قیمت در نظر گرفته شده برای این دوربین به‌خوبی نشان دهنده‌ی این موضوع است. با وجود اینکه قیمت در نظر گرفته شده برای این دوربین چندین هزار دلار بالاتر از دوربین کانن EOS R5 است، اما باید به این موضوع هم توجه کرد که سونی چه در گذشته و چه در حال توانسته است که شهرت خوبی را با استفاده از دوربین های بدون آینه و فول‌فریم خود بدست بیاورد.

در نهایت باید بگوییم که عکاسان بسیار زیادی وجود دارند که مشتاق عرضه‌ی این دوربین ۶۵۰۰ دلاری در ماه مارچ (اسفند) هستند تا آن را تهیه و با آن عکاسی کنند.

شما می‌توانید که فیلم منتشر شده توسط سونی راجع به دوربین آلفا ۱ را که به معرفی قابلیت‌های این دوربین می‌پردازد را در زیر مشاهده کنید.

دانلود mp4

سونی اکسپریا پرو با قیمت ۲۵۰۰ دلار معرفی شد

منبع: The Verge

The post سونی آلفا ۱ با قیمت ۶۵۰۰ دلار و مشخصات فنی شگفت‌انگیز معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala