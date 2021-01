اگر به دنبال بهترین دوربینی هستید که می‌توانید در سال ۲۰۲۰ بخرید، در این مقاله با همراه شوید تا بتوانید علاوه‌بر آشنا شدن با بهترین دوربین‌های سال ۲۰۲۰، به شکل بهتری هم برای خرید دوربین جدیدتان تصمیم‌گیری کنید.

اگر به‌دنبال یک دوربین DSLR مبتدی برای آغاز عکاسی، یک دوربین بدون آینه قدرتمند، یک دوربین کامپکت قوی یا یک دوربین ورزشی برای ضبط فیلم‌های هیجان‌انگیز هستید، ما در اینجا به معرفی بهترین دوربین‌ها و برای انجام کارهای متنوعی خواهیم پرداخت.

قبل از اینکه شروع به خواندن این مقاله کنید باید نکته‌هایی را در رابطه با آن به شما بگوییم تا بتوانید بعد از خواندن این مقاله به شکل مناسب‌تری تصمیم‌گیری کنید. شما ممکن است که در زمان خرید یک دوربین به پارامتر‌هایی مانند قیمت، سبک عکاسی و تجربه‌‌ی کار با دوربین در زمان استفاده توجه کنید. مهم نیست که شما از قبل چه تعداد از این پارامتر‌ها مشخص کرده باشید، به طور حتم می‌توانید که دوربین مناسب نیاز‌های خود پیدا کنید.

ما در این مقاله قصد داریم با معرفی بهترین دوربین‌های موجود، به شما در زمان گرفتن تصمیم برای خرید دوربین کمک کنیم. شاید شما شخصی باشید که به‌تازگی عکاسی را شروع کرده‌اید و به دنبال تهیه‌ی دوربین مناسب افراد مبتدی و با رابط کاربری ساده‌ای هستید تا بتوانید با آن عکس‌های بهتری را در مقایسه با دوربین تلفن همراه خود ثبت کنید.

یا شاید شما دارای تجربه‌ی زیادی در عکاسی هستید و قصد دارید که یک دوربین جدید با بالاترین مشخصات را تهیه کنید. شما در هر سطحی از عکاسی که باشید باید بتوانید دوربینی را انتخاب کنید که به شکل مناسبی تمامی نیاز‌های شما را پوشش دهد و ما قصد داریم دوربین‌های مختلفی را در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.

برای کمک کردن به انتخاب صحیح دوربین بعدی، ما در این مقاله علاوه‌بر معرفی دوربین‌ها به مشخصات فنی آن‌ها مانند ابعاد سنسور و دیگر مشخصات سخت افزاری آن‌ها خواهیم پرداخت و در اینجا شما با لیستی از بهترین دوربین‌ها در زمینه‌های مختلف آشنا خواهید شد.

لیست ارائه شده در این مقاله شامل دوربین‌های عکاسی با قابلیت‌های ویژه برای ثبت عکس، دوربین‌های مناسب برای تهیه‌ی ولاگ‌های ویدیویی و دیگر دوربین‌هاست. البته باید بگوییم که دوربین‌های ارائه شده در این مقاله جز بهترین دوربین‌ها در دسته‌ی خود هستند و دارای مزیت‌هایی مانند قیمت بسیار خوب یا ارائه‌ی یک پکیج کامل برای عکاسی و فیلم‌برداری هستند.

۱. فوجی‌فیلم X-T4

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: APS-C.

رزولوشن: ۲۶٫۱ مگاپیکسل.

رزولوشن منظره‌یاب الکترونیک: ۳۶۹۰ هزار نقطه.

مانت لنز: فوجی‌فیلم X.

نمایشگر: ۳ اینچ لمسی، با قابلیت چرخش با رزولوشن ۱۶۲۰ هزار نقطه.

سیستم فوکوس خودکار: دارای ۴۲۵ نقطه فوکوس.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۱۵ فریم در ثانیه (با استفاده از شاتر مکانیکی)، ۳۰ فریم در ثانیه (با استفاده از شاتر الکترونیکی).

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه.

سطح: افراد متوسط.

اگر به دنبال تهیه‌ی دوربینی مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری هستید دوربین فوجی‌فیلم X-T4 بهترین دوربین در این زمینه است. این دوربین بهترین دوربین با سنسور APS-C است که ما تاکنون مورد بررسی قرار داده‌ایم.

فوجی‌فیلم در واقع با اضافه کردن قابلیت‌هایی مانند لرزشگیر تصویر درون بدنه، سرعت عکاسی پیاپی بالا‌تر و برخی تغییرات ظاهری به دوربین X-T3 که خود دوربین بسیار خوبی بود، دوربین X-T4 راخلق کرده است. علاوه‌بر این، این دوربین فوجی‌فیلم دارای قابلیت‌های دیگری مانند سیستم فوکوس خودکار سریع‌تر و قابل اطمینان در هنگام عکاسی و باتری بزرگ‌تر است (این دوربین با یک‌بار شارژ می‌تواند که در حدود ۵۰۰ عکس ثبت کند).

سنسور ۲۶ مگاپیکسلی APS-C استفاده شده در این دوربین یکی از بهترین سنسور‌ها برای ثبت عکس است. همچنین یکی از قابلیت‌های بسیار خوب این دوربین ضبط فیلم به شکلی مناسب است. استفاده از لرزشگیر تصویر داخل بدنه در این دوربین باعث شده است که این دوربین توانایی بالایی را در زمان ضبط فیلم داشته باشد.

فوجی‌فیلم برای خلق بهترین تجربه در هنگام عکاسی یا فیلم‌برداری با این دوربین، در این دوربین قابلیت‌های مختلفی مانند نمایشگر لمسی هم قرار داده است. با وجود اینکه قیمت این دوربین مشابه بسیاری از دوربین‌های با سنسور فول‌فریم است، اما دوربین فوجی‌فیلم XT-4 به همراه لنز‌های سری X پکیج کوچک و قدرتمندی برای کسانی است که به دنبال تهیه‌ی دوربینی بدون آینه با قابلیت‌های بالا برای عکاسی و فیلم‌برداری هستند.

کیفیت عکس بسیار بالا

لرزشگیر تصویر داخل بدنه‌ی مناسب برای ضبط فیلم عدم وجود جک هدفون

محدودیت در زمان ضبط فیلم

۲. کانن EOS R6

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: فول‌فریم.

رزولوشن: ۲۰٫۱ مگاپیکسل.

رزولوشن منظره‌یاب الکترونیک: ۳۶۹۰ هزار نقطه.

مانت لنز: کانن RF.

نمایشگر: ۳ اینچ لمسی، چرخشی با رزولوشن ۱۶۲۰ هزار نقطه.

سیستم فوکوس خودکار: دارای ۶۰۷۲ ناحیه‌ی فوکوس.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۱۲ فریم در ثانیه (با استفاده از شاتر مکانیکی)، ۲۰ فریم در ثانیه (با استفاده از شاتر الکترونیکی).

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه.

سطح: افراد حرفه‌ای.

در حالیکه که امکانات ارائه شده در دوربین کانن EOS R5 بسیار بالاتر از نیاز‌های بسیاری از افراد است، دوربین دیگر کانن یعنی کانن EOS R6 یکی از بهترین دوربین‌های دارای سنسور فول‌فریم و با قیمتی مناسب‌تر نسبت به دوربین کانن EOS R5 است، که می‌توانید تهیه کنید.

اگر هم اکنون یکی از دوربین‌های بدون آینه‌ و فول‌فریم کانن را در اختیار دارید، مانند کانن EOS R، یا در حال استفاده از دیگر دوربین‌های DLSR این شرکت هستید، به‌طور حتم خرید دوربین کانن EOS R6 یک به‌روزرسانی بسیار خوب است.

دوربین کانن EOS R6 یکی از بهترین سیستم‌های فوکوس خودکار را در مقایسه با دوربین‌های همرده‌اش دارد. از دیگر قابلیت‌های این دوربین می‌توان به لرزشگیر تصویر داخل بدنه‌ی عالی و سرعت عکاسی پیایی بسیار بالا اشاره کرد که آن را به یکی از بهترین گزینه‌ها برای عکاسی ورزشی و حیات وحش تبدیل می‌کند.

با وجود اینکه این دوربین کانن می‌تواند فیلم‌هایی با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه را هم ثبت کند، اما به دلیل عدم وجود قابلیت‌های فیلم‌برداری مانند DCI 4K و داغ شدن بیش از حد که در نهایت میزان ضبط فیلم را محدود می‌کند، این دوربین کانن از دوربین‌های دیگری مانند سونی A7S III در این زمینه عقب‌تر است. در نتیجه این دوربین کانن بیشتر برای عکاسی مناسب است تا فیلم‌برداری.

با این وجود دوربین کانن EOS R6 یک دوربین عالی با سیستم فوکوس شگفت‌انگیز است و با توجه به ویژگی‌های به کار رفته در آن یکی از بهترین گزینه‌ها برای کسانی است که قصد تهیه یک دوربین با اندازه‌ی سنسور فول‌‌فریم را دارند.

سیستم فوکوس بسیار عالی

لرزشگیر تصویر داخل بدنه‌ی عالی برای دوربین فول‌فریم

دو جای مموری کارت قیمت بالا

محدودیت‌ در زمان ضبط فیلم

۳. نیکون Z6 II

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: فول‌فریم.

رزولوشن: ۲۴٫۵ مگاپیکسل.

رزولوشن منظره‌یاب الکترونیک: ۳۶۹۰ هزار نقطه.

مانت لنز: نیکون Z.

نمایشگر: ۳٫۲ اینچ لمسی، متحرک با رزولوشن ۲۱۰۰ هزار نقطه.

سیستم فوکوس خودکار: دارای ۲۷۳ نقطه فوکوس هیبرید.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۱۴ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه.

سطح: افراد حرفه‌ای و افراد ماهر.

تا قبل از معرفی این دوربین جدید توسط نیکون، نسل قبلی این دوربین یعنی نیکون Z6 مدت زیادی توانسته بود تا عنوان یکی از بهترین دوربین‌ها را به خود اختصاص دهد. با توجه به اینکه نیکون دوربین جدید نیکون Z6 II را با انجام برخی بهبود‌های جزئی در مقایسه با نسل قبلی آن معرفی کرد، می‌توانیم بگوییم که هر دو این دوربین‌های نیکون گزینه‌های عالی برای کسانی هستند که به‌ دنبال تهیه‌ی دوربین فول‌فریمی در کنار دوربین اصلی خود هستند.

با وجود اینکه دوربین نیکون Z6 هم دارای ارگونومی مناسب در زمان بدست گرفتن و قیمت بسیار خوبی است، اما ما توصیه می‌کنیم که در صورت امکان با پرداخت مبلغ بیشتر دوربین نیکون Z6 II را تهیه کنید. استفاده از دو پردازنده‌ی EXPEED 6 در دوربین نیکون Z6 II باعث شده است که این دوربین در مقایسه با نسل قبی خود، دارای ویژگی‌های جدیدی مانند عکاسی پیاپی با سرعت ۱۴ فریم در ثانیه (۱۲ فریم در ثانیه در دوربین نیکون Z6) . قابلیت‌هایی برای فوکوس بهتر بر روی چشم انسان و تشخیص حیوانات باشد.

همچنین نیکون در دوربین نیکون Z6 II از دو جای مموری کارت استفاده کرده است که باعث می‌شود بتوانید از یک مموری کارت UHS-II در کنار XQD/CFexpress استفاده کنید. همچنین نیکون با منتشر کردن به‌روزرسانی نرم افزاری قصد دارد در ماه فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ماه) قابلیت فیلم‌برداری با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه را به این دوربین اضافه کند.

با وجود اینکه صبر کردن تا آن زمان برای دریافت این به‌روزرسانی جدید خوشایند نیست، اما بعد از دریافت این به‌روزرسانی جدید دوربین نیکون Z6 II به دوربین مناسب‌تری برای ضبط فیلم تبدیل می‌شود. سنسور ۲۴ مگاپیکسلی با اندازه‌ی فول‌فریم استفاده شده در این دوربین عملکرد خوبی را در زمان ثبت عکس با ISO بالا دارد و کیفیت ساخت بدنه‌ای این دوربین هم بسیار بالا‌تر از دیگر دوربین‌های همرده است.

کیفیت عکس عالی

ارگونومی بالا در زمان گرفتن در دست عدم تغییر زوایه نمایشگر

سیستم فوکوس نه چندان پیشرفته

۴. سونی A7 III

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: فول‌فریم.

رزولوشن: ۲۴٫۲ مگاپیکسل.

رزولوشن منظره‌یاب الکترونیک: ۲۳۵۹ هزار نقطه.

مانت لنز: سونی E.

نمایشگر: ۳٫۰ اینچ لمسی، متحرک با رزولوشن ۹۲۱ هزار نقطه.

سیستم فوکوس خودکار: دارای ۶۹۳ نقطه فوکوس.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۱۰ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه.

سطح: افراد حرفه‌ای و مناسب افراد ماهر.

با وجود اینکه دوربین سونی A7 III دوربین به‌نسبت جدیدی نیست، اما وجود قابلیت‌هایی مانند سنسور فول‌فریم با رزولوشن ۲۴ مگاپیکسل، ضبط فیلم با رزولوشن ۴K، لرزشگیر تصویر داخل بدنه‌ی مبتنی بر سنسور، عکاسی پیاپی با سرعت ۱۰ فریم در ثانیه، ۶۹۳ نقطه‌ی فوکوس هیبرید، دو جای مموری کارت و توانایی ثبت ۷۱۰ عکس با یک‌بار شارژ آن را به رقیب قدرتمندی تبدیل کرده است.

همچنین شما می‌توانید با وجود این امکانات عالی این دوربین را با قیمت مناسبی تهیه کنید. همچنین منتشر شدن برخی به‌روزرسانی‌های نرم افزاری توسط سونی برای این دوربین باعث شده است که شاهد ایجاد برخی بهبود‌ها در سیستم فوکوس این دوربین برای شناسایی و فوکوس بر روی چشم حیوانات به صورت زنده باشیم. در نهایت باید بگوییم که لنز‌های ارائه شده برای این دوربین هم از تنوع بالایی برخوردارند.

با وجود این امکانات و قابلیت‌های عالی، دوربین سونی A7 III دارای ضعف‌هایی در مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی و منظره‌یاب الکترونیک است. در نهایت باید بگوییم که هنوز هم دوربین سونی A7 III یک دوربین بسیار عالی با امکانات فراوان است.

سنسور ۲۴ مگاپیکسلی عالی

لرزشکیر تصویر مبتنی بر سنسور مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی می‌توانست بهتر باشد

عدم نمایش صحیح تصویر در منظره‌یاب الکترونیکی در برخی اوقات

۵. نیکون Z50

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: APS-C.

رزولوشن: ۲۰٫۹ مگاپیکسل.

رزولوشن منظره‌یاب الکترونیک: ۲۳۵۹ هزار نقطه.

مانت لنز: نیکون Z.

نمایشگر: ۳٫۲ اینچ لمسی، متحرک با رزولوشن ۱۰۳۶۰۸۰ هزار نقطه.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۱۱ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K.

سطح: افراد علاقه‌مندان به پیشرفت در عکاسی.

اگر به دنبال خرید یک دوربین با اندازه‌ی کوچک و قیمتی مناسب در مقایسه با دوربین‌ فول‌فریم نیکون Z6 برای کارهایی مانند عکاسی در مسافرت یا کاربرد‌های عمومی هستید، دوربین نیکون Z50 با توجه به قیمت مناسبش یک دوربین عالی است که همه‌ی افراد شامل سطح مبتدی و افراد علاقه‌مند به یادگیری و دارای سطح متوسط می‌توانند از آن استفاده کنند.

همچنین این دوربین مناسب افرادی است که قصد دارند یک دوربین با اندازه‌ی سنسور APS-C و بدون آینه از برند نیکون را تهیه کنند. این دوربین همچنین برخلاف دیگر دوربین‌های بدون آینه رقیب مانند دوربین فوجی‌فیلم X-T30 دارای گریب بزرگ‌تری است که باعث می‌شود به شکل راحتی در دست قرار بگیرد.

دوربین نیکون Z50 دوربین بسیار خوبی برای ثبت عکس است و سیستم فوکوس به کار رفته در آن عملکردی عالی و مشابه دوربین نیکون Z6 دارد. البته باید بگوییم که سیستم فوکوس این دوربین در زمان عکاسی از سوژه‌های ثابت عالی عمل می‌کند ولی در هنگام عکاسی از سوژه‌های سریع و ورزشی نمی‌تواند با دوربینی مانند سونی A6400 در زمینه‌ی فوکوس رقابت کند.

از دیگر قابلیت‌های این دوربین می‌توان به منظره‌یاب الکترونیکی عالی و نمایشگر لمسی متحرک اشاره کرد. در نهایت باید بگوییم که دوربین Z50 نیکون یک دوربین مناسب برای عکاسی در سفر و کاربرد‌های عمومی است و کاربران می‌توانند که علاوه‌بر لنز‌های مانت Z، با تهیه‌ی آداپتور مخصوص از لنز‌های با مانت F نیکون هم در این دوربین استفاده کنند.

ارگونومی شبیه دوربین‌های DSLR در زمان در دست گرفتن

نمایشگر و منظره‌یاب الکترونیکی با کیفیت تنوع کم لنز‌ها

عدم استفاده از نمایشگر متحرک در زمان استفاده از سه پایه

۶. فوجی‌فیلم X100V

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه، رنج‌فایندر.

اندازه‌ی سنسور: APS-C.

رزولوشن: ۲۶٫۱ مگاپیکسل.

لنز: ثابت با فاصله‌ی کانونی ۲۳ میلیمتر و f/2.

رزولوشن منظره‌یاب الکترونیک: ۲۳۵۹ هزار نقطه.

نمایشگر: ۳٫۰ اینچ لمسی، متحرک با رزولوشن ۱٫۶۲ میلیون نقطه.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۱۱ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K.

سطح: افراد مبتدی و علاقه‌مندان به پیشرفت در عکاسی.

بر روی کاغذ تهیه‌ی دوربین فوجی‌فیلم X100V منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر نگاهی به مشخصات این دوربین بیاندازید می‌بینید که با دوربینی کامپکت با شکل ظاهری دوربین‌های دهه‌ی ۵۰ میلادی و با لنز ثابت با فاصله‌ی کانونی ۲۳ میلیمتر و f/2 و با برچسب قیمتی بسیار بالا رو‌به‌رو هستیم.

البته باید بگوییم که مدل‌های قدیمی‌تر این دوربین در میان عکاسان به دوربین‌های نمادین تبدیل شده‌اند و فوجی‌فیلم با رونمایی از دوربین X100V در حال ادامه دادن به مسیر آغاز شده توسط‌ مدل‌های قدیمی‌تر این دوربین است. در واقع فوجی‌فیلم در این دوربین تمامی قابلیت‌های خوب نسل‌های قدیمی را حفظ کرده است و تنها در این دوربین شاهد اضافه شدن برخی قابلیت‌های جدید هستیم.

از جمله این قابلیت‌های جدید می‌توان به نمایشگر لمسی متحرک و بدنه‌ی مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی اشاره کرد (البته همان‌گونه که در معایب این دوربین گفتیم برای محافظت کامل از لنز دوربین در برابر شرایط آب و هوایی باید از فیلتر استفاده کنید).

هموراه لنز‌های با گشودگی دیافراگم ثابت بهترین لنز‌ها برای سبک عکاسی خیابانی و پرتره بوده‌اند و استفاده از این لنز در این دوربین فوجی‌فیلم در کنار دیگر قابلیت‌هایی مانند سنسور جدید ۲۶٫۱ مگاپیکسلی با اندازه‌ی APS-C و آخرین نسل از پردازنده‌ی X-Processor 4 این دوربین را به پکیجی قدرتمند برای انجام این کار تبدیل کرده است.

از دیگر بهبود‌های صورت گرفته در این دوربین می‌توان به سیستم فوکوس خودکار سریع‌تر، کنترل بهتر نویز و بهبود کیفیت عکس‌های گرفته شده اشاره کرد. همچنین این دوربین دارای منظره‌یاب هیبرید شامل منظره‌یاب الکترونیکی و اپتیکال است و فوجی‌فیلم در این دوربین از منظره‌یاب الکترونیکی با رزولوشن بالا‌تر هم استفاده کرده است.

وجود دیگر قابلیت‌ها مانند سرعت عکاسی پیاپی بالا و ضبط فیلم با رزولوشن ۴K این دوربین را به یک دوربین کامپکت بسیار خوب تبدیل کرده است. با وجود اینکه این دوربین قیمت کمی را ندارد اما باید بگوییم که شما نمی‌توانید دوربینی مشابه این دوربین را پیدا کنید.

نمایشگر لمسی و متحرک

سنسور و سیستم فوکوس بهبود یافت

ضبط فیلم با رزولوشن ۴K قیمت بالا

احتیاج به فیلتر برای محافظت کامل از لنز در برابر شرایط آب و هوایی

۷. سونی A6100

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: APS-C.

رزولوشن: ۲۴٫۱ مگاپیکسل.

مانت لنز: سونی E.

رزولوشن منظره‌یاب الکترونیک: ۲۳۵۹ هزار نقطه.

نمایشگر: ۲٫۹۵ اینچ لمسی، متحرک با رزولوشن ۹۲۱۶۰۰ نقطه.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۱۱ فریم در ثانیه (شاتر مکانیکی).

فیلم‌برداری: رزولوشن ۴K.

سطح: افراد مبتدی.

سونی در حدود ۵ سال پیش از دوربین بدون آینه‌ی و سطح مبتدی سونی A6000 رونمایی کرد. در آن زمان آن دوربین به یک دوربین محبوب میان طرفداران دنیای عکاسی تبدیل شد. با توجه به این موضوع سونی در نسل بعدی ابن دوربین یعنی دوربین سونی A6100 از قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی استفاده کرد که باعث شد این دوربین حتی بتواند با دوربین‌های بدون آینه امروزی به رقابت بپردازد.

در واقع این دوربین سونی یک دوربین کامپکت و با قابلیت‌های فراوان است. با وجود اینکه این دوربین برای افراد مبتدی توسعه داده شده اما سونی در آن از ویژگی‌هایی استفاده کرده است که بسیاری از افراد ماجراجو را ناامید نمی‌کند.

باوجود اینکه مدتی طول می‌کشد تا با تمام قابلیت‌ها و توانایی‌های این دوربین آشنا شوید اما باید بگوییم که سنسور ۲۴ مگاپیکسلی با اندازه‌ی APS-C این دوربین در واقع همان سنسوری است که در بسیاری از دوربین‌های پرمیوم سونی شاهد استفاده از آن هستیم.

علاوه‌بر این، سیستم فوکوس استفاده شده در این دوربین مشابه دوربین جدید سونی A6600 است که باعث می‌شود این دوربین در زمان عکاسی از سوژه‌های متحرک و در زمان فوکوس کردن بر روی سوژه‌ی مورد نظر هیچ مشکلی را نداشته باشد.

اگر از این دوربین به همراه لنز‌های مناسب استفاده کنید عکس‌های ثبت شده با آن دارای جزئیات بسیار بالا و رنگ‌های دقیق هستند. عمر باتری این دوربین هم خوب است ولی با وجود استفاده از نمایشگر لمسی و متحرک در این دوربین باید بگوییم که استفاده از لمس تنها به انجام برخی کارها محدود شده است.

همچنین برخی از قابلیت‌ها و ویژگی‌های به‌ کار رفته در دوربین سونی A6100 با دیگر دوربین‌های گران قیمت سونی یکسان است و همچنین باید بگوییم که استفاده از تنظیمان ISO خودکار در این دوربین برای عکاسی از سوژه‌های متحرک مناسب نیست.

البته باید بگوییم که با توجه به سطح این دوربین و مناسب بودن آن برای افراد مبتدی می‌توان وجود این ضعف‌ها را نادیده گرفت.

سیستم فوکوس عالی

اندازه‌ی کامپکت اما با قابلیت‌های بالا زمان‌گیر بودن یادگیری تمامی قابلیت‌ها

رزولوشن به‌نسبت پایین نمایشگر و منظره‌یاب الکترونیک

۸. نیکون D3500

مشخصات فنی:

نوع بدنه: DSLR.

اندازه‌ی سنسور: APS-C.

رزولوشن: ۲۴٫۲ مگاپیکسل.

مانت لنز: نیکون F.

نمایشگر: ۳ اینچ با رزولوشن ۹۲۱ هزار نقطه.

نوع منظره‌یاب: اپتیکال.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۵ فریم در ثانیه.

سطح: افراد مبتدی.

با وجود اینکه بخش زیادی از این لیست به دوربین‌های بدون آینه اختصاص داشت، اما اگر شما هنوز هم قصد تهیه‌ی یک دوربین DSLR را به‌دلیل برخی مزایایی بهتر مانند ارگونومی بهتر، عمر باتری بالا و قیمت مناسب دارید باید بگوییم که دوربین DSLR نیکون D3500 یکی از مناسب‌ترین دوربین‌ها برای افراد تازه‌کار برای شروع عکاسی است.

بسیاری از ویژگی‌های استفاده شده در این دوربین با دوربین بسیار موفق نیکون D3400 یکسان است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به سنسور ۲۴ مگاپیکسلی با اندازه‌ی APS-C و عمر باتری برای ثبت ۱۵۵۰ عکس با یک‌بار شارژ اشاره کرد. در واقع با یک‌بار شارژ این دوربین می‌توانید که تا حدود ۳ برابر بیشتر از دوربین‌های بدون آینه موجود عکاسی کنید.

همچنین نیکون در این دوربین حالتی را به نام «راهنمایی» (Guide) قرار داده است تا افراد مبتدی با استفاده از آن بتوانند با قابلیت‌ها و توانایی‌های این دوربین مانند چگونگی تار کردن محیط قرار گرفته در پشت سوژه آشنا شوند.

همچنین نیکون لنز‌های بسیاری متنوعی را برای این دوربین تولید کرده است که می‌توانید با توجه به سبک عکاسی خود لنز مناسب خود را به‌راحتی از میان آن‌ها پیدا کنید. اگر قصد دارید که تازه عکاسی را شروع کنید به شما توصیه می‌کنیم که این دوربین را با لنز AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR تهیه کنید. تهیه‌ی این لنز با اندکی قیمت بیشتر باعث می‌شود که از قابلیت کاهش لرزش آن هم بهره‌مند شوید.

اگر که قصد تهیه‌ی دوربینی را برای کارهایی مانند عکاسی در سفر دارید بهتر است که به جای این دوربین، یک دوربین بدون آینه مانند فوجی‌فیلم X-T200 یا کانن EOS M50 را تهیه کنید. در نهایت باید بگوییم که این دوربین نیکون یک دوربین بسیار عالی برای یادگیری اصول پایه عکاسی و شروع یک هنر جدید است.

عمر باتری بسیار بالا

تنوع لنز‌های بسیار زیاد عدم ضبط فیلم با رزولوشن ۴K

عدم استفاده از نمایشگر لمسی

۹. سونی A7S III

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: فول‌فریم.

رزولوشن: ۱۲ مگاپیکسل.

مانت لنز: سونی E.

نمایشگر: ۳ اینچ لمسی، چرخشی با رزولوشن ۱٫۴۴ میلیون نقطه.

نوع منظره‌یاب: الکترونیکی با رزولوشن ۹٫۴۴ مگاپیکسل.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۱۰ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K به صورت ۱۲۰ فریم در ثانیه.

سطح: افراد پیشرفته و حرفه‌ای.

تا مدت‌ها تصور می‌شد که سونی قصد ندارد از دوربین سونی A7S III رونمایی کند. اما به نظر می‌رسد که صبر طرفدارن سونی بالاخره نتیجه داد. اگر به‌دنبال تهیه‌ی دوربینی برای کارهایی مانند ضبط فیلم یا دوربینی با توانایی‌های بالا برای ضبط فیلم و عکاسی مناسب هستید. این دوربین سونی بهترین دوربینی است که اکنون می‌توانید تهیه کنید.

همان‌گونه که در قسمت معایب این دوربین گفته شده است یکی از نکته‌های منفی در رابطه با این دوربین، قیمت بسیار بالای این دوربین و در سطح دوربین‌های حرفه‌ای است. اگر شما با قیمت این دوربین مشکلی ندارید و به ‌دنبال تهیه‌ی دوربینی کوچک، باقابلیت فیلم‌برداری با رزلووشن ۴K و کیفیت بالای ضبط تصاویر در محیط‌های کم نور هستید، بدون شک این دوربین سونی شما را ناامید نخواهد کرد.

علاوه‌بر کیفیت بالای ضبط فیلم‌، شما با استفاده از این دوربین سونی می‌توانید که به مدت بسیاری زیادی به ضبط فیلم بپردازید و برخلاف دیگر دوربین‌ها مانند دوربین کانن EOS R5، شما حتی بعد از ضبط فیلم به مدت بیشتر از ۳۰ دقیقه با این دوربین، با مشکل‌هایی مانند گرم شدن بیش از حد رو‌به‌رو نخواهید شد.

از دیگر قابلیت‌های این دوربین برای ضبط فیلم‌ می‌توان به توانایی ضبط فیلم‌های ۱۶ بیتی با فرمت RAW، پورت HDMI با اندازه‌ی کامل، سیستم فوکوس خودکار عالی، منظره‌یاب الکترونیکی با رزولوشن ۹٫۴۴ مگاپیکسل و لرزشگیر تصویر داخل بدنه‌ی برای حذف لرزش‌های کوچک دوربین در زمان ضبط فیلم اشاره کرد.

علاوه‌بر این، این دوربین سونی دارای پورت‌های متنوعی مانند جک هدفون ۳٫۵ میلیمتری است و با تهیه‌ی رابط مخصوص و قرار دادن آن بر روی محل نصب فلاش می‌توان از پورت XLR صدا و ۴ ورودی صدا استفاده کرد.

اگر که در زمان تهیه‌ی عکس رزولوشن بالای سنسور اهمیت چندانی را برای شما ندارد، این دوربین سونی همچنین دوربین مناسبی برای ثبت عکس است. با وجود اینکه این دوربین دارای قیمت بالایی است اما توانایی‌های آن در رابطه با ضبط فیلم، آن را به بهترین دوربین در مقایسه با دوربین‌های رقیب در این زمینه تبدیل کرده است.

کیفیت بالا در محیط‌های با نور کم

نمایشگر تمام لمسی

عمر باتری خوب قیمت بالا

رزولوشن کم سنسور برای عکس

۱۰. سونی ZV-1

مشخصات فنی:

نوع بدنه: کامپکت.

اندازه‌ی سنسور: ۱ اینچ.

رزولوشن: ۲۰٫۱ مگاپیکسل.

لنز: ۲۴-۷۰ میلیمتر f/1.8-2.8.

نمایشگر: ۳ اینچ لمسی، چرخشی با رزولوشن ۹۲۱۶۰۰ نقطه.

نوع منظره‌یاب: ندارد.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۲۴ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K به صورت ۳۰ فریم در ثانیه.

سطح: افراد مبتدی و متوسط.

اگر به دنبال تهیه‌ی دوربینی کامپکت برای تهیه‌ی ولاگ برای کانال یوتوب خود هستید دوربین سونی ZV-1 یکی از بهترین دوربین‌های موجود است. سونی در واقع در زمان توسعه‌ی این دوربین بهترین ویژگی‌های دوربین‌های سری RX100 را با برخی بهبود‌های ایجاد شده در طراحی ظاهری مخلوط کرده است تا این دوربین به یک دوربین کامل و با اندازه‌ی کوچک برای ضبط فیلم تبدیل شود.

یکی از بهترین ویژگی‌های این دوربین ترکیب لنز با فاصله‌ی کانونی ۲۴-۷۰ میلیمتر و f/1.8-2.8 با سیستم فوکوس سونی برای تشخیص چشم انسان است. در نتیجه با استفاده از این دوربین می‌توان به تهیه‌ی ولاگ‌های باکیفیت پرداخت که در آن‌ها تصویر قرار گرفته در پشت سر کاربر به شکل قشنگی محو شده است.

استفاده از جک هدفون ۳٫۵ میلیمتری در این دوربین باعث شده است که شما در زمان تهیه‌ی ولاگ از لحاظ ضبط صدا هم هیچ کم و کاستی را نداشته باشید. همچنین استفاده از محل نصب فلاش در این دوربین باعث شده است که شما بتوانید از این محل برای قرار دادن وسایل جانبی مانند میکروفون یا نور استفاده کنید.

با وجود این امکانات خوب باید بگوییم که عمر باتری این دوربین عملکرد متوسطی را دارد و سیستم لرزشگیر به کار رفته در آن نمی‌توانند در زمان استفاده تصاویر بدون لرزشی را همانند استفاده از گیمبال ایجاد کند. در نهایت باید بگوییم که این دوربین در تمامی زمینه‌ها می‌توانند که دوربین‌های به کار رفته در تلفن‌های همراه را شکست دهد و دوربین بسیار عالی برای ولاگر‌ها است.

سیستم فوکوس عالی

جک هدفون ۳٫۵ میلیمتری

محل قرارگیری فلاش محدود بودن قابلیت لمسی نمایشگر

استفاده از پورت MicroUSB به جای USB-C

۱۱. کانن EOS R5

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: فول‌فریم.

رزولوشن: ۴۵ مگاپیکسل.

مانت لنز: کانن RF.

نمایشگر: ۳٫۱۵ اینچ لمسی، چرخشی با رزولوشن ۲٫۱ میلیون نقطه.

نوع منظره‌یاب: ندارد.

فوکوس: دارای ۵۹۴۰ ناحیه‌ی فوکوس.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۲۰ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۸K.

سطح: افراد علاقه‌مند و حرفه‌ای.

به‌طور حتم دوربین کان EOS R5 یکی از بهترین دوربین‌هایی است که تاکنون ساخته شده است. این دوربین کانن یک دوربین پیشرفته برای ثبت عکس همراه با ویژگی‌هایی شگفت‌انگیزی در زمان ضبط فیلم است. البته باید بگوییم که دوربین کانن EOS R5 در مقایسه با دوربین سونی A7S III محدودیت‌هایی را در زمان ضبط فیلم‌های طولانی دارد.

با این وجود برای تمامی کسانی که قصد تهیه‌ی دوربینی را برای ثبت عکس‌های چشمگیر در تمامی موقعیت‌ها از عکاسی در استودیو تا عکاسی حیات وحش دارند، این دوربین یکی از بهترین گزینه‌هاست. سیستم فوکوس به‌کار رفته در این دوربین یکی از بهترین سیستم‌های فوکوس است که می‌تواند به‌شکلی دقیق و قابل اطمینان سوژه‌ را تشخیص دهد و آن را دنبال کند.

همچنین این سیستم فوکوس در کنار تشخیص افراد و فوکوس بر روی صورت و چشم‌ آن‌ها، می‌تواند که حیوانات را هم تشخیص دهد و بر روی چشم آن‌ها هم فوکوس کند. کانن در این دوربین از یک منظره‌یاب الکترونیک با رزولوشن ۵٫۷۶ میلیون نقطه استفاده کرده است.

طراحی بدنه‌ی این دوربین و ارگونومی آن در زمان استفاده مشابه با دوربین‌های DSLR کانن است و می‌توان با استفاده از این دوربین با سرعت ۱۲ فریم در ثانیه در زمان استفاده از شاتر مکانیکی و ۲۰ فریم در ثانیه در زمان استفاده از شاتر الکترونیکی عکاسی کرد.

با وجود محدودیت درباره‌ی مدت زمان ضبط فیلم، اما این دوربین از این لحاظ هم می‌تواند که دوربین‌های نیکون Z7 و دوربین سونی Z9 II را شکست دهد. مانت لنز به‌کار رفته در این دوربین RF است. با وجود اینکه تعداد لنز‌ها RF هم اکنون محدود است و این لنز‌ها قیمت بالایی را هم دارند اما کانن قصد دارد که لنز‌های دیگری را هم با این مانت عرضه کند.

در نهایت باید بگوییم که دوربین کانن EOS R5 یک دوربین بدون آینه پیشرفته است که به‌راحتی می‌تواند نظر عکاسان حرفه‌ای را به خود جلب کند.

سیستم فوکوس عالی

سیستم لرزشگیر تصویر داخل بدنه‌ی با عملکرد خوب

عمر باتری خوب قیمت بالا

محدودیت در زمان ضبط ویدیو

کارت‌های حافظه CFExpress می‌توانند گران‌ قیمت باشند

۱۲. گوپرو Hero 9 Black

‌مشخصات فنی:

وزن: ۱۵۸ گرم.

مقاومت در برابر آب: تا عمق ۱۰ متر.

رزولوشن: ۲۰ مگاپیکسل.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۵K تا ۳۰ فریم در ثانیه، ۴K تا ۶۰ فریم در ثانیه، ۱۰۸۰ تا ۲۴۰ فریم در ثاینه و ۷۲۰ تا ۲۴۰ فریم در ثانیه.

باتری: ۱۷۲۰ میلی آمپر ساعت.

اگر شما به‌دنبال تهیه‌ی یک دوربین جان سخت و مقاوم در برابر آب هستید که بتوانید آن را به‌راحتی به هر جایی بچسبانید دوربین Hero 9 Black یکی از بهترین گزینه‌ها است. نمایشگر جلویی جدید به‌ کار رفته در این دوربین یکی از مزیت‌های اصلی این دوربین برای تهیه ولاگ است.

علاوه‌بر این‌ها، قابلیت ضبط فیلم‌ با رزولوشن ۵K باعث شده است که این دوربین در مقایسه با دوربین‌های ورزشی بتواند فیلم‌هایی را با جزئیات بیشتری ثبت کند. بهبود‌های نرم افزاری به کار رفته در این دوربین باعث شده است که این دوربین در مقایسه با دوربین Hero 8 Black و دوربین DJI Osmo Action پیشرفت قابل توجهی را داشته باشد.

سیستم لرزشگیر تصویر به کار رفته در این دوربین به نام HyperSmooth اکنون می‌تواند که در زمان ضبط فیلم در تمامی رزولوشن‌ها و تعداد فریم در ثانیه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین دیگر ویژگی‌ها مانند TimeWarp و HindSight باعث می‌شود که در زمان ضبط فیلم با این دوربین بتوان این کار را به شکل خلاقانه‌تری انجام داد (قابلیت HindSight باعث می‌شود که دوربین از ۱۵ تا ۲۰ ثانیه قبل از فشردن دکمه‌ی شاتر به ضبط فیلم بپردازد).

اگر به تمامی ویژگی‌های به کار رفته در دوربین Hero 9 Black یا نمایشگر جلویی احتیاج ندارید می‌توانید که دوربین Hero 8 Black را با قیمت مناسب‌تری در مقایسه با این دوربین تهیه کنید. البته باید بگوییم که این دوربین جدید گوپور خالی از اشکال نیست و دارای معایبی مانند عدم پاسخ به لمس در نمایشگر پشتی است. البته گوپرو اعلام کرده است که این مشکل را با منتشر کردن به‌روزرسانی نرم افزاری برطرف می‌کند.

اگر شما قصد تهیه یک دوربین در کنار دوربین اصلی خود را دارید یا که دوربینی را برای تهیه‌ی فیلم‌های ورزشی می‌خواهید باید بگوییم که دوربین Hero 9 Black در این زمینه بی‌رقیب است.

توانایی ضبط فیلم‌های ۵K با جزئیات فراوان

نمایشگر جلویی برای تهیه ولاگ

عمر باتری بهبود یافته

قابلیت‌های نرم افزاری جدید عدم پاسخ به لمس مناسب نمایشگر پشتی

بهبود‌های کم در زمان ضبط ویدیو ۴K

۱۳. پاناسونیک لومیکس S5

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: فول‌فریم.

رزولوشن: ۲۴٫۲ مگاپیکسل.

مانت لنز: L.

نمایشگر: ۳٫۰ اینچ لمسی، چرخشی با رزولوشن ۱٫۸۴ میلیون نقطه.

نوع منظره‌یاب: الکترونیکی با رزولوشن ۲٫۳۶ میلیون نقطه.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۷ فریم در ثانیه (شاتر مکانیکی) و ۳۰ فریم در ثانیه (در حالت عکاسی با رزولوشن ۶K و ۱۸ مگاپیکسل).

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه ۱۰ بیت ۴:۲:۰.

سطح: افراد متوسط و حرفه‌ای.

اگر به‌دنبال تهیه‌ی یک دوربین فول‌فریم با اندازه‌ی بدنه‌ی کوچک هستید که با استفاده از آن بتوانید عکس و فیلم‌های باکیفیتی را ثبت کنید، دوربین پاناسونیک لومیکس S5 یکی از بهترین گزینه‌های موجود است.

با وجود اینکه پاناسونیک در این دوربین از سنسور با اندازه‌ی فول‌فریم استفاده کرده است، اما اندازه‌ی بدنه‌ی این دوربین از دوربین پاناسونک لومیکس GH5 که دارای سنسوری با اندازه‌ی سه چهارم است، کوچک‌تر است.

علاوه‌بر کیفیت بالا در زمان ثبت عکس، این دوربین می‌تواند که فیلم‌هایی را به صورت کراپ نشده و با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه ثبت کند. از دیگر قابلیت‌های این دوربین می‌توان به حالت ضبط فیلم V-log و ایزوی دوگانه اشاره کرد.

با توجه به اینکه این دوربین در زمان عکاسی پیاپی می‌تواند ۷ عکس را در هر ثانیه ثبت کند، این دوربین برای عکاسی از صحنه‌های ورزشی و عکاسی از سوژه‌های سریع مناسب نیست. البته شما می‌توانید که با فعال کردن قابلیت عکاسی ۶K، در زمان عکاسی از سوژه‌های سریع این کار را به شکل بهتری انجام دهید.

در زمان فعال بود این قابلیت، عکس‌های بدست آمده از این دوربین در واقع تصاویری ۱۸ مگاپیکسلی هستند که از فیلم ضبط شده با رزولوشن ۶K بدست آمده‌اند. با وجود انجام این کار، کیفیت این تصاویر بدست آمده بسیار خوب است و سیستم فوکوس در زمان فعال بودن این قابلیت عملکرد خوبی را دارد.

در نهایت باید بگویم که با توجه به قیمت این دوربین پاناسونیک، دوربین‌های کمی وجود دارند که بتوانند با این دوربین به رقابت بپردازند و مشخصاتی مانند اندازه‌ی کوچک، قدرت و قابلیت‌های ویدیویی مشابه این دوربین را ارائه دهند.

اندازه‌ی بدنه‌ی کوچک با وجود سنسور فول‌فریم

قابلیت‌های بالا در زمان ضبط فیلم سیستم فوکوس متوسط

نه‌چندان مناسب برای ثبت عکس‌های ورزشی

۱۴. نیکون Z5

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: فول‌فریم.

رزولوشن: ۲۴٫۳ مگاپیکسل.

مانت لنز: نیکون Z.

نمایشگر: ۳٫۲ اینچ لمسی، متحرک با رزولوشن ۳٫۶۹ میلیون نقطه.

نوع منظره‌یاب: الکترونیکی با رزولوشن ۲٫۳۶ میلیون نقطه.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۴٫۵ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه.

سطح: افراد مبتدی.

با وجود اینکه دوربین نیکون Z5 دوربین کاملی نیست، اما این دوربین یکی از بهترین دوربین‌های فول‌فریم برای افراد مبتدی است. این دوربین همچنین مناسب کسانی است که می‌خواهند برای اولین‌بار از دوربین‌هایی با اندازه‌ی سنسور کوچک‌تر به دوربین‌های فول‌فریم مهاجرت کنند.

با توجه به سنسور ۲۴٫۳ مگاپیکسلی این دوربین، نیکون Z5 می‌تواند تصاویر شارپ و باکیفیتی را ثبت کند. نیکون در این دوربین از یک سیستم فوکوس قابل اطمینان در کنار ارگونومی مناسب و کیفیت ساخت بالا استفاده کرده است.

برخی از ویژگی‌های این دوربین مشابه دیگر دوربین‌های فول‌فریم بدون آینه نیکون یعنی دوربین‌های نیکون Z6 و Z7 است. از جمله‌ی این ویژگی‌ها می‌توان به منظره‌یاب الکترونیک با رزولوشن بالا اشاره کرد. تنها نکته‌ی منفی در رابطه با این دوربین سرعت ماکسیمم عکاسی پیاپی ۴٫۵ فریم در ثانیه است که باعث می‌شود این دوربین، دوربین مناسبی برای عکاسی از صحنه‌های دارای سوژه‌های متحرک نباشد.

البته یکی دیگر از معایب این دوربین ضبط فیلم‌ با رزولوشن ۴K به صورت کراپ شده است که باعث می‌شود این دوربین مناسب ولاگر‌ها نباشد. اگر نکته‌های منفی مطرح شده راجع به این دوربین برای شما مهم نیست به‌طور حتم این دوربین یکی از بهترین گزینه‌ها است.

منظره‌یاب الکترونیک عالی

سیستم فوکوس با کارایی بالا

ارگونومی مناسب و کیفیت ساخت بالا سرعت عکاسی پیایی پایین

ضبط فیلم‌های ۴K به صورت کراپ شده

عدم چرخش نمایشگر

۱۵. فوجی‌فیلم GFX 100

مشخصات فنی:

نوع بدنه: بدون آینه.

اندازه‌ی سنسور: مدیوم فرمت.

رزولوشن: ۱۰۲ مگاپیکسل.

نوع منظره‌یاب: الکترونیکی با رزولوشن ۵۷۶۰۰۰۰ نقطه.

مانت لنز: فوجی‌فیلم G.

نمایشگر: ۳٫۲ اینچ چرخشی با رزولوشن ۲۳۶۰ هزار نقطه.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۵ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K.

سطح: افراد حرفه‌ای.

با وجود اینکه فوجی‌فیلم همانند دیگر شرکت‌های مطرح دنیای عکاسی دوربینی را با اندازه‌ی سنسور فول‌فریم تولید نکرده است، اما این شرکت موفق شده است در دوربین‌های موفق سری X از سنسوری با اندازه‌ی مدیوم فرمت استفاده کند.

در واقع دوربین فوجی‌فیلم GFX 100 به‌خوبی نشان دهنده‌ی ترکیب تکنولوژی روز با سنسوری مدیوم‌فرمت است. همان‌گونه که در قسمت مشخصات فنی این دوربین گفتیم، این دوربین دارای سنسوری ۱۰۲ مگاپیکسلی است، در نتیجه می‌توان در زمان استفاده از این دوربین عکس‌ها خارق‌العاده‌ای را ثبت کرد.

با وجود اینکه دوربین‌های مدیوم‌فرمت دیگری هم وجود دارند که دارای رزولوشن بالاتری هم هستند، اما هیچ یک از این دوربین‌ها به اندازه‌ی این دوربین فوجی‌فیلم قابل استفاده نیستند. از جمله قابلیت‌های این دوربین می‌توان به وجود تنظیمات مختلف برای کنترل پارامتر‌های لازم در زمان عکاسی، منظره‌یاب الکترونیکی عالی با رزولوشن ۵٫۷۶ میلیون نقطه و قابلیت فیلم‌برداری با رزولوشن ۴K اشاره کرد.

با وجود این قابلیت‌ها و کیفیت خیره‌کننده‌ی عکس‌های ثبت شده، تهیه‌ی این دوربین برای شما بسیار گران تمام خواهد شد. در نهایت باید بگوییم که دوربین فوجی‌فیلم GFX 100 بهترین دوربین با اندازه‌ی سنسور مدیوم فرمت است که می‌توانید تهیه کنید.

بهترین منظره‌یاب الکترونیکی در میان دوربین‌ها بدون آینه

ثبت عکس با جزئیات شگفت‌انگیز گریب عمودی می‌توانست بهتر باشد

قیمت بسیار بالا

۱۶. کانن EOS 1DX Mark III

مشخصات فنی:

نوع بدنه: DSLR.

اندازه‌ی سنسور: فول‌فریم.

رزولوشن: ۲۰٫۱ مگاپیکسل.

نوع منظره‌یاب: اپتیکال.

مانت لنز: کانن EF.

نمایشگر: ۳٫۲ اینچ لمسی با رزولوشن ۲٫۱ میلیون نقطه.

ماکسیمم نرخ عکاسی پیاپی: ۲۰ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری: با رزولوشن ۴K.

سطح: افراد حرفه‌ای.

اگر بودجه‌ی در نظر گرفته شده برای خرید دوربین به اندازه‌ای است که به‌راحتی می‌توانید دوربین کانن EOS 1DX Mark III را تهیه کنید، در این کار شک نکنید. آخرین دوربین DSLR تولید شده توسط کانن دارای قدرت و ویژگی‌هایی است که به‌راحتی می‌تواند تمامی دوربین‌های دیگر را شکست دهد.

در مقایسه با دوربین کانن EOS 1DX Mark II باید بگوییم که دوربین کانن EOS 1DX Mark III در حدود ۹۰ گرم سبک‌تر است و همچنین کار کردن با آن در زمان استفاده راحت‌تر است. کانن در این دوربین از قابلیت جدید Smart Controller استفاده کرده است که کاربران با استفاده از سنسور اپتیکال به کار رفته در این دوربین به‌راحتی می‌توانند بین نقاط فوکوس این دوربین جا‌به‌جا شوند و نقطه‌ی مورد نظر خودشان را انتخاب کنند.

کانن همچنین در این دوربین از پردازنده‌ی جدید Digic X استفاده کرده است که در مقایسه با نسل قبلی خود ۳ برابر سریع‌تر است. دوربین کانن EOS 1DX Mark III همچنین می‌تواند در زمان فیلم‌برداری این کار را با رزولوشن ۴K و به صورت ۵۰ فریم در ثانیه انجام دهد. همان‌گونه که در مشخصات فنی این دوربین گفتیم این دوربین در زمان عکاسی به صورت پیاپی این کار را با سرعت بسیار بالای ۲۰ فریم در ثانیه انجام می‌دهد.

سیستم فوکوس به‌ کار رفته در این دوربین هم بی‌نظیر است و با توجه به الگوریتم‌های هوشمند به ‌کار رفته در آن به شکلی دقیقی می‌تواند سوژه را تشخیص دهد و بر روی آن فوکوس کند. سرعت انجام فوکوس این دوربین به‌قدری بالاست که به‌راحتی در این زمینه دوربین‌های بدون آینه و DSLR موجود را شکست می‌دهد. همچنین در زمان استفاده از این سیستم فوکوس تفاوتی میان سرعت فوکوس در زمان استفاده از منظره‌یاب اپتیکال یا نمایشگر قرار گرفته در این دوربین برای ثبت عکس وجود ندارد.

در نهایت باید بگوییم که این دوربین کانن در تمامی زمینه‌ها دوربین پرچمداری است که به‌طور حتم برای خرید آن باید مبلغ بسیار بالایی را بپردازید.

سرعت بسیار بالا و قابل اعتماد

قابلیت نوآورانه‌ی ‌Smart Controllers

سیستم فوکوس با الگوریتم‌های Deep-Learning عدم وجود لرزشگیر تصویر

نمایشگر ثابت

قیمت بالا

